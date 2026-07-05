India Vs Sri Lanka News

Category links
Teams
Derbyshire Cricket TeamLancashirePakistan Cricket TeamEngland Cricket TeamIndia Cricket TeamAfghanistan Cricket BoardSouth Africa Women Cricket TeamKent Cricket TeamWorcestershire County Cricket ClubChennai Super KingsEngland Women Cricket TeamWest Indies Women Cricket TeamBCBKolkata Knight RidersMumbai IndiansRoyal Challengers BengaluruZimbabwe Cricket TeamAustralia Women Cricket TeamPunjab KingsAustralia Cricket TeamIndia Women Cricket TeamIreland Cricket TeamSri Lanka A Cricket TeamIndia A Cricket TeamNew Zealand Cricket TeamNew Zealand Women Cricket TeamBangladesh Women Cricket TeamDelhi CapitalsLucknow Super GiantsPakistan Women Cricket TeamWest Indies Cricket TeamScotland Women Cricket TeamSan Fransico UnicornsGujarat TitansBangladesh Cricket TeamRajasthan RoyalsWarwickshire CountyAfghanistan Cricket TeamMiddlesex Cricket TeamSomersetGloucestershireMelbourne StarsMelbourne RenegadesCanada Cricket TeamSri Lanka Cricket TeamSunrisers HyderabadSunriser HyderabadGujarat GiantsRoyal Challengers Bangalore WomenNew South WalesLos Angeles Knight RidersPakistan Cricket BoardBirmingham PhoenixPeshawar ZalmiSouth Africa Cricket TeamRajshahi RoyalsKarachi KingsBangladeshTasmaniaJammu And Kashmir Cricket TeamWestern AustraliaVictoria Cricket TeamNetherlands Cricket TeamBengal Cricket TeamNepal Cricket TeamScotland Cricket TeamUsa Cricket TeamUae Cricket TeamNamibia Cricket TeamOman Cricket TeamDelhi Capitals WomenIndia U 19 Cricket TeamAfghanistan U 19 Cricket TeamGujarat Giants WomenMumbai Indians WomenUp Warriorz WomenPunjab Cricket TeamPerth ScorchersSydney SixersNew Zealand U 19 Cricket TeamHobart HurricanesPaarl RoyalsJoburg Super KingsRangpur RidersUp WarriorzPretoria CapitalsSunrisers Eastern CapeWellington FirebirdsOtago VoltsDurban Super GiantsAdelaide StrikersSydney ThunderBrisbane HeatMi Cape TownDesert VipersMi EmiratesCanterbury KingsCentral StagsSri Lanka Women Cricket TeamBihar Cricket Team
Tournaments
India Vs Sri LankaIndia Vs EnglandIcc Womens World T 20India Tour Of EnglandIndia Women Vs Australia WomenIreland Vs IndiaWomens Cricket World CupIndian Premier LeagueAustralia Vs West IndiesIcc Odi RankingsIndia Vs BangladeshBcciT 20 World Cup2028 OlympicsICCWomen World T 20 SeriesMajor League CricketEuropean Cricket LeagueNew Zealand Vs EnglandIcc RankingWorld Test ChampionshipIndia Vs PakistanIndia Vs AfghanistanCounty ChampionshipSri Lanka Vs EnglandWorld Odi ChampionshipBangladesh Vs New ZealandBangladesh Vs AustraliaT 20 Mumbai LeagueBig Bash LeaguePakistan Vs BangladeshAsian GamesICC ODI World CupIndia Vs New ZealandPink Ball TestIndia Women Vs England WomenAustralia Vs PakistanWomens Premier LeagueSa 20Super SmashLanka Premier LeaguePakistan Super LeagueAsia CupThe HundredSouth Africa Vs New ZealandOlympicsBorder Gavaskar TrophyEnglish Premier LeagueLegends League CricketIndia Vs AustraliaWest Indies Vs IndiaRanji TrophyZimbabwe Vs IndiaSri Lanka Vs New ZealandEngland Vs PakistanWest Indies Vs South AfricaIndia Vs South AfricaSri Lanka Vs ZimbabweAustralia Vs Sri LankaAustralia Vs ZimbabweEngland Vs West IndiesPakistan Women Vs South Africa WomenIcc U 19 World CupNew Zealand Tour Of IndiaAustralia Tour Of PakistanIcc Champions TrophyPakistan Vs ZimbabweBangladesh Premier LeagueVijay Hazare TrophyWtc FinalAshesSri Lanka Vs PakistanIl T 20Sri Lanka Tour Of IndiaNew Zealand Vs West IndiesSyed Mushtaq Ali TrophySouth Africa Tour Of IndiaEngland Vs AustraliaU 19 Asia CupWomens Big Bash LeagueAbu Dhabi T 10 LeagueIreland Vs BangladeshEmerging Asia CupIndia A Vs South Africa APakistan Vs SrilankaSheffield ShieldIcc Odi Super LeagueIndia Tour Of AustraliaSouth Africa Vs PakistanChampions One Day CupAfghanistan Vs ZimbabweBangladesh Vs West IndiesIndia Women Vs New Zealand WomenSri Lanka Vs BangladeshBangladesh Vs AfghanistanJlt One Day CupWest Indies Tour Of India2007 T 20 I World CupIndia A Vs AustraliaAustralia Vs New Zealand
Players
Shadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawRavi BishnoiShreyas IyerJacob BethellAshleigh GardnerEllyse PerryJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanBabar AzamShan MasoodJay ShahVirat KohliVaibhav SuryavanshiAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulShubman GillNitish Kumar ReddyBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesRohit SharmaHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerMatt HenryGlenn PhillipsSai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarYash DayalAbhishek PorelRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh TiwaryAakash ChopraSteve Smith
Teams
Tournaments
Players
Sai Sudharsan Makes a Strong Case for India's Number 3 Role

