Major League Cricket News

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Prithvi ShawRohit SharmaDasun ShanakaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstoneJacob BethellShreyas IyerRavi BishnoiEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh Tiwary
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Watch the Craziest Last-Over Finish in MLC History

Watch the Craziest Last-Over Finish in MLC History

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Indian Cricket Veteran Joins San Francisco Unicorns for MLC Season

Indian Cricket Veteran Joins San Francisco Unicorns for MLC Season

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Shane Watson parts ways with San Francisco Unicorns after three seasons as head coach

Shane Watson parts ways with San Francisco Unicorns after three seasons as head coach

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MLC 2026 | Fourth season of USA’s premier franchise league to be held in June-July next year

MLC 2026 | Fourth season of USA’s premier franchise league to be held in June-July next year

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MLC 2025 final | Rushil Ugarkar keeps his nerve to ensure second MLC title win for MI New York

MLC 2025 final | Rushil Ugarkar keeps his nerve to ensure second MLC title win for MI New York

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MLC, WATCH | Kieron Pollard juggles thrice but recovers well to complete important catch

MLC, WATCH | Kieron Pollard juggles thrice but recovers well to complete important catch

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AI Simulation, MLC final | MI New York win second MLC title after nine-run win against Washington Freedom

AI Simulation, MLC final | MI New York win second MLC title after nine-run win against Washington Freedom

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MINY vs WF MLC Final preview | Both teams to battle for their second MLC title in Dallas

MINY vs WF MLC Final preview | Both teams to battle for their second MLC title in Dallas

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AI Simulation, MLC | Texas Super Kings keep their cool to trump MI New York in Qualifier 2

AI Simulation, MLC | Texas Super Kings keep their cool to trump MI New York in Qualifier 2

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MINY vs TSK, Preview | Second finalist set to be decided as MI New York take on Texas Super Kings

MINY vs TSK, Preview | Second finalist set to be decided as MI New York take on Texas Super Kings

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WATCH, MLC | Trent Boult turns all-rounder in eliminator against San Francisco Unicorns

WATCH, MLC | Trent Boult turns all-rounder in eliminator against San Francisco Unicorns

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MLC 2025 | MI New York eliminate San Francisco Unicorns in low-scoring thriller

MLC 2025 | MI New York eliminate San Francisco Unicorns in low-scoring thriller

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WATCH, MLC | Short 'forgets' which pitch to bowl on with embarrassing ball slip

WATCH, MLC | Short 'forgets' which pitch to bowl on with embarrassing ball slip

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Washington Freedom progress to final as first qualifier abandoned due to rain

Washington Freedom progress to final as first qualifier abandoned due to rain

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AI Simulation, MINY vs SF | MI New York eliminate San Francisco Unicorns with 4-wicket win in eliminator

AI Simulation, MINY vs SF | MI New York eliminate San Francisco Unicorns with 4-wicket win in eliminator

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MINY vs SF Preview | MINY vs SF Preview । MI New York and San Francisco set to clash in must-win eliminator

MINY vs SF Preview | MINY vs SF Preview । MI New York and San Francisco set to clash in must-win eliminator

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TSK vs WSF Preview | Texas Super Kings and Washington Freedom eye direct spot in final

TSK vs WSF Preview | Texas Super Kings and Washington Freedom eye direct spot in final

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WATCH, MLC । Karthik Gattepalli makes stunning debut with two wickets in first over

WATCH, MLC । Karthik Gattepalli makes stunning debut with two wickets in first over

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LAKR vs SF Review | Andre Fletcher’s swashbuckling century helps LAKR end campaign on winning note in rain-inflicted game

LAKR vs SF Review | Andre Fletcher’s swashbuckling century helps LAKR end campaign on winning note in rain-inflicted game

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MINY vs WSF Review | Glenn Maxwell and Andries Gous guide Washington Freedom beat MI New York

MINY vs WSF Review | Glenn Maxwell and Andries Gous guide Washington Freedom beat MI New York

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AI Simulation, LAKR vs SF | LAKR end horrific campaign on winning note against San Francisco Unicorns

AI Simulation, LAKR vs SF | LAKR end horrific campaign on winning note against San Francisco Unicorns

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LAKR vs SF Preview | LA Knight Riders intend to finish dismal MLC 2025 campaign on winning note

LAKR vs SF Preview | LA Knight Riders intend to finish dismal MLC 2025 campaign on winning note

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AI Simulation, MINY vs WSF | WSF dent MI New York’s playoff hopes with 6-wicket win

AI Simulation, MINY vs WSF | WSF dent MI New York’s playoff hopes with 6-wicket win

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MINY vs WSF Preview | MINY aim playoffs with win against Washington Freedom in next game

MINY vs WSF Preview | MINY aim playoffs with win against Washington Freedom in next game

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Watch, MLC | Donovan Ferreira’s million-dollar leap accounts for dangerman Shimron Hetmyer

Watch, MLC | Donovan Ferreira’s million-dollar leap accounts for dangerman Shimron Hetmyer

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Watch, MLC | Andre Russell entertains the crowd with bout of rugby with Nicholas Pooran

Watch, MLC | Andre Russell entertains the crowd with bout of rugby with Nicholas Pooran

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SEO vs TSK Review | Skipper Du Plessis’ power-packed knock takes Texas Super Kings to table top

SEO vs TSK Review | Skipper Du Plessis’ power-packed knock takes Texas Super Kings to table top

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