ICC T20 World Cup Qualifier Women Cricket Tournament Players

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ICC T20 World Cup Qualifier Women

Norris, Tara

England

Delany, Laura

Ireland

Atapattu, Chamari

Sri Lanka

Siegers, Heather

Netherlands

Kalis, Sterre

Netherlands

de Leede, Babette

Netherlands

van Vliet, Jolien

Netherlands

Lynch, Eva

Netherlands

Zwilling, Iris

Netherlands

Overdijk, Frederique

Netherlands

de Lange, Caroline

Netherlands

Zwilling, Mikkie

Netherlands

Landheer, Hannah

Netherlands

Woning, Isabel van der

Netherlands

Moni, Ritu

Bangladesh

Hoque, Fargana

Bangladesh

Akhter Supta, Sharmin

Bangladesh

Khatun, Fahima

Bangladesh

Akter, Nahida

Bangladesh

Sultana Joty, Nigar

Bangladesh

Mostari, Sobhana

Bangladesh

Maghla, Shanjida Akther

Bangladesh

Akter, Marufa

Bangladesh

Dola, Dilara Akter

Bangladesh

Akter, Shorna

Bangladesh

Khoncharoenkai, Nannapat

Thailand

Satish, Theertha

United Arab Emirates

Rana, Sita

Nepal

Musonda, Mary-Anne

Zimbabwe

Sutthiruang, Chanida

Thailand

Bryce, Kathryn

Scotland

Sriharsha, Sindhu

USA

Khan, Yasmeen

Namibia

Lewis, Gaby

Ireland

Kodali, Geetika

USA

Chudasama, Aditi

USA

Aras, Jivana

USA

Chhetry, Rubina

Nepal

Egodage, Kavisha

United Arab Emirates

Boochatham, Nattaya

Thailand

Chantam, Nattakan

Thailand

Bryce, Sarah

Scotland

Bhogle, Gargi

USA

Chaiwai, Naruemol

Thailand

Jimmy, Sibona

Papua New Guinea

Rainey, Hannah

Scotland

Horley, Saskia

Australia

Maqsood, Abtaha

Scotland

Slater, Rachel

Scotland

Claridge, Ella

England

Khamchompu, Onnicha

Thailand

Maya, Phannita

Thailand

Kanoh, Rosenan

Thailand

Laomi, Suleeporn

Thailand

Putthawong, Thipatcha

Thailand

Mugeri-Tiripano, Chipo

Zimbabwe

Chatonzwa, Christabel

Zimbabwe

Chipare, Francisca

Zimbabwe

Ndlovu, Kellies

Zimbabwe

Tshuma, Loren

Zimbabwe

Phiri, Lorraine

Zimbabwe

Mupachikwa, Modester

Zimbabwe

Sibanda, Nomvelo

Zimbabwe

Mujaji, Pellagia

Zimbabwe

Mayers, Sharne

Zimbabwe

Marange, Precious

Zimbabwe

Ndiraya, Ashley Rutendo

Zimbabwe

Mazvishaya, Audrey

Zimbabwe

Nkomo, Josephine

Zimbabwe

Rohit, Esha

United Arab Emirates

Keny, Lavanya

United Arab Emirates

Mahesh, Vaishnave

United Arab Emirates

Nandakumar, Indhuja

United Arab Emirates

Awino, Kevin

Uganda

Alako, Prosscovia

Uganda

Mbabazi, Janet

Uganda

Nampiina, Stephanie

Uganda

Nakisuuyi, Immaculate

Uganda

Musamali, Rita

Uganda

Kalume, Phiona

Uganda

Aweko, Concy

Uganda

Anyipo, Evelyn

Uganda

Akiteng, Sarah

Uganda

Wittmann, Sune Alet

Namibia

Diergaardt, Jurriene Arrasta

Namibia

Mwaaite, Wilka

Namibia

Green, Kayleen Ann

Namibia

Hamunyela, Victoria

Namibia

Gorases, Merczerly

Namibia

Mwatile, Mekelanye

Namibia

Manuel, Bianca

Namibia

Rajith, Rinitha

United Arab Emirates

Prabodhani, Udeshika

Sri Lanka

Perera, Hasini

Sri Lanka

Ranaweera, Inoka

Sri Lanka

Sanjeewani, Anushka

Sri Lanka

Kulasuriya, Achini

Sri Lanka

de Silva, Nilakshi

Sri Lanka

Madavi, Harshitha

Sri Lanka

Kumari, Sugandika

Sri Lanka

Karunaratne, Hansima

Sri Lanka

Fernando, Inoshi

Sri Lanka

Dilhari, Kavisha

Sri Lanka

Gunaratne, Vishmi

Sri Lanka

Kavindi, Kawya

Sri Lanka

Trisha, Fariha Islam

Bangladesh

Khan, Rabeya

Bangladesh

Khatun, Sultana

Bangladesh

Iloku, Esther

Uganda

Prendergast, Orla

Ireland

Fraser, Katherine

Scotland

Coulter Reilly, Christina

Ireland

Maguire, Jane