Sai Sudharsan Makes a Strong Case for India's Number 3 Role

  • news
  • cricket
India and Sri Lanka Set for Two-Test Battle as Dates Are Revealed

India and Sri Lanka Set for Two-Test Battle as Dates Are Revealed

  • news
  • cricket
The Only Top-Order Batsman to Score Less Than Extras in Every Innings of an ODI Series

The Only Top-Order Batsman to Score Less Than Extras in Every Innings of an ODI Series

  • news
  • cricket
You Will not Believe the Two Teams India Have Never Beaten at T20 World Cups

You Will not Believe the Two Teams India Have Never Beaten at T20 World Cups

  • news
  • cricket
Smriti Mandhana Achieves What Only Kohli and Rohit Have Done

Smriti Mandhana Achieves What Only Kohli and Rohit Have Done

  • news
  • cricket
SL vs IND | Twitter reacts to Wellalage and Avishka heroic decimate India in epic series clinch

SL vs IND | Twitter reacts to Wellalage and Avishka heroic decimate India in epic series clinch

  • news
  • cricket
‌SL vs IND | Twitter erupts as vintage Kohli takes down Asitha’s stare with classic reply 

‌SL vs IND | Twitter erupts as vintage Kohli takes down Asitha’s stare with classic reply 

  • news
  • cricket
‌SL vs IND | Twitter erupts as overzealous Siraj’s verbal exchange dents Sri Lankan batting

‌SL vs IND | Twitter erupts as overzealous Siraj’s verbal exchange dents Sri Lankan batting

  • news
  • cricket
‌SL vs IND | Twitter reacts to fuming Kohli joining charged-up Parag in epic wicket celebration

‌SL vs IND | Twitter reacts to fuming Kohli joining charged-up Parag in epic wicket celebration

  • news
  • cricket
‌SL vs IND | Twitter and Pant surprised at Rohit Sharma’s Sinhalese pep talk to Axar

‌SL vs IND | Twitter and Pant surprised at Rohit Sharma’s Sinhalese pep talk to Axar

  • news
  • cricket
‌SL vs IND | Twitter reacts to Vandersay six-for derail India as Sri Lanka takes series lead

