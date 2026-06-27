India A Cricket Team News

Category links
Teams
Derbyshire Cricket TeamLancashirePakistan Cricket TeamEngland Cricket TeamIndia Cricket TeamAfghanistan Cricket BoardSouth Africa Women Cricket TeamKent Cricket TeamWorcestershire County Cricket ClubChennai Super KingsEngland Women Cricket TeamWest Indies Women Cricket TeamBCBKolkata Knight RidersMumbai IndiansRoyal Challengers BengaluruZimbabwe Cricket TeamAustralia Women Cricket TeamPunjab KingsAustralia Cricket TeamIndia Women Cricket TeamIreland Cricket TeamSri Lanka A Cricket TeamIndia A Cricket TeamNew Zealand Cricket TeamNew Zealand Women Cricket TeamBangladesh Women Cricket TeamDelhi CapitalsLucknow Super GiantsPakistan Women Cricket TeamWest Indies Cricket TeamScotland Women Cricket TeamSan Fransico UnicornsGujarat TitansBangladesh Cricket TeamRajasthan RoyalsWarwickshire CountyAfghanistan Cricket TeamMiddlesex Cricket TeamSomersetGloucestershireMelbourne StarsMelbourne RenegadesCanada Cricket TeamSri Lanka Cricket TeamSunrisers HyderabadSunriser HyderabadGujarat GiantsRoyal Challengers Bangalore WomenNew South WalesLos Angeles Knight RidersPakistan Cricket BoardBirmingham PhoenixPeshawar ZalmiSouth Africa Cricket TeamRajshahi RoyalsKarachi KingsBangladeshTasmaniaJammu And Kashmir Cricket TeamWestern AustraliaVictoria Cricket TeamNetherlands Cricket TeamBengal Cricket TeamNepal Cricket TeamScotland Cricket TeamUsa Cricket TeamUae Cricket TeamNamibia Cricket TeamOman Cricket TeamDelhi Capitals WomenIndia U 19 Cricket TeamAfghanistan U 19 Cricket TeamGujarat Giants WomenMumbai Indians WomenUp Warriorz WomenPunjab Cricket TeamPerth ScorchersSydney SixersNew Zealand U 19 Cricket TeamHobart HurricanesPaarl RoyalsJoburg Super KingsRangpur RidersUp WarriorzPretoria CapitalsSunrisers Eastern CapeWellington FirebirdsOtago VoltsDurban Super GiantsAdelaide StrikersSydney ThunderBrisbane HeatMi Cape TownDesert VipersMi EmiratesCanterbury KingsCentral StagsSri Lanka Women Cricket TeamBihar Cricket Team
Tournaments
India Vs Sri LankaIndia Vs EnglandIcc Womens World T 20India Tour Of EnglandIndia Women Vs Australia WomenIreland Vs IndiaWomens Cricket World CupIndian Premier LeagueAustralia Vs West IndiesIcc Odi RankingsIndia Vs BangladeshBcciT 20 World Cup2028 OlympicsICCWomen World T 20 SeriesMajor League CricketEuropean Cricket LeagueNew Zealand Vs EnglandIcc RankingWorld Test ChampionshipIndia Vs PakistanIndia Vs AfghanistanCounty ChampionshipSri Lanka Vs EnglandWorld Odi ChampionshipBangladesh Vs New ZealandBangladesh Vs AustraliaT 20 Mumbai LeagueBig Bash LeaguePakistan Vs BangladeshAsian GamesICC ODI World CupIndia Vs New ZealandPink Ball TestIndia Women Vs England WomenAustralia Vs PakistanWomens Premier LeagueSa 20Super SmashLanka Premier LeaguePakistan Super LeagueAsia CupThe HundredSouth Africa Vs New ZealandOlympicsBorder Gavaskar TrophyEnglish Premier LeagueLegends League CricketIndia Vs AustraliaWest Indies Vs IndiaRanji TrophyZimbabwe Vs IndiaSri Lanka Vs New ZealandEngland Vs PakistanWest Indies Vs South AfricaIndia Vs South AfricaSri Lanka Vs ZimbabweAustralia Vs Sri LankaAustralia Vs ZimbabweEngland Vs West IndiesPakistan Women Vs South Africa WomenIcc U 19 World CupNew Zealand Tour Of IndiaAustralia Tour Of PakistanIcc Champions TrophyPakistan Vs ZimbabweBangladesh Premier LeagueVijay Hazare TrophyWtc FinalAshesSri Lanka Vs PakistanIl T 20Sri Lanka Tour Of IndiaNew Zealand Vs West IndiesSyed Mushtaq Ali TrophySouth Africa Tour Of IndiaEngland Vs AustraliaU 19 Asia CupWomens Big Bash LeagueAbu Dhabi T 10 LeagueIreland Vs BangladeshEmerging Asia CupIndia A Vs South Africa APakistan Vs SrilankaSheffield ShieldIcc Odi Super LeagueIndia Tour Of AustraliaSouth Africa Vs PakistanChampions One Day CupAfghanistan Vs ZimbabweBangladesh Vs West IndiesIndia Women Vs New Zealand WomenSri Lanka Vs BangladeshBangladesh Vs AfghanistanJlt One Day CupWest Indies Tour Of India2007 T 20 I World CupIndia A Vs AustraliaAustralia Vs New Zealand
Players
Shadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawRavi BishnoiShreyas IyerJacob BethellAshleigh GardnerEllyse PerryJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanBabar AzamShan MasoodJay ShahVirat KohliVaibhav SuryavanshiAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulShubman GillNitish Kumar ReddyBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesRohit SharmaHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerMatt HenryGlenn PhillipsSai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarYash DayalAbhishek PorelRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh TiwaryAakash ChopraSteve Smith
Teams
Tournaments
Players
India A Skipper Dhruv Jurel Leads from the Front Yet Again

