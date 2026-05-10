Gujarat Giants News

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Prithvi ShawRohit SharmaDasun ShanakaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstoneJacob BethellShreyas IyerRavi BishnoiEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh Tiwary
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Heres the Final Gujarat Giants Line-Up Entering WPL 2026

Heres the Final Gujarat Giants Line-Up Entering WPL 2026

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‌WPL | Twitter reacts to Shikha’s hattrick chance gone begging after nasty bumper shakes up Dottin 

‌WPL | Twitter reacts to Shikha’s hattrick chance gone begging after nasty bumper shakes up Dottin 

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‌WPL 2025 | Ashleigh Gardner appointed captain for Gujarat Giants 

‌WPL 2025 | Ashleigh Gardner appointed captain for Gujarat Giants 

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‌WPL 2024 | Twitter reacts to Mandhana-Molineux spearheading RCB’s home domination to secure top spot 

‌WPL 2024 | Twitter reacts to Mandhana-Molineux spearheading RCB’s home domination to secure top spot 

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WPL 2024 | Twitter reacts to Harmanpreet's composed innings as Mumbai Indians triumph over Gujarat Giants

WPL 2024 | Twitter reacts to Harmanpreet's composed innings as Mumbai Indians triumph over Gujarat Giants

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WPL 2024 | Twitter laughs as Gujarat Giants' lacklustre fielding turns into comedy of errors

WPL 2024 | Twitter laughs as Gujarat Giants' lacklustre fielding turns into comedy of errors

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WPL 2024 |Twitter ablaze as Shabnim Ismail's spectacular bowling sends GG’s top-order tumbling

WPL 2024 |Twitter ablaze as Shabnim Ismail's spectacular bowling sends GG’s top-order tumbling

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LLC 2023 | Twitter reacts to emotional Sreesanth rant revealing Gambhir's on-field 'fixer' sledge

LLC 2023 | Twitter reacts to emotional Sreesanth rant revealing Gambhir's on-field 'fixer' sledge

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WATCH | Gayle's powerful rampage ends up with smashed bat

WATCH | Gayle's powerful rampage ends up with smashed bat

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IPL 2023, GT vs LSG | Twitter amazed as Virat Kohli labels Rashid Khan's audacious grab 'one of the best ever'

IPL 2023, GT vs LSG | Twitter amazed as Virat Kohli labels Rashid Khan's audacious grab 'one of the best ever'

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WPL | Twitter reacts as Devine’s prolific destruction culminates in eight-wicket win for RCB

WPL | Twitter reacts as Devine’s prolific destruction culminates in eight-wicket win for RCB

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WPL, RCB vs GG | Twitter bows down to Devine for scripting unreal explosion by smashing 94-meter six

WPL, RCB vs GG | Twitter bows down to Devine for scripting unreal explosion by smashing 94-meter six

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WPL , RCB vs GG | Twitter praises Wolvaardt for fiery performances after going unsold at auction

WPL , RCB vs GG | Twitter praises Wolvaardt for fiery performances after going unsold at auction

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WPL, UPW vs MI | Twitter reacts as Navigre's boundary from back of bat sends everyone into splits

WPL, UPW vs MI | Twitter reacts as Navigre's boundary from back of bat sends everyone into splits

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WPL | Gujarat Giants sign Laura Wolvaardt as replacement for injured Beth Mooney

WPL | Gujarat Giants sign Laura Wolvaardt as replacement for injured Beth Mooney

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WPL | Twitter reacts as Sophia Dunkley’s quickfire fifty helps Gujarat Giants script 11-run win

WPL | Twitter reacts as Sophia Dunkley’s quickfire fifty helps Gujarat Giants script 11-run win

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WPL, GG vs RCB | Twitter reacts as Gardner makes mess of run-out chance to gift lifeline to Mandhana

WPL, GG vs RCB | Twitter reacts as Gardner makes mess of run-out chance to gift lifeline to Mandhana

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WPL, GG vs RCB | Twitter lauds Heather Knight for taking prized scalp of dangerous-looking Gardner

WPL, GG vs RCB | Twitter lauds Heather Knight for taking prized scalp of dangerous-looking Gardner

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WPL, UW vs GG | Twitter in awe of Grace Harris for helping UP Warriorz snatch victory from jaws of defeat

WPL, UW vs GG | Twitter in awe of Grace Harris for helping UP Warriorz snatch victory from jaws of defeat

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WPL, UW vs GG | Twitter reacts as UP Warriorz save umpire from embarrassment by rectifying bizarre wide

WPL, UW vs GG | Twitter reacts as UP Warriorz save umpire from embarrassment by rectifying bizarre wide

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WPL, MI vs GG | Twitter lauds Harmanpreet and Ishaque for leading crusade en route to 143-run MI win

WPL, MI vs GG | Twitter lauds Harmanpreet and Ishaque for leading crusade en route to 143-run MI win

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WPL, MI vs GG | Twitter lauds Gardner's immediate impact after peach to dismiss explosive Matthews

WPL, MI vs GG | Twitter lauds Gardner's immediate impact after peach to dismiss explosive Matthews

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WPL | Women's Premier League will cut down gap between talents in India and Australia, opines Harmanpreet Kaur

WPL | Women's Premier League will cut down gap between talents in India and Australia, opines Harmanpreet Kaur

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WPL | Women’s Premier League will help in changing parents’ mindset about girls, believes Sneh Rana

WPL | Women’s Premier League will help in changing parents’ mindset about girls, believes Sneh Rana

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WPL | Gujarat Giants squad for Women’s Premier League 2023

WPL | Gujarat Giants squad for Women’s Premier League 2023

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WPL 2023 | Gujarat Giants appoint Mithali Raj as mentor for inaugural season of Women’s Premier League

WPL 2023 | Gujarat Giants appoint Mithali Raj as mentor for inaugural season of Women’s Premier League

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