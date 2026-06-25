Sai Sudharshan News

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Dasun ShanakaRohit SharmaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawJacob BethellShreyas IyerRavi BishnoiEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh Tiwary
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Players
India Finish Day 1 in Command After Impressive Batting Display

India Finish Day 1 in Command After Impressive Batting Display

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Gautam Gambhir Backs Sai Sudharsan for No. 3 Role Ahead of Afghanistan Test

Gautam Gambhir Backs Sai Sudharsan for No. 3 Role Ahead of Afghanistan Test

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IPL Auction | Gujarat Titans retention analysis, gaps to fill, potential targets for IPL 2026

IPL Auction | Gujarat Titans retention analysis, gaps to fill, potential targets for IPL 2026

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South Africa tour of India | Twitter relieved as Bavuma fails to capitalise dropped chance

South Africa tour of India | Twitter relieved as Bavuma fails to capitalise dropped chance

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South Africa A tour of India | Twitter in splits as Pant hilariously consoles Sudharsan after tough drop

South Africa A tour of India | Twitter in splits as Pant hilariously consoles Sudharsan after tough drop

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West Indies tour of India | Twitter stunned as Sai Sudharsan’s fortune shines bright in unlikely dismissal

West Indies tour of India | Twitter stunned as Sai Sudharsan’s fortune shines bright in unlikely dismissal

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West Indies tour of India | Twitter reacts as Sai Sudharsan leaves KL Rahul on edge

West Indies tour of India | Twitter reacts as Sai Sudharsan leaves KL Rahul on edge

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Australia A tour of India | India A win second unofficial Test after chasing down mammoth total

Australia A tour of India | India A win second unofficial Test after chasing down mammoth total

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‌IND vs WI | New Zealand series was a wake-up call, Agarkar during Indian team’s squad announcement against West Indies

‌IND vs WI | New Zealand series was a wake-up call, Agarkar during Indian team’s squad announcement against West Indies

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India tour of England 2025 | Twitter reacts as Sai Sudharsan’s brainfade costs him wicket

India tour of England 2025 | Twitter reacts as Sai Sudharsan’s brainfade costs him wicket

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India tour of England 2025 | India reach 264/4 after first day’s play at Old Trafford

India tour of England 2025 | India reach 264/4 after first day’s play at Old Trafford

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India tour of England 2025 | Twitter reacts as India end day one at 264/4 in Manchester

India tour of England 2025 | Twitter reacts as India end day one at 264/4 in Manchester

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India tour of England 2025 | Twitter reacts as Dinesh Karthik correctly predicts Sai Sudharsan's cover drive on air

India tour of England 2025 | Twitter reacts as Dinesh Karthik correctly predicts Sai Sudharsan's cover drive on air

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Shubman Gill and Sai Sudharsan to miss India A game against England Lions

Shubman Gill and Sai Sudharsan to miss India A game against England Lions

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Sai Sudharsan dreams of playing for India in T20s after yet another impressive IPL campaign

Sai Sudharsan dreams of playing for India in T20s after yet another impressive IPL campaign

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GT vs MI | Not easy when we drop three sitters but credit to all especially Sai, says departing Gill

GT vs MI | Not easy when we drop three sitters but credit to all especially Sai, says departing Gill

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GT vs MI | Twitter in awe as Sudharsan channels inner de Gea to spectacularly assist Bairstow dismissal

GT vs MI | Twitter in awe as Sudharsan channels inner de Gea to spectacularly assist Bairstow dismissal

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DC vs GT | Sai-Gill make mockery of Rahul's maiden Delhi ton to secure playoff berth with 10-wicket win

DC vs GT | Sai-Gill make mockery of Rahul's maiden Delhi ton to secure playoff berth with 10-wicket win

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LSG vs GT | Titans fail to capitalize on big opening stand as Markram-Pooran power takes Lucknow home

LSG vs GT | Titans fail to capitalize on big opening stand as Markram-Pooran power takes Lucknow home

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GT vs RR | Sai Sudharsan’s masterclass and Prasidh’s precision power titans to the top of the table

GT vs RR | Sai Sudharsan’s masterclass and Prasidh’s precision power titans to the top of the table

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‌RCB vs GT | Twitter reacts to ruthless Siraj and Buttler’s flamboyance hand RCB season’s first loss

‌RCB vs GT | Twitter reacts to ruthless Siraj and Buttler’s flamboyance hand RCB season’s first loss

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‌GT vs MI | Twitter reacts to Sudharsan and Indian pacers douse MI as Titans bounce back at home

‌GT vs MI | Twitter reacts to Sudharsan and Indian pacers douse MI as Titans bounce back at home

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‌GT vs PBKS | Twitter reacts to overpowered Shreyas’ 97 dwarfs Sudharsan’s grit as new-look Punjab kicks with victory

‌GT vs PBKS | Twitter reacts to overpowered Shreyas’ 97 dwarfs Sudharsan’s grit as new-look Punjab kicks with victory

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Duleep Trophy | Sudharsan’s ton in vain as Kotian and Krishna star in India A’s Duleep Trophy triumph

Duleep Trophy | Sudharsan’s ton in vain as Kotian and Krishna star in India A’s Duleep Trophy triumph

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Duleep Trophy | Twitter goes gaga as Harshit Rana brings back his ‘flying kiss’ celebration scalping Ruturaj Gaikwad

Duleep Trophy | Twitter goes gaga as Harshit Rana brings back his ‘flying kiss’ celebration scalping Ruturaj Gaikwad

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‌WATCH | Sai Sudharsan celebrates maiden century for Surrey with Spectacular Six

‌WATCH | Sai Sudharsan celebrates maiden century for Surrey with Spectacular Six

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Surrey welcomes back Sai Sudharsan for County Championship campaign

Surrey welcomes back Sai Sudharsan for County Championship campaign

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