India A Skipper Dhruv Jurel Leads from the Front Yet Again

  • news
  • cricket
Twitter Praises Sai Sudharsan's Composed Knock Against Sri Lanka A

Twitter Praises Sai Sudharsan's Composed Knock Against Sri Lanka A

  • news
  • cricket
BCCI Issues Fresh Response as Devajit Saikia Addresses Vaibhav Row

BCCI Issues Fresh Response as Devajit Saikia Addresses Vaibhav Row

  • news
  • cricket
Sanjay Manjrekar Questions Vaibhav Sooryavanshi's Selection Decision

Sanjay Manjrekar Questions Vaibhav Sooryavanshi's Selection Decision

  • news
  • cricket
Ravichandran Ashwin Breaks Silence on India A vs Sri Lanka A Controversy

Ravichandran Ashwin Breaks Silence on India A vs Sri Lanka A Controversy

  • news
  • cricket
Twitter Erupts as Vaibhav Sooryavanshi Falls Short Yet Again in Tri-Series

Twitter Erupts as Vaibhav Sooryavanshi Falls Short Yet Again in Tri-Series

  • news
  • cricket
Twitter Celebrates Ruturaj Gaikwads Return to Form Against Sri Lanka A

Twitter Celebrates Ruturaj Gaikwads Return to Form Against Sri Lanka A

  • news
  • cricket
Tilak Varma Breaks Silence on His New Leadership Role in Team India

Tilak Varma Breaks Silence on His New Leadership Role in Team India

  • news
  • cricket
India A Door Opens for Kolkata Knight Riders Bowler

India A Door Opens for Kolkata Knight Riders Bowler

  • news
  • cricket
Asia Cup Rising Stars | Twitter unimpressed with Saad Masood’s feisty send-off after dismissing Naman Dhir

Asia Cup Rising Stars | Twitter unimpressed with Saad Masood’s feisty send-off after dismissing Naman Dhir

  • news
  • cricket
Asia Cup Rising Stars | Twitter reacts as Pakistan Shaheens thrash India in one-sided game

Asia Cup Rising Stars | Twitter reacts as Pakistan Shaheens thrash India in one-sided game

  • news
  • cricket
IND-A vs SA-A | Five half-centurions lead resounding South African effort to chase down 417 on Day 4

IND-A vs SA-A | Five half-centurions lead resounding South African effort to chase down 417 on Day 4

  • news
  • cricket
South Africa A tour of India | Twitter in awe as Mohammed Siraj hits bulls eye with perfect throw

South Africa A tour of India | Twitter in awe as Mohammed Siraj hits bulls eye with perfect throw

  • news
  • cricket
IND-A vs SA-A Review | South Africa A in commanding position with lead at end of day 2

IND-A vs SA-A Review | South Africa A in commanding position with lead at end of day 2

  • news
  • cricket
South Africa A tour of India | Twitter in splits as Pant hilariously consoles Sudharsan after tough drop

South Africa A tour of India | Twitter in splits as Pant hilariously consoles Sudharsan after tough drop

  • news
  • cricket
Watch, South Africa A tour of India | Pant at chirpy best with words of encouragement for young spinners

Watch, South Africa A tour of India | Pant at chirpy best with words of encouragement for young spinners

  • news
  • cricket
South Africa A tour of India | Rishabh Pant to captain India A ahead of South Africa Tests

South Africa A tour of India | Rishabh Pant to captain India A ahead of South Africa Tests

  • news
  • cricket
IND A vs AUS A Preview | India A and Australia A set to lock horns in first unofficial ODI of three-match series

IND A vs AUS A Preview | India A and Australia A set to lock horns in first unofficial ODI of three-match series

  • news
  • cricket
AI Simulation, IND A vs AUS A । India A beat Australia A by five wickets in first unofficial ODI

AI Simulation, IND A vs AUS A । India A beat Australia A by five wickets in first unofficial ODI

  • news
  • cricket
Australia A tour of India | India A win second unofficial Test after chasing down mammoth total

Australia A tour of India | India A win second unofficial Test after chasing down mammoth total

  • news
  • cricket
Australia A tour of India | Shreyas Iyer to lead India A in three-match ODI series

Australia A tour of India | Shreyas Iyer to lead India A in three-match ODI series

  • news
  • cricket
IND A vs AUS A | Prasidh Krishna ruled out of the second unofficial Test with concussion

IND A vs AUS A | Prasidh Krishna ruled out of the second unofficial Test with concussion

  • news
  • cricket
Is Ajit Agarkar Sending Mixed Signals on the RoKo Comeback?

Is Ajit Agarkar Sending Mixed Signals on the RoKo Comeback?

  • news
  • cricket
Australia cast eyes to next BGT with A-squad announcement for upcoming India tour

Australia cast eyes to next BGT with A-squad announcement for upcoming India tour

  • news
  • cricket
Eng Lions vs IND A | Rahul begins England tour in style with patient century

Eng Lions vs IND A | Rahul begins England tour in style with patient century

  • news
  • cricket
Shubman Gill and Sai Sudharsan to miss India A game against England Lions

Shubman Gill and Sai Sudharsan to miss India A game against England Lions

  • news
  • cricket
ENG Lions vs IND-A | Twitter in awe as Anshul Kamboj beats Ben McKinney with a beauty to topple off-stump

ENG Lions vs IND-A | Twitter in awe as Anshul Kamboj beats Ben McKinney with a beauty to topple off-stump

  • news
  • cricket