Ireland

Maguire, Aimee

Ireland

Kelly, Arlene

New Zealand

Murray, Cara

Ireland

Paul, Leah

Ireland

Dalzell, Alana

Ireland

Hunter, Amy

Ireland

Little, Louise

Ireland

Stokell, Rebecca

Ireland

Dempsey, Georgina

Ireland

Canning, Ava

Ireland

McBride, Lara

Ireland

Loughran, Joanna

Ireland

Bell, Olivia

Scotland

Kunwar, Kabita

Nepal

Barma, Indu

Nepal

Rawal, Bindu

Nepal

Khadka, Samjhana

Nepal

Shrestha, Kajal

Nepal

Joshi, Kabita

Nepal

Carter, Darcey

Scotland

Richardson, Eimear

Ireland

Chatterji, Priyanaz

Scotland

Rijke, Robine

Netherlands

Dekeling, Merel

Netherlands

Molkenboer, Phebe

Netherlands

Khiaoto, Suwanan

Thailand

Chaturongrattana, Sunida

Thailand

Lister, Ailsa

Scotland

Watson, Ellen

Scotland

Shaikh, Nayma

Scotland

Jack, Lorna

Scotland

McColl, Megan

Scotland

Suwanchonrathi, Aphisara

Thailand

Chaihan, Nannaphat

Thailand

Koolwijk, Carlijn van

Netherlands

Kotte, Suraksha

United Arab Emirates

Dharnidharka, Samaira

United Arab Emirates

Gokhale, Siya

United Arab Emirates

Shrestha, Kanchan

Nepal

Mahato, Puja

Nepal

Chilia, Alvina

Vanuatu

Solman, Selina

Vanuatu

Langiatu, Valenta

Vanuatu

Mansale, Vicky

Vanuatu

Ova, Rayline

Vanuatu

Navaika, Nasimana

Vanuatu

Andrew, Rachel

Vanuatu

Vira, Vanessa

Vanuatu

Chilia, Lamauri

Vanuatu

Tarimiala, Mahina

Vanuatu

Carlot, Maiyllise

Vanuatu

Siaka, Pauke

Papua New Guinea

Tau, Brenda Hoi

Papua New Guinea

Vare, Naoani

Papua New Guinea

Thomas, Henao

Papua New Guinea

Toua, Isabel

Papua New Guinea

Frank, Kevau

Papua New Guinea

Ani, Melanie Nadea

Papua New Guinea

Tom, Geua Pauke

Papua New Guinea

Tau, Hane Lohia

Papua New Guinea

Vaghela, Isani

USA

Thadani, Suhani

USA

Kolan, Anika

USA

Singh, Ritu

USA

Dhingra, Disha

USA

Willathgamuwa, Jessica

USA

Pagydyala, Chetna Reddy

USA

Abel, Chloe

Scotland

Robertson-Jack, Niamh

Scotland

Raad, Myrthe van den

Netherlands

Mugeri, Chipo

Zimbabwe

Gwanzura, Nyasha

Zimbabwe

Dhururu, Chiedza

Zimbabwe

Shihepo, Sylvia Nanghali

Namibia

Benjamin, Naomi

Namibia

Ariokot, Malisa

Uganda

Chigora, Kudzai

Zimbabwe

Mabhero, Lindokuhle

Zimbabwe

Mutasa, Christine

Biza, Beloved

Zimbabwe

Sharma, Khushi

United arab emirates

Hotchandani, Heena

United arab emirates

Thakur, Mehak

United arab emirates

Walaza, Sarah

Uganda

Chilia, Gillian

Vanuatu

Siegers, Silver Naara Louise

Netherlands

Immadi, Saanvi

United states

Gimhani, Shashini

Sri lanka

Anyait, Lorna

Uganda

Ganesh, Pooja

United states

Shah, Pooja

United states

Eyyunni, Sai Tanmayi

United states

Airee, Rajmati

Nepal

Lohia, Dika

Papua new guinea

Shetty, Lekha

Zimunhu, Adel

Zimbabwe

Madhavan, Maahi

United states

Ferdous, Juairiya

Bangladesh

Sproul, Pippa Nancy

Scotland

Parker, Mollie

Scotland

Chaudhary, Rachana

Nepal

Sharma, Riya

Nepal

Upadhya, Manisha

Nepal

Phengpaen, Chayanisa

Thailand

Tuhadeleni, Saima

Namibia

Khurana, Sanya

Netherlands

Leemhuis, Lara

Netherlands

Kejarukua, Eveleen Uahak

Namibia

Tom, Mairi

Papua new guinea

Oala, Konio

Papua new guinea

Doriga, Hollan

Papua new guinea

Thapa, Nary

Nepal

Suman Bista

Nepal

van Zyl, Edelle

Namibia

Visser, Leigh Marie

Namibia

Chopra, Taranum

United states

Kambalapalli, Sainavi

Raio, Miria

Papua new guinea

Phengpaen, Chayanisa

Thailand

Khadka, Sonu

Nepal

Akhter, Shohely

Bangladesh

Seesawan, Thanrada

Thailand