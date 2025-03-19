Paulo Dybala News

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Galatasaray Eye Sensational Move for Roma Star Paulo Dybala

Galatasaray Eye Sensational Move for Roma Star Paulo Dybala

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Truth is that personally I worry and am more afraid about injuries now, reveals Lionel Messi

Truth is that personally I worry and am more afraid about injuries now, reveals Lionel Messi

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Prefer to lose game 4-0 rather than lose four games 1-0, asserts Jose Mourinho

Prefer to lose game 4-0 rather than lose four games 1-0, asserts Jose Mourinho

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Reports | Paulo Dybala set to undergo medical ahead of move to AS Roma

Reports | Paulo Dybala set to undergo medical ahead of move to AS Roma

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We are happy to bring Romelu Lukaku home, proclaims Beppe Marotta

We are happy to bring Romelu Lukaku home, proclaims Beppe Marotta

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Thrown ourselves into chasing Romelu Lukaku and Paulo Dybala this summer, reveals Giuseppe Marotta

Thrown ourselves into chasing Romelu Lukaku and Paulo Dybala this summer, reveals Giuseppe Marotta

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Reports | AS Roma set €65 million price tag for Nicolo Zaniolo amidst interest from Italy

Reports | AS Roma set €65 million price tag for Nicolo Zaniolo amidst interest from Italy

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Paulo Dybala should go back to being himself, admits Massimiliano Allegri

Paulo Dybala should go back to being himself, admits Massimiliano Allegri

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Reports | Arsenal weighing options after Manchester City set £55 million price for Gabriel Jesus

Reports | Arsenal weighing options after Manchester City set £55 million price for Gabriel Jesus

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Paulo Dybala confirms that he is set to leave Juventus at end of 2021/22 season

Paulo Dybala confirms that he is set to leave Juventus at end of 2021/22 season

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Not easy to say what went wrong with Paulo Dybala’s renewal, reveals Pavel Nedved

Not easy to say what went wrong with Paulo Dybala’s renewal, reveals Pavel Nedved

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Reports | Arsenal and Tottenham interested in Paulo Dybala capture

Reports | Arsenal and Tottenham interested in Paulo Dybala capture

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Reports | Newcastle United leading race to sign Paulo Dybala as free-agent next summer

Reports | Newcastle United leading race to sign Paulo Dybala as free-agent next summer

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Reports | Paulo Dybala to leave Juventus as free agent at end of 2021/22 season

Reports | Paulo Dybala to leave Juventus as free agent at end of 2021/22 season

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Reports | Inter Milan looking to offload Lautaro Martinez and sign three forwards next summer

Reports | Inter Milan looking to offload Lautaro Martinez and sign three forwards next summer

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We are all on same page and hope to reach a happy conclusion, reveals Paulo Dybala

We are all on same page and hope to reach a happy conclusion, reveals Paulo Dybala

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Paulo Dybala is key player for us and that is recognized by everyone, reveals Giorgio Chiellini

Paulo Dybala is key player for us and that is recognized by everyone, reveals Giorgio Chiellini

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Not convinced by Juventus and put Inter in front for Scudetto this season, proclaims Christian Vieri

Not convinced by Juventus and put Inter in front for Scudetto this season, proclaims Christian Vieri

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Reports | Juventus in talks with Paulo Dybala over potential contract extension

Reports | Juventus in talks with Paulo Dybala over potential contract extension

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Reports | Juventus considering letting Paulo Dybala leave as free agent

Reports | Juventus considering letting Paulo Dybala leave as free agent

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Reports | Juventus to offer Paulo Dybala contract extension at Massimiliano Allegri's request

Reports | Juventus to offer Paulo Dybala contract extension at Massimiliano Allegri's request

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Juventus have to be careful with every move we make; even with new contracts, implies Fabio Paratici

Juventus have to be careful with every move we make; even with new contracts, implies Fabio Paratici

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Paulo Dybala still has year left on his contract so we will have him here next season, reveals Andrea Pirlo

Paulo Dybala still has year left on his contract so we will have him here next season, reveals Andrea Pirlo

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Reports | Juventus unwilling to sell Matthijs de Ligt despite interest from across Europe

Reports | Juventus unwilling to sell Matthijs de Ligt despite interest from across Europe

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Donny van de Beek needs little time to become an important part of team, admits Ole Gunnar Solskjaer

Donny van de Beek needs little time to become an important part of team, admits Ole Gunnar Solskjaer

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Paulo Dybala has an offer to make him amongst Europe’s top earners, proclaims Andrea Agnelli

Paulo Dybala has an offer to make him amongst Europe’s top earners, proclaims Andrea Agnelli

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We don’t need Erling Haaland because we’ve got Robert Lewandowski, proclaims Karl-Heinze Rummenigge

We don’t need Erling Haaland because we’ve got Robert Lewandowski, proclaims Karl-Heinze Rummenigge

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