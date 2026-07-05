Babar Azam News

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Players
Vaibhav SuryavanshiVirat KohliLiam LivingstoneShadab KhanPrithvi ShawRavi BishnoiShreyas IyerJacob BethellAshleigh GardnerEllyse PerryJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanBabar AzamShan MasoodJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulShubman GillNitish Kumar ReddyBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesRohit SharmaHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerMatt HenryGlenn PhillipsSai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarYash DayalAbhishek PorelRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh TiwaryAakash ChopraSteve Smith
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Pakistan Drop Major Stars for Australia Series? Full Squad Inside

Pakistan Drop Major Stars for Australia Series? Full Squad Inside

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Babar Azam Enters Elite List by Breaking Kohli and Gayle’s Big Record

Babar Azam Enters Elite List by Breaking Kohli and Gayle’s Big Record

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Journalists Brutal Question on Kohli Leaves Babar Azam Thinking

Journalists Brutal Question on Kohli Leaves Babar Azam Thinking

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Fakhar Zamans Injury Sparks PCB Probe Into Mike Hesson

Fakhar Zamans Injury Sparks PCB Probe Into Mike Hesson

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AI Simulation, PAK vs USA | Pakistan cruise past USA in Colombo as disciplined bowling sets up calm chase

AI Simulation, PAK vs USA | Pakistan cruise past USA in Colombo as disciplined bowling sets up calm chase

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Pakistan vs United States of America | T20 World Cup Match Preview

Pakistan vs United States of America | T20 World Cup Match Preview

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PAK vs NED | Twitter in awe as Babar's brilliance helps reproduce SKY's finale classic alongwith Afridi

PAK vs NED | Twitter in awe as Babar's brilliance helps reproduce SKY's finale classic alongwith Afridi

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Major Umpiring Error by Pakistans Third Umpire Steals Spotlight in 1st T20I

Major Umpiring Error by Pakistans Third Umpire Steals Spotlight in 1st T20I

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Babar Azam Pulls Out of Big Bash League for This Reason

Babar Azam Pulls Out of Big Bash League for This Reason

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Perth Scorchers & Sydney Sixers, Qualifier | Big Bash League

Perth Scorchers & Sydney Sixers, Qualifier | Big Bash League

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BBL | Twitter pumped up as Marcus Stoinis dismisses Babar Azam to win psychological battle

BBL | Twitter pumped up as Marcus Stoinis dismisses Babar Azam to win psychological battle

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BBL | Twitter in awe as Sydney Sixers keep calm to trump Brisbane Heat in low scoring thriller

BBL | Twitter in awe as Sydney Sixers keep calm to trump Brisbane Heat in low scoring thriller

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You Wont Believe What Babar Azam Said About His World Cup Dream

You Wont Believe What Babar Azam Said About His World Cup Dream

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AI Simulation, PAK vs SL | Pakistan knock Sri Lanka out of T20I Tri-Series with clinical win

AI Simulation, PAK vs SL | Pakistan knock Sri Lanka out of T20I Tri-Series with clinical win

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Pakistan T20 Tri Series | Twitter reacts as Pakistan dominate Zimbabwe with 69-run win

Pakistan T20 Tri Series | Twitter reacts as Pakistan dominate Zimbabwe with 69-run win

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AI Simulation, PAK vs ZIM | Pakistan dominate Zimbabwe in series opener as Shaheen Afridi shines with three wickets

AI Simulation, PAK vs ZIM | Pakistan dominate Zimbabwe in series opener as Shaheen Afridi shines with three wickets

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Pakistan vs Zimbabwe – 1st T20I Preview | Rawalpindi set for high-pace clash as Pakistan aim to start tri-series strongly

Pakistan vs Zimbabwe – 1st T20I Preview | Rawalpindi set for high-pace clash as Pakistan aim to start tri-series strongly

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AI Simulation, PAK vs SL | Pakistan complete series sweep as Babar, pace trio dominate Sri Lanka

AI Simulation, PAK vs SL | Pakistan complete series sweep as Babar, pace trio dominate Sri Lanka

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Sri Lanka tour of Pakistan | 3rd ODI in Rawalpindi, Preview

Sri Lanka tour of Pakistan | 3rd ODI in Rawalpindi, Preview

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Sri Lanka tour of Pakistan | Twitter reacts as Pakistan seal three-match ODI series with clinical win

Sri Lanka tour of Pakistan | Twitter reacts as Pakistan seal three-match ODI series with clinical win

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AI Simulation, PAK vs SL | Pakistan hold off Sri Lanka in a nail-biting chase as Babar shines with a composed fifty

AI Simulation, PAK vs SL | Pakistan hold off Sri Lanka in a nail-biting chase as Babar shines with a composed fifty

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AI Simulation, PAK vs SA | Pakistan cling to thrilling 4-run win as Babar anchors hosts with commanding innings

AI Simulation, PAK vs SA | Pakistan cling to thrilling 4-run win as Babar anchors hosts with commanding innings

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PAK vs SA | Twitter in splits as Babar adds oomph to routine catch with uncharacteristic wild celebration

PAK vs SA | Twitter in splits as Babar adds oomph to routine catch with uncharacteristic wild celebration

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AI Simulation, PAK vs SA | Babar anchors chase as Pakistan edge South Africa in series opener at Faisalabad

AI Simulation, PAK vs SA | Babar anchors chase as Pakistan edge South Africa in series opener at Faisalabad

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South Africa tour of Pakistan | Pakistan pocket T20 series with four-wicket win in third game

South Africa tour of Pakistan | Pakistan pocket T20 series with four-wicket win in third game

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Babar Azam’s T20I Return Adds Another Unwanted Record to His Name

Babar Azam’s T20I Return Adds Another Unwanted Record to His Name

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PAK vs SA Preview | Pakistan to host South Africa in first T20I of three-match series in Rawalpindi

PAK vs SA Preview | Pakistan to host South Africa in first T20I of three-match series in Rawalpindi

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