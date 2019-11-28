John Gregory News

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Teams
Tournaments
Players
ISL 2019-20 | The confidence of the players is at an all-time high, claims Phil Brown

ISL 2019-20 | The confidence of the players is at an all-time high, claims Phil Brown

  • news
  • football
ISL 2019-20 | Jamshedpur FC's home game against Chennaiyin FC moved to December 9

ISL 2019-20 | Jamshedpur FC's home game against Chennaiyin FC moved to December 9

  • news
  • football
ISL 2019-20 | Dejected John Gregory hints about his resignation as Chennaiyin’s poor show continues.

ISL 2019-20 | Dejected John Gregory hints about his resignation as Chennaiyin’s poor show continues.

  • news
  • football
ISL 2019-20 | Standard of referees in ISL is going down, says Carles Cuadrat

ISL 2019-20 | Standard of referees in ISL is going down, says Carles Cuadrat

  • news
  • football
ISL 2019-20 | Lallianzuala Chhangte needs to improve final ball in box, says John Gregory

ISL 2019-20 | Lallianzuala Chhangte needs to improve final ball in box, says John Gregory

  • news
  • football
ISL 2019-20 | Sergio Lobera doesn’t need to put team together like me, complains John Gregory

ISL 2019-20 | Sergio Lobera doesn’t need to put team together like me, complains John Gregory

  • news
  • football
ISL 2019-20 | Very happy Ahmed Jahouh isn’t playing, says John Gregory

ISL 2019-20 | Very happy Ahmed Jahouh isn’t playing, says John Gregory

  • news
  • football
ISL 2019-20 | Have set target of two trophies in five seasons, reveals Anirudh Thapa

ISL 2019-20 | Have set target of two trophies in five seasons, reveals Anirudh Thapa

  • news
  • football
Understanding between Rafael Crivellaro and Anirudh Thapa brilliant, reveals John Gregory

Understanding between Rafael Crivellaro and Anirudh Thapa brilliant, reveals John Gregory

  • news
  • football
ISL 2019-20 | Chennaiyin FC sign Lallianzuala Chhangte on permanent deal

ISL 2019-20 | Chennaiyin FC sign Lallianzuala Chhangte on permanent deal

  • news
  • football
AFC Cup | Nothing less than a win matters for Chennaiyin FC, asserts John Gregory

AFC Cup | Nothing less than a win matters for Chennaiyin FC, asserts John Gregory

  • news
  • football
AFC Cup | Chennaiyin FC focused on getting all three points against Minerva Punjab, says CK Vineeth

AFC Cup | Chennaiyin FC focused on getting all three points against Minerva Punjab, says CK Vineeth

  • news
  • football
AFC Cup | Match against Abahani Dhaka most crucial for us in group stage, says John Gregory

AFC Cup | Match against Abahani Dhaka most crucial for us in group stage, says John Gregory

  • news
  • football
Super Cup | John Gregory slams AIFF after Chennaiyin’s loss in Cup final

Super Cup | John Gregory slams AIFF after Chennaiyin’s loss in Cup final

  • news
  • football
AIFF Super Cup | We are approaching final with lot of excitement, says Sergio Lobera

AIFF Super Cup | We are approaching final with lot of excitement, says Sergio Lobera

  • news
  • football
AIFF Super Cup | Fit squad has always helped me, says John Gregory

AIFF Super Cup | Fit squad has always helped me, says John Gregory

  • news
  • football
AFC Cup 2019 | Minerva Punjab-Chennaiyin FC game ends in a stalemate

AFC Cup 2019 | Minerva Punjab-Chennaiyin FC game ends in a stalemate

  • news
  • football
Jeje Lalpekhlua fires Chennaiyin FC to AFC Cup group stage

Jeje Lalpekhlua fires Chennaiyin FC to AFC Cup group stage

  • news
  • football
ISL 2019 | What clicked and what didn’t – Chennaiyin FC

ISL 2019 | What clicked and what didn’t – Chennaiyin FC

  • feature
  • football
ISL 2019 | I won’t be here next year, says John Gregory

ISL 2019 | I won’t be here next year, says John Gregory

  • news
  • football
ISL 2019 | Head Coach Nelo Vingada heaps praise on team's ‘deserved’ victory

ISL 2019 | Head Coach Nelo Vingada heaps praise on team's ‘deserved’ victory

  • news
  • football
ISL 2019 | CK Vineeth and Halicharan Narzary lacked match practice, says John Gregory

ISL 2019 | CK Vineeth and Halicharan Narzary lacked match practice, says John Gregory

  • news
  • football
I am proud of the effort of the team, reveals Jorge Costa

I am proud of the effort of the team, reveals Jorge Costa

  • news
  • football
Right now the most important thing is the next match for us, says Cesar Ferrando

Right now the most important thing is the next match for us, says Cesar Ferrando

  • news
  • football
ISL 2018 | Is Indian Super League finally on its way up?

ISL 2018 | Is Indian Super League finally on its way up?

  • feature
  • football
ISL 2019 | We are giving our best effort, results will follow, asserts John Gregory

ISL 2019 | We are giving our best effort, results will follow, asserts John Gregory

  • news
  • football
ISL 2018 | Sergio Lobera cautious ahead of Chennaiyin clash

ISL 2018 | Sergio Lobera cautious ahead of Chennaiyin clash

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