West Indies Championship Cricket Tournament Players

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West Indies Championship

Thomas, Devon

Hodge, Montcin

Anguilla

Powell, Kieran

Saint Kitts and Nevis

Hamilton, Jahmar

Anguilla

Saunders, Akeem

Saint Kitts and Nevis

Walsh Jr, Hayden

USA

Cornwall, Rahkeem

Antigua and Barbuda

Berridge, Sheeno

Louis, Jeremiah

Saint Kitts and Nevis

Warde, Terrence

Carty, Keacy

Sint Maarten

James, Kofi

Gore, Karima

USA

Archibald, Colin

India

Powell, Ross Romario

Louis, Mikyle

Williams, Damion

Pitman, Kevin

Brooks, Shamarh

Barbados

Carter, Jonathan

Barbados

Dowrich, Shane

Barbados

Holder, Chaim

Drakes, Jonathan

Barbados

Springer, Shamar

Barbados

Primus, Roshon

Trinidad and Tobago

Moseley, Sheyne

Barbados

Harding, Keon

Barbados

Drakes, Dominic

Barbados

Kirton, Nicholas

Canada

Jordan, Akeem

Barbados

McCaskie, Zachary

Western Sahara

Boyce, Camarie

Barbados

Simmonds, Ramon Romario

Barbados

Wickham, Kevin

McAllister, Jair

Spencer, Javier

Ambris, Sunil

Hodge, Kavem

Dominica

Cottoy, Keron

Saint Vincent and the Grenadines

Greaves, Justin

Barbados

Allen, Ian

Edwards, Larry

McSween, Preston

Dember, Kenneth

Athanaze, Alick

Dominica

Melius, Kimani

Saint Lucia

John, Ryan

Walcott, Tevyn

Lewis, Shermon

Grenada

Martin, Darius

Afghanistan

Nicklaus, Redhead

Bishop, Teddy

Robinson, Jerlani

Jeremiah, Johann

Bonner, Nkrumah

Jamaica

Gordon, Nicholson

Harty, Patrick

Mindley, Marquino

Merchant, Jamie

Thomas, Aldane

Lugg, Leroy

Palmer, Paul

Jamaica

Green, Derval

Jamaica

Morrison, Romaine

Jamaica

Shields, Ojay

Jamaica

Bryan, Gordon

Jamaica

Frazer, Akim

Jamaica

Williams, Alwyn

Mansingh, Abhijai

Jamaica

Mckenzie, Kirk

India

Gilzene, Tevin

Jamaica

Mohammed, Jason

Trinidad and Tobago

Bravo, Darren

Trinidad and Tobago

Cariah, Yannick

Trinidad and Tobago

Khan, Imran

Trinidad and Tobago

Pierre, Khary

Trinidad and Tobago

Solozano, Jeremy

Charles, Bryan

Trinidad and Tobago

Webster, Tion

Trinidad and Tobago

Mohan, Vikash

Trinidad and Tobago

Simmons, Keagan

Trinidad and Tobago

Jangoo, Amir

Trinidad and Tobago

Hinds, Terrance

Trinidad and Tobago

Muhammad, Uthman

Trinidad and Tobago

Goolie, Jyd Uri

Manick, Justin

Adams, Antony

India

Permaul, Veerasammy

Guyana

Bramble, Anthony

Guyana

Beaton, RR

Guyana

Harper, Mark Anthony

Guyana

Johnson, Leon

Guyana

Hemraj, Chandrapaul

Guyana

Savory, Kemol

Paul, Keemo

Guyana

Nedd, Ashmead Romano

Guyana

Persaud, Akshaya

Guyana

Imlach, Tevin

Guyana

Nandu, Matthew

Guyana

Smith, Nial

Sinclair, Kevin

Guyana

Anderson, Kevlon

Neutral

Joseph, Shamar

India

Chanderpaul, Tagenarine

Guyana

Motie, Gudakesh

Guyana

Blackwood, Jermaine

Jamaica

Gabriel, Shannon

Trinidad and Tobago

Da Silva, Joshua

Trinidad and Tobago

Phillip, Anderson

Trinidad and Tobago

Warrican, Jomel

Saint Vincent and the Grenadines

Duval, Chris John

Adams, Anthony

Audain, Larry

Pooran, Kamil

Royal, Jeavor

Jamaica

Barnes, Brad Omarley

Jamaica

Brown, Carlos

Williams, Daniel

Cameron, Demitri

Plamer, Paul

Pittman, Kelvin