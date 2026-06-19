County Championship News

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Prithvi ShawRohit SharmaDasun ShanakaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstoneJacob BethellShreyas IyerRavi BishnoiEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh Tiwary
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Manav Suthar Rewarded with Major Contract Following Sensational Debut

Manav Suthar Rewarded with Major Contract Following Sensational Debut

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Jacob Bethell Breaks Silence on IPL and County Cricket Comparison

Jacob Bethell Breaks Silence on IPL and County Cricket Comparison

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Ben Stokes Set for Return? Latest Update on His Test Future

Ben Stokes Set for Return? Latest Update on His Test Future

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‌County Champioship | Rahul Chahar’s heroics takes Surrey to 20-run win in Southampton

‌County Champioship | Rahul Chahar’s heroics takes Surrey to 20-run win in Southampton

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WATCH, County Championship | Lancashire wicketkeeper Marty Hurst lands awkwardly after comical fumble with slip fielder

WATCH, County Championship | Lancashire wicketkeeper Marty Hurst lands awkwardly after comical fumble with slip fielder

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Surrey rope in Rahul Chahar for last game of County Championship Division One

Surrey rope in Rahul Chahar for last game of County Championship Division One

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Watch, County Championship 2025 | James Wharton takes stunning catch running backwards to dismiss Tom Haines

Watch, County Championship 2025 | James Wharton takes stunning catch running backwards to dismiss Tom Haines

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YOR vs SUR Preview | Yorkshire hope to end Surrey's unbeaten streak in round 10 of County Championship

YOR vs SUR Preview | Yorkshire hope to end Surrey's unbeaten streak in round 10 of County Championship

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Ruturaj Gaikwad’s absence continues as he withdraws from County deal with Yorkshire

Ruturaj Gaikwad’s absence continues as he withdraws from County deal with Yorkshire

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Surrey get young India spinner R Sai Kishore on board for County Championship

Surrey get young India spinner R Sai Kishore on board for County Championship

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WATCH, County । Khaleel Ahmed gets last laugh after tough battle against Jonny Bairstow

WATCH, County । Khaleel Ahmed gets last laugh after tough battle against Jonny Bairstow

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WATCH, County । Surrey breaks own record to post highest team total in Championship history

WATCH, County । Surrey breaks own record to post highest team total in Championship history

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James Anderson to captain Lancashire for two County Championship games

James Anderson to captain Lancashire for two County Championship games

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‌Shardul Thakur joins Essex for seven-match County Championship deal

‌Shardul Thakur joins Essex for seven-match County Championship deal

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Williamson to captain London Spirit and join Middlesex for English summer

Williamson to captain London Spirit and join Middlesex for English summer

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‌Shakib Al Hasan reported for suspect bowling during one-off County stint 

‌Shakib Al Hasan reported for suspect bowling during one-off County stint 

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WATCH, County | All 10 Somerset fielders crowd the pitch to help Leach deliver dramatic win over Surrey

WATCH, County | All 10 Somerset fielders crowd the pitch to help Leach deliver dramatic win over Surrey

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‌WATCH | Tom Banton in clutches channels inner Glenn Maxwell to drub Somerset in epic fightback

‌WATCH | Tom Banton in clutches channels inner Glenn Maxwell to drub Somerset in epic fightback

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‌England announce three debutants in playing XI against Australia

‌England announce three debutants in playing XI against Australia

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‌WATCH | Shakib shines for Surrey after flooring Tom Abell with peach stuff

‌WATCH | Shakib shines for Surrey after flooring Tom Abell with peach stuff

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‌Headache for England as Jos Buttler likely to miss Australia series

‌Headache for England as Jos Buttler likely to miss Australia series

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‌WATCH | Ajinkya Rahane shines in County Championship with century after 19-month drought 

‌WATCH | Ajinkya Rahane shines in County Championship with century after 19-month drought 

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‌WATCH | Sai Sudharsan celebrates maiden century for Surrey with Spectacular Six

‌WATCH | Sai Sudharsan celebrates maiden century for Surrey with Spectacular Six

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Hughes and Seales return to Sussex as Pujara's stint comes to a close

Hughes and Seales return to Sussex as Pujara's stint comes to a close

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Surrey welcomes back Sai Sudharsan for County Championship campaign

Surrey welcomes back Sai Sudharsan for County Championship campaign

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Jonny Bairstow to play for Yorkshire in County Championship after Test squad snub

Jonny Bairstow to play for Yorkshire in County Championship after Test squad snub

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‌Chahal to represent Northamptonshire for One Day Cup and County Championship

‌Chahal to represent Northamptonshire for One Day Cup and County Championship

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