Big Bash League, Women Cricket Tournament Players

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Big Bash League, Women

Lanning, Meg

Australia

Kapp, Marizanne

South Africa

Jonassen, Jess

Australia

Pandey, Shikha

India

Norris, Tara

England

Harris, Laura

Australia

Rodrigues, Jemimah

India

Capsey, Alice

England

Devine, Sophie

New Zealand

Burns, Erin

Australia

Perry, Ellyse

Australia

Knight, Heather

England

Schutt, Megan

Australia

Mandhana, Smriti

India

Healy, Alyssa

Australia

Ismail, Shabnim

South Africa

Harris, Grace

Australia

McGrath, Tahlia

Australia

Sharma, Deepti

India

Ecclestone, Sophie

England

Bell, Lauren

England

Kaur, Harmanpreet

India

Tryon, Chloe

South Africa

Matthews, Hayley

Barbados

Sciver-Brunt, Natalie Ruth

England

Kerr, Amelia

New Zealand

Graham, Heather

Australia

Wong, Issy

England

Bhatia, Yastika Harish

India

Mooney, Beth

Australia

Garth, Kim

Australia

Wolvaardt, Laura

South Africa

Gardner, Ashleigh

Australia

Dunkley, Sophia

England

Wareham, Georgia

Australia

Sutherland, Annabel

Australia

Hemalatha, Dayalan

India

Wyatt, Danielle

England

Jones, Amy

England

Winfield, Lauren

England

Glenn, Sarah

England

Gibson, Danielle

England

Bouchier, Maia

England

King, Alana

Australia

Darice Brown

Australia

de Klerk, Nadine

South Africa

Beaumont, Tammy

England

Flintoff, Tess

Australia

Atapattu, Chamari

Sri Lanka

Villani, Elyse

Australia

Coyte, Sarah

Australia

Carey, Nicola

Australia

Strano, Molly

Australia

Lee, Lizelle

South Africa

Stalenberg, Naomi

Australia

Gibson, Maisy

Australia

Trenaman, Rachel

Australia

Moloney, Sasha

Australia

Silver-Holmes, Hayley

Australia

Manix-Geeves, Emma

Australia

Smith, Amy

Australia

Cavanough, Julia

Australia

Wilson, Callie

Australia

Barsby, Jemma

Australia

Wellington, Amanda

Australia

Patterson, Bridget

Australia

Saville, Tabatha

Australia

Falconer, Ellie

O Neil, Annie

Australia

Webb, Courtney

Australia

Dooley, Josie

Mushangwe, Anesu Catherine

Zimbabwe

Peterson, Kate

Australia

Penna, Madeline

Australia

De Broughe, Emma

Australia

Wilson, Ella

Australia

Mair, Rosemary

New Zealand

Kerr, JM

New Zealand

Green, Maddy

New Zealand

Jensen, Hayley

New Zealand

Bates, Suzie

New Zealand

du Preez, Mignon

South Africa

Bryce, Kathryn

Scotland

Litchfield, Phoebe

Australia

Johnston, Ellie

Australia

Mack, Katie

Australia

Dottin, Deandra

Barbados

Bryce, Sarah

Scotland

Scholfield, Paige

England

Smith, Bryony

England

Adams, Georgia

England

Smith, Linsey

England

Kemp, Freya

England

Villiers, Mady

England

Horley, Saskia

Australia

Scrivens, Grace

England

Armitage, Hollie

England

Heath, Bess

England

Arlott, Emily

England

Perrin, Davina

England

Prendergast, Orla

Ireland

Faltum, Nicole

Australia

Mackeon, Ines

France

Henry, Chinelle

Jamaica

Halliday, Brooke

New Zealand

Cleary, Piepa

Australia

Brown, Maitlan

Australia

Johnston, Ruth

Australia

Suwandewi, Ni Made Putri

Indonesia

Johnson, Sammy-Jo

Australia

Cheatle, Lauren

Australia

Darlington, Hannah

Australia

Campbell, Stella

Australia

Wilson, Tahlia

Australia

Allen, Jade

Australia

Learoyd, Anika

Australia

Moore, Claire

Australia

Hoskin, Ebony

Australia

Malgioglio, Isabella

Australia

Redmayne, Georgia

Australia

Cooke, Zoe

Australia

Hancock, Nicola

Australia

Hinkley, Mikayla

Australia

Sippel, Courtney Grace

Australia

Knott, Charli

Australia

Ginger, Sienna

Australia

Voll, Georgia

Australia

Parsons, Grace

Australia

Hamilton, Lucy

Australia

Neale, Courtney

Australia

Larosa, Eleanor

Australia

Ferling, Holly

Australia

Leeson, Carly

Australia

Porter, Olivia

Australia

Sutcliffe, Gabrielle

Australia

Genford, Angelina

Australia

Bowdler, Paris

Australia

Carmichael, Mathilda

Australia

Griffith, Lisa

Australia

Piparo, Chloe

Australia

Peschel, Taneale

Australia

Darke, Maddy

Australia

Mills, Lilly

Australia

Edgar, Amy

Britcliffe, Zoe

Australia

Wyllie, Georgia L

Australia

Bekker, Charis

Australia

Ainsworth, Chloe

Australia

Samantha Bates

Australia

Molineux, Sophie

Australia

Vlaeminck, Tayla

Australia

Prestwidge, Georgia

Australia

O Donnell, Rhiann

Australia

Hayward, Ella

Australia

Henry, Olivia

Australia

Day, Sophie

McKenna, Rhys

Australia

Reid, Sophie

Illingworth, Milly

Australia

Nevins, Jasmine

Australia

Pelle, Kate

Australia

Duffin, JE

Australia

Kershaw, Erica

Australia

Kennedy, Sara

Australia

Smith, Lauren

Australia

Raymond Hoey, Una

Ireland

Cripps, Lucy

Gill, Hasrat

Australia

McPharlin, Tegan

Australia

Dixon, Meagan

Australia

Fazackerley, Erin

Australia

Bolton, Nicole

Australia

Hughes, Emma

Haynes, Rachael

Australia

Hall, Corinne

Australia

Vakarewa, Belinda

Australia

Davidson, Jessica

Berry, Bonnie

Australia

Manolini, Shay

Australia

Clark, Maggie

Australia

Wyatt-Hodge, Danni

England

Eve, Sienna

Australia

Mckeon, Ines

Australia

Bray, Caoimhe

Australia

Briscoe, Ella

Australia

Nicklin, Frankie

Australia

Bates, Samuel David

Hunter, Elsa

Malaysia

Bassingthwaite, Lily

Australia

Wrigley, Mikayla

Australia

Bourke, Lucy

Kua, Lauren

Australia

Mclennan, Charli

Australia

Kamboj, Jasmine

Australia

Strange, Ruby

Australia

Finn, Lucy

Australia