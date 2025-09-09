Olivier Giroud News

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Players
Reports | AC Milan pushing hard to secure Oliver Giroud’s signature

Reports | AC Milan pushing hard to secure Oliver Giroud’s signature

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  • football
France have fairly incredible strike force but I have card to play as well, claims Olivier Giroud

France have fairly incredible strike force but I have card to play as well, claims Olivier Giroud

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  • football
Didn't think about fact that I could have had to forfeit the Euros, asserts Karim Benzema

Didn't think about fact that I could have had to forfeit the Euros, asserts Karim Benzema

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  • football
Being called up was special day but also little shock for me, admits Karim Benzema

Being called up was special day but also little shock for me, admits Karim Benzema

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  • football
Never said that Karim Benzema was not selectable, asserts Didier Deschamps

Never said that Karim Benzema was not selectable, asserts Didier Deschamps

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  • football
Not time to reflect for the summer and other solutions for Chelsea, admits Thomas Tuchel

Not time to reflect for the summer and other solutions for Chelsea, admits Thomas Tuchel

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  • football
My playing time has to change or else I’ll have to make a decision, proclaims Olivier Giroud

My playing time has to change or else I’ll have to make a decision, proclaims Olivier Giroud

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  • football
Chelsea must do more to close gap between them, Manchester City and Liverpool, asserts Frank Lampard

Chelsea must do more to close gap between them, Manchester City and Liverpool, asserts Frank Lampard

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  • football
Chelsea didn’t want to let me leave in January, reveals Olivier Giroud

Chelsea didn’t want to let me leave in January, reveals Olivier Giroud

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  • football
Chelsea blocked my move to Tottenham and Lazio in January, reveals Olivier Giroud

Chelsea blocked my move to Tottenham and Lazio in January, reveals Olivier Giroud

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  • football
It's reality check for everyone individually at Chelsea, says Frank Lampard

It's reality check for everyone individually at Chelsea, says Frank Lampard

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  • football
Chelsea can depend on me in any situation, proclaims Tammy Abraham

Chelsea can depend on me in any situation, proclaims Tammy Abraham

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Reports | Chelsea prepare cash plus player deal for Moussa Dembele

Reports | Chelsea prepare cash plus player deal for Moussa Dembele

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Report | Inter leap ahead of Borussia Dortmund in Olivier Giroud chase

Report | Inter leap ahead of Borussia Dortmund in Olivier Giroud chase

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Reports | Borussia Dortmund eyeing move for Olivier Giroud

Reports | Borussia Dortmund eyeing move for Olivier Giroud

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  • football
Antoine Griezmann needs time to adjust, asserts Didier Deschamps

Antoine Griezmann needs time to adjust, asserts Didier Deschamps

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Hope Olivier Giroud gets more playing time, admits Didier Deschamps

Hope Olivier Giroud gets more playing time, admits Didier Deschamps

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I want Olivier Giroud to stay at Chelsea, admits Frank Lampard

I want Olivier Giroud to stay at Chelsea, admits Frank Lampard

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Premier League | Otamendi guides City to 2-1 win in Manchester Derby; Liverpool and Everton share spoils

Premier League | Otamendi guides City to 2-1 win in Manchester Derby; Liverpool and Everton share spoils

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Europa league Round Up | Arsenal thrash BATE Borisov; Athletic Bilbao beat Zorya

Europa league Round Up | Arsenal thrash BATE Borisov; Athletic Bilbao beat Zorya

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Premier League | Mesut Ozil stars in Arsenal’s goal-riot; City extend lead to 8 points

Premier League | Mesut Ozil stars in Arsenal’s goal-riot; City extend lead to 8 points

  • report
  • football
Europa League Round up | Arsenal qualify into the round of 16 as Everton crash out

Europa League Round up | Arsenal qualify into the round of 16 as Everton crash out

  • report
  • football
Olivier Giroud’s ‘scorpion kick’ wins Puskas award as Cristiano Ronaldo becomes ‘Best Player-2017’

Olivier Giroud’s ‘scorpion kick’ wins Puskas award as Cristiano Ronaldo becomes ‘Best Player-2017’

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Football roundup | Sweden beat France; EPL clubs release list of retained players

Football roundup | Sweden beat France; EPL clubs release list of retained players

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EPL Round-up : Chelsea, Arsenal and Spurs record big wins on Saturday

EPL Round-up : Chelsea, Arsenal and Spurs record big wins on Saturday

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Fantasy Premier League 2016-17: Players to pick for gameweek 21

Fantasy Premier League 2016-17: Players to pick for gameweek 21

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The Gifs that keep on gifing! Giroud’s ballerina, Lingard’s miss, and more from EPL this week

The Gifs that keep on gifing! Giroud’s ballerina, Lingard’s miss, and more from EPL this week

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