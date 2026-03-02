West Indies Vs India News

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Players
Shadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawRavi BishnoiShreyas IyerJacob BethellAshleigh GardnerEllyse PerryJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanBabar AzamShan MasoodJay ShahVirat KohliVaibhav SuryavanshiAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulShubman GillNitish Kumar ReddyBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesRohit SharmaHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerMatt HenryGlenn PhillipsSai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarYash DayalAbhishek PorelRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh TiwaryAakash ChopraSteve Smith
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Is 2026 Following the Script of Indias 2007 Triumph?

Is 2026 Following the Script of Indias 2007 Triumph?

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Gambhir Makes a Special Appearance in the West Indies Dressing Room

Gambhir Makes a Special Appearance in the West Indies Dressing Room

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Has Yashasvi Jaiswal Been India’s Most Consistent Star Since His Debut

Has Yashasvi Jaiswal Been India’s Most Consistent Star Since His Debut

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Watch DSP Siraj Giving Tough Instructions to the West Indies Batters

Watch DSP Siraj Giving Tough Instructions to the West Indies Batters

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Are Rohit Sharma and Virat Kohli Set to Play the Vijay Hazare Trophy?

Are Rohit Sharma and Virat Kohli Set to Play the Vijay Hazare Trophy?

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Can Sai Sudharsan Deliver at Number 3 After Gill’s Backing?

Can Sai Sudharsan Deliver at Number 3 After Gill’s Backing?

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Is Dhruv Jurel Showing He’s More Than Pant’s Backup?

Is Dhruv Jurel Showing He’s More Than Pant’s Backup?

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Here is How Rohit Sharma Failed to Reduce Milestone Mindset

Here is How Rohit Sharma Failed to Reduce Milestone Mindset

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Despite Forced Retirement, How Virat Kohli Remains Key in India’s Test Team

Despite Forced Retirement, How Virat Kohli Remains Key in India’s Test Team

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Is Virat Kohli the Reason Kuldeep Yadav Has Featured in Only 14 Tests So Far?

Is Virat Kohli the Reason Kuldeep Yadav Has Featured in Only 14 Tests So Far?

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WI call-up Johann Layne for India Tests as replacement for injured Shamar Joseph

WI call-up Johann Layne for India Tests as replacement for injured Shamar Joseph

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Jawab milgye? Caribbean tour leaves India with more unanswered questions

Jawab milgye? Caribbean tour leaves India with more unanswered questions

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WI vs IND | Twitter reacts as Brandon King helps West Indies seal T20I series with a fifty

WI vs IND | Twitter reacts as Brandon King helps West Indies seal T20I series with a fifty

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WI vs IND | Twitter reacts as India levels the series, thanks to Jaiswal-Gill’s sublime hitting

WI vs IND | Twitter reacts as India levels the series, thanks to Jaiswal-Gill’s sublime hitting

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WI vs IND | Twitter in splits as Odean Smith’s brain fade moment helps Yashasvi Jaiswal sneak a single

WI vs IND | Twitter in splits as Odean Smith’s brain fade moment helps Yashasvi Jaiswal sneak a single

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WI vs IND | Twitter hails Jaiswal as he brings South African flair with Ab de Villiers like innovative hitting

WI vs IND | Twitter hails Jaiswal as he brings South African flair with Ab de Villiers like innovative hitting

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WI vs IND | Twitter praises Arshdeep for providing opening breakthrough by getting rid of Mayers

WI vs IND | Twitter praises Arshdeep for providing opening breakthrough by getting rid of Mayers

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WI vs IND | Twitter in splits as WI recreates iconic Pakistan blooper by forgetting to mark 30-yard-circle

WI vs IND | Twitter in splits as WI recreates iconic Pakistan blooper by forgetting to mark 30-yard-circle

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WI vs IND | Twitter in awe of Pooran's blockbuster knock as hosts power home by 2 wickets in Guyana

WI vs IND | Twitter in awe of Pooran's blockbuster knock as hosts power home by 2 wickets in Guyana

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WI vs IND | Twitter reacts as West Indies hold nerves in tight run-chase to outplay India by 4 runs

WI vs IND | Twitter reacts as West Indies hold nerves in tight run-chase to outplay India by 4 runs

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WI vs IND | Twitter stunned by Kyle Mayer's brilliant throw flipping match in West Indies' favour

WI vs IND | Twitter stunned by Kyle Mayer's brilliant throw flipping match in West Indies' favour

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WI vs IND | Twitter lauds Tilak Varma for announcing himself on the international stage with excellent catch

WI vs IND | Twitter lauds Tilak Varma for announcing himself on the international stage with excellent catch

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WI vs IND | Twitter reacts as flawless India raze toothless Windies by 200 runs to clinch series

WI vs IND | Twitter reacts as flawless India raze toothless Windies by 200 runs to clinch series

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WI vs IND | Everyone is working hard without any personal agenda, remarks Ravindra Jadeja

WI vs IND | Everyone is working hard without any personal agenda, remarks Ravindra Jadeja

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WI vs IND | Twitter reacts as West Indies level series with a clinical display in second ODI

WI vs IND | Twitter reacts as West Indies level series with a clinical display in second ODI

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WI vs IND | Twitter hails Kyle Mayer’s freak no-look six against Hardik Pandya

WI vs IND | Twitter hails Kyle Mayer’s freak no-look six against Hardik Pandya

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WI vs IND | Twitter bashes clueless India's lack of planning days before World Cup

WI vs IND | Twitter bashes clueless India's lack of planning days before World Cup

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