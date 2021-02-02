Stuart Baxter News

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Tournaments
Players
ISL 2020-21 | Stuart Baxter, Owen Coyle want teams to turn draws into wins

ISL 2020-21 | Stuart Baxter, Owen Coyle want teams to turn draws into wins

  • news
  • football
ISL 2020-21 | Want every individual in Odisha FC to feel that he has the right to be himself: Coach Stuart Baxter

ISL 2020-21 | Want every individual in Odisha FC to feel that he has the right to be himself: Coach Stuart Baxter

  • news
  • football
ISL 2020-21 | We deserved to get something out of the game against Chennaiyin FC, claims Stuart Baxter

ISL 2020-21 | We deserved to get something out of the game against Chennaiyin FC, claims Stuart Baxter

  • news
  • football
ISL 2020-21 | Both teams will have their difficulties in playing back to back games against each other, admits Stuart Baxter

ISL 2020-21 | Both teams will have their difficulties in playing back to back games against each other, admits Stuart Baxter

  • news
  • football
ISL 2020-21 | Our defensive performance against Chennaiyin FC was very good, asserts Stuart Baxter

ISL 2020-21 | Our defensive performance against Chennaiyin FC was very good, asserts Stuart Baxter

  • news
  • football
ISL 2020-21 | Can expect that we have renewed vigour after our result, admits Stuart Baxter

ISL 2020-21 | Can expect that we have renewed vigour after our result, admits Stuart Baxter

  • news
  • football
ISL 2020-21 | Hope the win acts as catalyst for the remaining matches, states Stuart Baxter

ISL 2020-21 | Hope the win acts as catalyst for the remaining matches, states Stuart Baxter

  • news
  • football
ISL 2020-21 | We are trying not to lose self-belief, asserts Stuart Baxter

ISL 2020-21 | We are trying not to lose self-belief, asserts Stuart Baxter

  • news
  • football
ISL 2020-21 | Poor start turned out to be decisive against SC East Bengal, admits Stuart Baxter

ISL 2020-21 | Poor start turned out to be decisive against SC East Bengal, admits Stuart Baxter

  • news
  • football
ISL 2020-21 | Not going to blossom into a wonderful team suddenly, asserts Stuart Baxter

ISL 2020-21 | Not going to blossom into a wonderful team suddenly, asserts Stuart Baxter

  • news
  • football
ISL 2020-21 | Youngsters need to turn 'sob stories' into 'happy stories', claims Stuart Baxter

ISL 2020-21 | Youngsters need to turn 'sob stories' into 'happy stories', claims Stuart Baxter

  • news
  • football
ISL 2020-21 | Will try to iron out small things that impacted big on us, asserts Stuart Baxter

ISL 2020-21 | Will try to iron out small things that impacted big on us, asserts Stuart Baxter

  • news
  • football
ISL 2020-21 | It's important that we don't allow FC Goa to gain too much momentum, asserts Stuart Baxter

ISL 2020-21 | It's important that we don't allow FC Goa to gain too much momentum, asserts Stuart Baxter

  • news
  • football
ISL 2020-21 | My boys will show character on the pitch tomorrow, asserts Stuart Baxter

ISL 2020-21 | My boys will show character on the pitch tomorrow, asserts Stuart Baxter

  • news
  • football
ISL 2020-21 | We were a threat to ATK-Mohun Bagan, claims Stuart Baxter

ISL 2020-21 | We were a threat to ATK-Mohun Bagan, claims Stuart Baxter

  • news
  • football
ISL 2020-21 | We are not overconfident after winning first two matches, admits Antonio Lopez Habas

ISL 2020-21 | We are not overconfident after winning first two matches, admits Antonio Lopez Habas

  • news
  • football
ISL 2020-21 | Indian players need more game experience to unleash their potential, opines Stuart Baxter

ISL 2020-21 | Indian players need more game experience to unleash their potential, opines Stuart Baxter

  • news
  • football
ISL 2020-21 | We were not brave enough in the previous game, admits Stuart Baxter

ISL 2020-21 | We were not brave enough in the previous game, admits Stuart Baxter

  • news
  • football
ISL 2020-21 | We were chasing the game once we gave away the penalty, regrets Stuart Baxter

ISL 2020-21 | We were chasing the game once we gave away the penalty, regrets Stuart Baxter

  • news
  • football
ISL 2020-21 | We are hoping to build on what was done last year, informs Stuart Baxter

ISL 2020-21 | We are hoping to build on what was done last year, informs Stuart Baxter

  • news
  • football
Odisha FC launches new kits celebrating ‘Khaanti Odia’ spirit

Odisha FC launches new kits celebrating ‘Khaanti Odia’ spirit

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  • football
With no fans inside stadium, digital marketing will have a huge role to play this season, opines Abhik Chaterjee

With no fans inside stadium, digital marketing will have a huge role to play this season, opines Abhik Chaterjee

  • feature
  • football
Pleased with the support that we have from the local government in Odisha, asserts Stuart Baxter

Pleased with the support that we have from the local government in Odisha, asserts Stuart Baxter

  • news
  • football
Odisha FC secures the signature of former Newcastle United star Steven Taylor

Odisha FC secures the signature of former Newcastle United star Steven Taylor

  • news
  • football
Odisha FC appoint Steven Dias as Indian assistant coach

Odisha FC appoint Steven Dias as Indian assistant coach

  • news
  • football
Want to ensure opportunities for young talents at Odisha FC, asserts Stuart Baxter

Want to ensure opportunities for young talents at Odisha FC, asserts Stuart Baxter

  • news
  • football
There could be a few South African players on my shortlist, asserts Stuart Baxter

There could be a few South African players on my shortlist, asserts Stuart Baxter

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  • football