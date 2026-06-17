Tilak Varma News

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Dasun ShanakaRohit SharmaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawJacob BethellShreyas IyerRavi BishnoiEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh Tiwary
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AI Simulation, IND A vs SL A | Ruturaj Gaikwad's 87 guides India A to convincing win over Sri Lanka A

AI Simulation, IND A vs SL A | Ruturaj Gaikwad's 87 guides India A to convincing win over Sri Lanka A

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Twitter Celebrates Ruturaj Gaikwads Return to Form Against Sri Lanka A

Twitter Celebrates Ruturaj Gaikwads Return to Form Against Sri Lanka A

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Tilak Varma Breaks Silence on His New Leadership Role in Team India

Tilak Varma Breaks Silence on His New Leadership Role in Team India

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Twitter Reacts as Punjab Kings Crash to Fifth Straight Loss After Tilak Varma Show

Twitter Reacts as Punjab Kings Crash to Fifth Straight Loss After Tilak Varma Show

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AI Simulation, RCB vs MI | Tilak Varmas ice-cool finish seals 200+ chase for Mumbai

AI Simulation, RCB vs MI | Tilak Varmas ice-cool finish seals 200+ chase for Mumbai

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Twitter Reacts as Star Sports Reveals Poster of IPL 2026 Opener Between RCB and SRH

Twitter Reacts as Star Sports Reveals Poster of IPL 2026 Opener Between RCB and SRH

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Starstruck Moment as Tilak Varma Meets Ram Charan on Peddi Sets

Starstruck Moment as Tilak Varma Meets Ram Charan on Peddi Sets

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Twitter Reacts as MI vs RCB Rivalry Heats Up After Mumbais Tweet

Twitter Reacts as MI vs RCB Rivalry Heats Up After Mumbais Tweet

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How India Reinvented Itself After the 2022 T20 World Cup Semi-final

How India Reinvented Itself After the 2022 T20 World Cup Semi-final

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Can History Repeat When India and South Africa Meet Again in Ahmedabad?

Can History Repeat When India and South Africa Meet Again in Ahmedabad?

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Will Team India Drop Sanju Samson from the T20 World Cup Playing XI?

Will Team India Drop Sanju Samson from the T20 World Cup Playing XI?

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Will Sanju Samson Be Dropped Once Tilak Varma Makes His Comeback?

Will Sanju Samson Be Dropped Once Tilak Varma Makes His Comeback?

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Ishan Kishan Locked In for This Spot in Indian Playing XI

Ishan Kishan Locked In for This Spot in Indian Playing XI

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IND vs SA | Hardik Pandya and Tilak Varma smash ravenous fifties to seal series 3-1 in Ahmedabad

IND vs SA | Hardik Pandya and Tilak Varma smash ravenous fifties to seal series 3-1 in Ahmedabad

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Aakash Chopra Calls Out Gambhir for His Chaotic Number 3 Rotation

Aakash Chopra Calls Out Gambhir for His Chaotic Number 3 Rotation

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South Africa tour of India | Twitter in awe as clinical South Africa level five-match T20I series in Mullanpur

South Africa tour of India | Twitter in awe as clinical South Africa level five-match T20I series in Mullanpur

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South Africa tour of India | Twitter in splits as Tilak stops amidst action to scare Breetzke

South Africa tour of India | Twitter in splits as Tilak stops amidst action to scare Breetzke

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Former Indian Cricketer Publicly Exposes Riyan Parags Fan

Former Indian Cricketer Publicly Exposes Riyan Parags Fan

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South Africa tour of India | Twitter awestruck as Tilak’s gravity-defying effort stops certain six from Markram

South Africa tour of India | Twitter awestruck as Tilak’s gravity-defying effort stops certain six from Markram

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Australia vs India Preview | 4th T20I set to decide series momentum at Carrara Oval

Australia vs India Preview | 4th T20I set to decide series momentum at Carrara Oval

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Abhishek Sharma Reminds the World Why He Rules T20I Cricket

Abhishek Sharma Reminds the World Why He Rules T20I Cricket

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Tilak Varma Opens Up About Akash Ambani’s Help During a Difficult Phase

Tilak Varma Opens Up About Akash Ambani’s Help During a Difficult Phase

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Is Tilak Varma the Newest Entry on the Age Fraud List?

Is Tilak Varma the Newest Entry on the Age Fraud List?

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Why Rohit Sharma Deserves a Statue for These Four Stars?

Why Rohit Sharma Deserves a Statue for These Four Stars?

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Can Tilak Varma Call Himself Indias Best Number 3 Ahead of Virat Kohli

Can Tilak Varma Call Himself Indias Best Number 3 Ahead of Virat Kohli

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India vs Pakistan, Final – Asia Cup 2025 (28 September, Dubai)

India vs Pakistan, Final – Asia Cup 2025 (28 September, Dubai)

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India vs Sri Lanka, Super Four, Match 6 (A1 vs B1) – Asia Cup 2025 (26 September, Dubai/Abu Dhabi)

India vs Sri Lanka, Super Four, Match 6 (A1 vs B1) – Asia Cup 2025 (26 September, Dubai/Abu Dhabi)

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