Dewald Brevis News

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Rohit SharmaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawJacob BethellRavi BishnoiShreyas IyerAshleigh GardnerEllyse PerryJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanMs DhoniDeepti SharmaSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerMatt HenryGlenn PhillipsSai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh TiwaryAakash Chopra
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Good News or Setback? CSK CEO Speaks on Dhoni & Brevis Status

Good News or Setback? CSK CEO Speaks on Dhoni & Brevis Status

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Will Dhoni & Brevis Play vs DC? Major Update Inside!

Will Dhoni & Brevis Play vs DC? Major Update Inside!

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Super Eight Performances Trigger Big Changes in ICC Rankings

Super Eight Performances Trigger Big Changes in ICC Rankings

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T20 World Cup Preview | Well-rounded South Africa primed to go one step better and create history

T20 World Cup Preview | Well-rounded South Africa primed to go one step better and create history

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AI Simulation, South Africa vs West Indies | Composed chase hands West Indies opening win in Paarl

AI Simulation, South Africa vs West Indies | Composed chase hands West Indies opening win in Paarl

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South Africa & West Indies | 1st T20I Preview

South Africa & West Indies | 1st T20I Preview

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South Africa tour of India | Twitter disappointed as fourth T20I abandoned due to poor visibility under fog

South Africa tour of India | Twitter disappointed as fourth T20I abandoned due to poor visibility under fog

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South Africa tour of India | Twitter confused as Jasprit Bumrah reaches 100-wicket club amid controversy

South Africa tour of India | Twitter confused as Jasprit Bumrah reaches 100-wicket club amid controversy

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South Africa tour of India | Twitter pumped up Rohit Sharma makes stunning stop at backward point

South Africa tour of India | Twitter pumped up Rohit Sharma makes stunning stop at backward point

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India vs South Africa, 3rd ODI Preview | Final match of the series in Visakhapatnam

India vs South Africa, 3rd ODI Preview | Final match of the series in Visakhapatnam

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South Africa tour of India | Twitter impressed as South Africa level series with four-wicket win in high-scoring contest

South Africa tour of India | Twitter impressed as South Africa level series with four-wicket win in high-scoring contest

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IND vs SA | Twitter reacts as Harshit Rana has the last sledge after ending Dewald Brevis' blitz

IND vs SA | Twitter reacts as Harshit Rana has the last sledge after ending Dewald Brevis' blitz

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IND vs SA | Twitter reacts as laughing Brevis impresses Rana with smoking four and no-look six

IND vs SA | Twitter reacts as laughing Brevis impresses Rana with smoking four and no-look six

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ENG vs SA | South Africa beat England by 14 runs in rain-shortened first T20I

ENG vs SA | South Africa beat England by 14 runs in rain-shortened first T20I

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SA20 Auction | Dewald Brevis becomes costliest player in the history of the league

SA20 Auction | Dewald Brevis becomes costliest player in the history of the league

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AUS vs SA | Twitter in splits as Cooper Connolly gives lifeline to Dewald Brevis with fumble at non-strikers' end

AUS vs SA | Twitter in splits as Cooper Connolly gives lifeline to Dewald Brevis with fumble at non-strikers' end

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AUS vs SA | Twitter disappointed as Brevis throws wicket away in rush of blood

AUS vs SA | Twitter disappointed as Brevis throws wicket away in rush of blood

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Twitter breathes a sigh of relief as Australia claim the series 2-1 after tight two-wicket win

Twitter breathes a sigh of relief as Australia claim the series 2-1 after tight two-wicket win

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Twitter in awe as Dewald Brevis smashes three no-look sixes off Aaron Hardie in third T20I

Twitter in awe as Dewald Brevis smashes three no-look sixes off Aaron Hardie in third T20I

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AI Simulation, AUS vs SA | Australia pocket series with five-wicket win in third T20I

AI Simulation, AUS vs SA | Australia pocket series with five-wicket win in third T20I

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South Africa tour of Australia | Dewald Brevis believes maiden T20I century is just the start

South Africa tour of Australia | Dewald Brevis believes maiden T20I century is just the start

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South Africa tour of Australia | South Africa ride on Dewald Brevis special to square series

South Africa tour of Australia | South Africa ride on Dewald Brevis special to square series

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South Africa tour of Australia | Twitter reacts as South Africa level T20I series in style

South Africa tour of Australia | Twitter reacts as South Africa level T20I series in style

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South Africa tour of Australia | Brevis’ audacious no-look shot sets Twitter on fire

South Africa tour of Australia | Brevis’ audacious no-look shot sets Twitter on fire

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SA vs NZ, Tri-series final review | South Africa choke in final over as New Zealand win title by three runs

SA vs NZ, Tri-series final review | South Africa choke in final over as New Zealand win title by three runs

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SA vs NZ, Tri series final | Twitter goes insane after Kiwi's surprising 3-run to win tri-series

SA vs NZ, Tri series final | Twitter goes insane after Kiwi's surprising 3-run to win tri-series

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AI Simulation, SA vs NZ T20I Tri-series final | South Africa edge past New Zealand to win T20I series title

AI Simulation, SA vs NZ T20I Tri-series final | South Africa edge past New Zealand to win T20I series title

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