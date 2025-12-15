England Vs Australia News

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Prithvi ShawRohit SharmaDasun ShanakaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstoneJacob BethellShreyas IyerRavi BishnoiEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh Tiwary
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Is This a Warning Sign for England Ahead of The Ashes 2025?

Is This a Warning Sign for England Ahead of The Ashes 2025?

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Ashes | Leach is still their best spinner, Lyon on England’s bowling attack

Ashes | Leach is still their best spinner, Lyon on England’s bowling attack

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Ashes 2025-26 | Cricket Australia confirms two-day pink ball game between PM XI and England ahead of Gabba Test

Ashes 2025-26 | Cricket Australia confirms two-day pink ball game between PM XI and England ahead of Gabba Test

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ENG vs AUS | Short fireworks and Head four-fer seals commanding Aussie win in curtailed series decider

ENG vs AUS | Short fireworks and Head four-fer seals commanding Aussie win in curtailed series decider

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WATCH, ENG vs AUS | Jofra Archer's stunning jaffa topples Mitchell Marsh's off stump

WATCH, ENG vs AUS | Jofra Archer's stunning jaffa topples Mitchell Marsh's off stump

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ENG vs AUS | Brook ton ends Australia's 13-match winning streak to keep England alive in series

ENG vs AUS | Brook ton ends Australia's 13-match winning streak to keep England alive in series

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ENG vs AUS | Twitter reacts to Salt's disbelief after succumbing for duck to Starc's pace and bounce

ENG vs AUS | Twitter reacts to Salt's disbelief after succumbing for duck to Starc's pace and bounce

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ENG vs AUS | Twitter and Smith shocked as kneeling Carse takes running blinder at boundary to deny ton

ENG vs AUS | Twitter and Smith shocked as kneeling Carse takes running blinder at boundary to deny ton

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‌Rashid quits rumors on International retirement at 36

‌Rashid quits rumors on International retirement at 36

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WATCH, ENG vs AUS | Matthew Potts dismantles Steve Smith’s off stumps with a stunning inswinger

WATCH, ENG vs AUS | Matthew Potts dismantles Steve Smith’s off stumps with a stunning inswinger

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ENG vs AUS | Explosive Head propels Aussies to commanding victory

ENG vs AUS | Explosive Head propels Aussies to commanding victory

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ENG vs AUS | Twitter reacts to bemused Phil Salt emphatically outdone by debutant Ben Dwarshuis

ENG vs AUS | Twitter reacts to bemused Phil Salt emphatically outdone by debutant Ben Dwarshuis

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‌ENG vs AUS | Mahli Beardman en route to UK for Australia’s five-match ODI series

‌ENG vs AUS | Mahli Beardman en route to UK for Australia’s five-match ODI series

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ENG vs AUS | Twitter in splits as Green gives Southampton taste of Aussie football in stunning fashion

ENG vs AUS | Twitter in splits as Green gives Southampton taste of Aussie football in stunning fashion

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ENG vs AUS | Head's powerplay carnage sets up comfortable Aussie victory as inexperienced England falter

ENG vs AUS | Head's powerplay carnage sets up comfortable Aussie victory as inexperienced England falter

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ENG vs AUS | Twitter reacts as Salt survives horrid start to captaincy career on dramatic opening ball

ENG vs AUS | Twitter reacts as Salt survives horrid start to captaincy career on dramatic opening ball

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ENG vs AUS | Twitter stunned as Head goes 'bang, bang, thank you Sam' in blockbuster 30-run over

ENG vs AUS | Twitter stunned as Head goes 'bang, bang, thank you Sam' in blockbuster 30-run over

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‌Olly Stone added as cover to rest Gus Atkinson for Australia ODIs 

‌Olly Stone added as cover to rest Gus Atkinson for Australia ODIs 

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‌Andrew Flintoff to replace Marcus Trescothick for Third Test against Sri Lanka

‌Andrew Flintoff to replace Marcus Trescothick for Third Test against Sri Lanka

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AUS vs ENG | Twitter reacts to Jos Buttler’s DRS signal even before umpire announces his judgment

AUS vs ENG | Twitter reacts to Jos Buttler’s DRS signal even before umpire announces his judgment

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AUS vs ENG | Twitter reacts to endearing David Warner proving his case for captaincy with heart-winning gesture for fan

AUS vs ENG | Twitter reacts to endearing David Warner proving his case for captaincy with heart-winning gesture for fan

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AUS vs ENG| Fans blast ODI cricket after shambolic crowd attendance at MCG raises questions

AUS vs ENG| Fans blast ODI cricket after shambolic crowd attendance at MCG raises questions

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AUS vs ENG | Riley Meredith to replace Mitchell Starc for final ODI in lieu of upcoming West Indies Tests

AUS vs ENG | Riley Meredith to replace Mitchell Starc for final ODI in lieu of upcoming West Indies Tests

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AUS vs ENG | Tests always first, far above white-ball, Mitchell Starc reveals future plans

AUS vs ENG | Tests always first, far above white-ball, Mitchell Starc reveals future plans

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AUS vs ENG, 2nd ODI | Who said what ft. Josh Hazlewood, Mitchell Starc

AUS vs ENG, 2nd ODI | Who said what ft. Josh Hazlewood, Mitchell Starc

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AUS vs ENG | Twitter reacts to Australia’s series-clinching 72-run win over arch-rivals England

AUS vs ENG | Twitter reacts to Australia’s series-clinching 72-run win over arch-rivals England

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AUS vs ENG | Twitter reacts to Steve Smith’s frustrated yell after his attempted reverse-slog failed miserably on free-hit

AUS vs ENG | Twitter reacts to Steve Smith’s frustrated yell after his attempted reverse-slog failed miserably on free-hit

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