‌SL vs IND | Twitter reacts to Vandersay six-for derail India as Sri Lanka takes series lead

  • news
  • cricket
‌SL vs IND | Twitter erupts as furious Mendis hurls helmet after technical flub saves Kohli’s 

‌SL vs IND | Twitter erupts as furious Mendis hurls helmet after technical flub saves Kohli’s 

  • news
  • cricket
‌SL vs IND | Twitter in splits as Rohit Sharma hilariously chases Sundar following repetitive bowling abortion

‌SL vs IND | Twitter in splits as Rohit Sharma hilariously chases Sundar following repetitive bowling abortion

  • news
  • cricket
SL vs IND | Twitter and Mendis in disbelief as Paul Reiffel leisurely decision results in umpiring blunder

SL vs IND | Twitter and Mendis in disbelief as Paul Reiffel leisurely decision results in umpiring blunder

  • news
  • cricket
SL vs IND | Twitter reacts to Rohit Sharma reprimands Shivam Dube over erratic throw

SL vs IND | Twitter reacts to Rohit Sharma reprimands Shivam Dube over erratic throw

  • news
  • cricket
Wanindu Hasaranga ruled out of the ODI series against India due to a hamstring injury

Wanindu Hasaranga ruled out of the ODI series against India due to a hamstring injury

  • news
  • cricket
‌SL vs IND | Twitter reacts to Wellalage and Lankan spinners produce epic deadlock to deny Indian win

‌SL vs IND | Twitter reacts to Wellalage and Lankan spinners produce epic deadlock to deny Indian win

  • news
  • cricket
SL vs IND | Twitter reacts to Gill's brilliant review assist to Rohit shut down Asitha's exaggerated celebration

SL vs IND | Twitter reacts to Gill's brilliant review assist to Rohit shut down Asitha's exaggerated celebration

  • news
  • cricket
‌SL vs IND | Twitter in splits as Rohit Sharma caught unfiltered in stump mic classic

‌SL vs IND | Twitter in splits as Rohit Sharma caught unfiltered in stump mic classic

  • news
  • cricket
SL vs IND | Twitter reacts to Rahul’s confusion over IPL wide review caught on stump mic

SL vs IND | Twitter reacts to Rahul’s confusion over IPL wide review caught on stump mic

  • news
  • cricket
‌Sri Lanka’s injury woes deepens as Pathirana and Madushanka ruled out of India ODI series 

‌Sri Lanka’s injury woes deepens as Pathirana and Madushanka ruled out of India ODI series 

  • news
  • cricket
‌SL vs IND | Twitter reacts to spin mayhem provoke Lankan choke as India clinch series in Super Over showdown

‌SL vs IND | Twitter reacts to spin mayhem provoke Lankan choke as India clinch series in Super Over showdown

  • news
  • cricket
SL vs IND | Twitter reacts to Samson’s nightmare outing as consecutive ducks follows catching botch

SL vs IND | Twitter reacts to Samson’s nightmare outing as consecutive ducks follows catching botch

  • news
  • cricket
IND vs SL | Ravi Bishnoi’s spin mastery blended with Yashasvi Jaiswal’s carnage outclass Sri Lanka

IND vs SL | Ravi Bishnoi’s spin mastery blended with Yashasvi Jaiswal’s carnage outclass Sri Lanka

  • news
  • cricket
IND vs SL | Twitter feels for Rinku Singh’s unfortunate slip paving the way for Kusal Perera's half-ton

IND vs SL | Twitter feels for Rinku Singh’s unfortunate slip paving the way for Kusal Perera's half-ton

  • news
  • cricket
‌SL vs IND | Pathirana's four-for in vain as all-round India earn maiden win under coach Gambhir

‌SL vs IND | Pathirana's four-for in vain as all-round India earn maiden win under coach Gambhir

  • news
  • cricket
‌SL vs IND | Twitter reacts as Matheesha Pathirana produces threatening yorker to clean up Hardik Pandya

‌SL vs IND | Twitter reacts as Matheesha Pathirana produces threatening yorker to clean up Hardik Pandya

  • news
  • cricket