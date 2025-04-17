Tammy Abraham News

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Players
Didn’t know much about Italian football but it has helped me develop as player, confesses Tammy Abraham

Didn’t know much about Italian football but it has helped me develop as player, confesses Tammy Abraham

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  • football
We’ll see what future holds but my heart is at AS Roma, claims Tammy Abraham

We’ll see what future holds but my heart is at AS Roma, claims Tammy Abraham

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  • football
Had the fortune to play in bigger finals but this one makes me feel special, asserts Jose Mourinho

Had the fortune to play in bigger finals but this one makes me feel special, asserts Jose Mourinho

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  • football
Disagree that Tammy Abraham is fantastic as he can do even more, proclaims Jose Mourinho

Disagree that Tammy Abraham is fantastic as he can do even more, proclaims Jose Mourinho

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  • football
We were so good for 70 minutes but then there was this psychological collapse, claims Jose Mourinho

We were so good for 70 minutes but then there was this psychological collapse, claims Jose Mourinho

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  • football
AS Roma sign Tammy Abraham from Chelsea for reported €40 million fee

AS Roma sign Tammy Abraham from Chelsea for reported €40 million fee

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Reports | Tammy Abraham in Italy for AS Roma medical ahead of €40 million move

Reports | Tammy Abraham in Italy for AS Roma medical ahead of €40 million move

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Tammy Abraham was clearly not happy and maybe he has reason to not be, admits Thomas Tuchel

Tammy Abraham was clearly not happy and maybe he has reason to not be, admits Thomas Tuchel

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Reports | Atalanta eyeing move for Chelsea’s Tammy Abraham as Duvan Zapata replacement

Reports | Atalanta eyeing move for Chelsea’s Tammy Abraham as Duvan Zapata replacement

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Reports | Chelsea are prepared to cash in on Tammy Abraham amidst interest from England

Reports | Chelsea are prepared to cash in on Tammy Abraham amidst interest from England

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My playing time has to change or else I’ll have to make a decision, proclaims Olivier Giroud

My playing time has to change or else I’ll have to make a decision, proclaims Olivier Giroud

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Reports | Eight Chelsea players miss pre-season training over coronavirus quarantine

Reports | Eight Chelsea players miss pre-season training over coronavirus quarantine

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Reports | Chelsea make Olympique Lyon's Moussa Dembele their top summer target

Reports | Chelsea make Olympique Lyon's Moussa Dembele their top summer target

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Reports | Chelsea make inquiries about Dries Mertens

Reports | Chelsea make inquiries about Dries Mertens

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  • football
We have the firepower, now consistency is our aim, admits Frank Lampard

We have the firepower, now consistency is our aim, admits Frank Lampard

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Premier League Gameweek 12: Overreaction Monday ft. Sackings, Manchester United and of course VAR

Premier League Gameweek 12: Overreaction Monday ft. Sackings, Manchester United and of course VAR

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  • football
I want Olivier Giroud to stay at Chelsea, admits Frank Lampard

I want Olivier Giroud to stay at Chelsea, admits Frank Lampard

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It’s been weird playing under Frank Lampard, admits Willian

It’s been weird playing under Frank Lampard, admits Willian

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  • football
England united on fight against racism, says Gareth Southgate

England united on fight against racism, says Gareth Southgate

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Reports | Tammy Abraham and Fikayo Tomori on the verge of getting new deals

Reports | Tammy Abraham and Fikayo Tomori on the verge of getting new deals

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Everyone has a chance of getting called-up, reveals Gareth Southgate

Everyone has a chance of getting called-up, reveals Gareth Southgate

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Reports | Gareth Southgate considering Fikayo Tomori for England call up

Reports | Gareth Southgate considering Fikayo Tomori for England call up

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Fantasy Premier League Gameweek 7 – Captain Picks

Fantasy Premier League Gameweek 7 – Captain Picks

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Tammy Abraham and Mason Mount are £60 million players, confesses Jurgen Klopp

Tammy Abraham and Mason Mount are £60 million players, confesses Jurgen Klopp

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Tammy Abraham learnt from me, confesses Didier Drogba

Tammy Abraham learnt from me, confesses Didier Drogba

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We’re fuming we lost against Valencia, confesses Tammy Abraham

We’re fuming we lost against Valencia, confesses Tammy Abraham

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Presser Watch | Pep Guardiola, Ole Gunnar Solskjaer, Mauricio Pochettino speak after Gameweek 5

Presser Watch | Pep Guardiola, Ole Gunnar Solskjaer, Mauricio Pochettino speak after Gameweek 5

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