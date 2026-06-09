Prasidh Krishna News

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Prasidh Krishna Works on His Batting Before Indian Premier League 2026

Prasidh Krishna Works on His Batting Before Indian Premier League 2026

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Watch, Ranji Trophy | Prasidh too hot to handle as he produces beauty to go through Chahal’s defence

Watch, Ranji Trophy | Prasidh too hot to handle as he produces beauty to go through Chahal’s defence

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Historic ODI Loss Raises Big Questions Over Indias Bowling Attack

Historic ODI Loss Raises Big Questions Over Indias Bowling Attack

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IPL Auction | Gujarat Titans retention analysis, gaps to fill, potential targets for IPL 2026

IPL Auction | Gujarat Titans retention analysis, gaps to fill, potential targets for IPL 2026

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South Africa tour of India | Twitter in awe as India seal series with commanding win in Vizag

South Africa tour of India | Twitter in awe as India seal series with commanding win in Vizag

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Aakash Chopra Slams Selectors Over Star Bowlers Shock Exclusion from SA ODIs

Aakash Chopra Slams Selectors Over Star Bowlers Shock Exclusion from SA ODIs

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IND A vs AUS A | Prasidh Krishna ruled out of the second unofficial Test with concussion

IND A vs AUS A | Prasidh Krishna ruled out of the second unofficial Test with concussion

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ENG vs IND | Twitter laments as disbalanced Siraj turns villain to save Brook and embarrass Krishna

ENG vs IND | Twitter laments as disbalanced Siraj turns villain to save Brook and embarrass Krishna

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ENG vs IND | Twitter thrilled as Krishna redeems himself with unplayable over before Tea to wreak havoc

ENG vs IND | Twitter thrilled as Krishna redeems himself with unplayable over before Tea to wreak havoc

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ENG vs IND | Twitter thrilled as charged up Rahul confronts Dharmasena for letting Root lambast Krishna

ENG vs IND | Twitter thrilled as charged up Rahul confronts Dharmasena for letting Root lambast Krishna

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ENG vs IND | Twitter thrilled as Smith goes bonkers to punish Krishna's persistence with plan B

ENG vs IND | Twitter thrilled as Smith goes bonkers to punish Krishna's persistence with plan B

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‌ENG vs IND | Twitter in shock as Brook's attempt to emulate Pant ton ends in disastrous heartbreak

‌ENG vs IND | Twitter in shock as Brook's attempt to emulate Pant ton ends in disastrous heartbreak

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MI vs GT | Twitter in splits as Krishna tries to extract farcical 'LBW' against ‌shook Bosch

MI vs GT | Twitter in splits as Krishna tries to extract farcical 'LBW' against ‌shook Bosch

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GT vs DC | Twitter and Prasidh Krishna stunned as Jos Buttler pulls off an aerial masterpiece to dismiss Vipraj

GT vs DC | Twitter and Prasidh Krishna stunned as Jos Buttler pulls off an aerial masterpiece to dismiss Vipraj

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GT vs DC | Twitter floored as KL Rahul gets yorked by Prasidh Krishna and doesn't even blink for DRS

GT vs DC | Twitter floored as KL Rahul gets yorked by Prasidh Krishna and doesn't even blink for DRS

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GT vs RR | Sai Sudharsan’s masterclass and Prasidh’s precision power titans to the top of the table

GT vs RR | Sai Sudharsan’s masterclass and Prasidh’s precision power titans to the top of the table

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GT vs MI | Twitter astonished by Prasidh Krishna’s headshot off a slower bumper flattens Suryakumar Yadav

GT vs MI | Twitter astonished by Prasidh Krishna’s headshot off a slower bumper flattens Suryakumar Yadav

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‌GT vs MI | Twitter reacts to Sudharsan and Indian pacers douse MI as Titans bounce back at home

‌GT vs MI | Twitter reacts to Sudharsan and Indian pacers douse MI as Titans bounce back at home

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‌Reports, BGT | Bumrah likely to fill Rohit Sharma’s shoes in New Year’s Test in Sydney

‌Reports, BGT | Bumrah likely to fill Rohit Sharma’s shoes in New Year’s Test in Sydney

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Irani Trophy | Twitter erupts as Sarfaraz's injury takes unexpected twist with Gaikwad's obstructing-the-field appeal

Irani Trophy | Twitter erupts as Sarfaraz's injury takes unexpected twist with Gaikwad's obstructing-the-field appeal

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Duleep Trophy | Sudharsan’s ton in vain as Kotian and Krishna star in India A’s Duleep Trophy triumph

Duleep Trophy | Sudharsan’s ton in vain as Kotian and Krishna star in India A’s Duleep Trophy triumph

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‌Prasidh Krishna ruled out of Duleep Trophy’s first round

‌Prasidh Krishna ruled out of Duleep Trophy’s first round

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‌SA vs IND | Twitter in splits after a cheeky bye paves way for a KL Rahul century

‌SA vs IND | Twitter in splits after a cheeky bye paves way for a KL Rahul century

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Jasprit Bumrah back to bowling at full intensity, Rishabh Pant resumes batting and keeping in nets

Jasprit Bumrah back to bowling at full intensity, Rishabh Pant resumes batting and keeping in nets

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IND vs WI | Backing from coaches and team management gives me confidence to bowl in tough overs, states Yuzvendra Chahal

IND vs WI | Backing from coaches and team management gives me confidence to bowl in tough overs, states Yuzvendra Chahal

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Prasidh Krishna is brilliant with the new ball, states Scott Styris

Prasidh Krishna is brilliant with the new ball, states Scott Styris

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ENG vs IND 2022 | Arshdeep Singh can replace Prasidh Krishna in final ODI, feels Zaheer Khan

ENG vs IND 2022 | Arshdeep Singh can replace Prasidh Krishna in final ODI, feels Zaheer Khan

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