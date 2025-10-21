Sri Lanka Vs Bangladesh News

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Players
Prithvi ShawRohit SharmaDasun ShanakaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstoneJacob BethellShreyas IyerRavi BishnoiEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh Tiwary
Teams
Tournaments
Players
Bangladesh tour of Sri Lanka | Bangladesh pocket T20I series with comprehensive win

Bangladesh tour of Sri Lanka | Bangladesh pocket T20I series with comprehensive win

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  • cricket
Bangladesh tour of Sri Lanka | Twitter reacts as Bangladesh seal T20I series with clinical win

Bangladesh tour of Sri Lanka | Twitter reacts as Bangladesh seal T20I series with clinical win

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  • cricket
SL vs BAN Preview | Bangladesh arrive in Colombo with momentum seeking maiden series win in Sri Lanka

SL vs BAN Preview | Bangladesh arrive in Colombo with momentum seeking maiden series win in Sri Lanka

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  • cricket
AI Simulation, SL vs BAN | Asalanka leads from front to ace T20I series winning chase in Dambulla

AI Simulation, SL vs BAN | Asalanka leads from front to ace T20I series winning chase in Dambulla

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SL vs BAN Preview | Sri Lanka aim to keep pristine series record intact after dominant win in 1st T20I

SL vs BAN Preview | Sri Lanka aim to keep pristine series record intact after dominant win in 1st T20I

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SL vs BAN | Nissanka-Mendis blitzkrieg proves difference maker in tepid 1st T20I

SL vs BAN | Nissanka-Mendis blitzkrieg proves difference maker in tepid 1st T20I

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  • cricket
AI Simulation, SL vs BAN | Hasaranga's all-round heroics hands Lions comfortable win in series opener

AI Simulation, SL vs BAN | Hasaranga's all-round heroics hands Lions comfortable win in series opener

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  • cricket
Preview, SL vs BAN | Bangladesh aim to turn new leaf as series begins with T20 World Cup looming large

Preview, SL vs BAN | Bangladesh aim to turn new leaf as series begins with T20 World Cup looming large

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  • cricket
SL vs BAN | Concern for team that coudn't bat 50 over in any game, rues Mehidy Hasan Miraz

SL vs BAN | Concern for team that coudn't bat 50 over in any game, rues Mehidy Hasan Miraz

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Bangladesh tour of Sri Lanka 2025 | Sri Lanka seal ODI series with clinical win

Bangladesh tour of Sri Lanka 2025 | Sri Lanka seal ODI series with clinical win

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SL vs BAN | Twitter in splits as Liyanage innocuously trots onto stumps to end short stay

SL vs BAN | Twitter in splits as Liyanage innocuously trots onto stumps to end short stay

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AI Simulation, SL vs BAN | Hasaranga stars in series decider as Sri Lanka claim ODI series

AI Simulation, SL vs BAN | Hasaranga stars in series decider as Sri Lanka claim ODI series

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Bangladesh tour of Sri Lanka 2025 | Sri Lanka announce 17-member squad for three-match T20I series

Bangladesh tour of Sri Lanka 2025 | Sri Lanka announce 17-member squad for three-match T20I series

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Bangladesh tour of Sri Lanka 2025 | Twitter reacts as Bangladesh level ODI series with clinical win

Bangladesh tour of Sri Lanka 2025 | Twitter reacts as Bangladesh level ODI series with clinical win

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  • cricket
AI Simulation, Bangladesh tour of Sri Lanka | Sri Lanka take unassailable lead with 16-run win in second ODI

AI Simulation, Bangladesh tour of Sri Lanka | Sri Lanka take unassailable lead with 16-run win in second ODI

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SL vs BAN ODIs | Second match in Colombo Preview

SL vs BAN ODIs | Second match in Colombo Preview

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Bangladesh tour of Sri Lanka 2025 | Phil Simmons to miss second ODI on medical grounds

Bangladesh tour of Sri Lanka 2025 | Phil Simmons to miss second ODI on medical grounds

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Bangladesh tour of Sri Lanka 2025 | Sri Lanka beat Bangladesh to win two-match Test series

Bangladesh tour of Sri Lanka 2025 | Sri Lanka beat Bangladesh to win two-match Test series

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Bangladesh tour of Sri Lanka 2025 | Twitter reacts as Sri Lanka seal Test series with comprehensive win

Bangladesh tour of Sri Lanka 2025 | Twitter reacts as Sri Lanka seal Test series with comprehensive win

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Bangladesh tour of Sri Lanka 2025 | Dilshan Madushanka returns to Sri Lanka’s ODI squad

Bangladesh tour of Sri Lanka 2025 | Dilshan Madushanka returns to Sri Lanka’s ODI squad

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Bangladesh tour of Sri Lanka 2025 | Sri Lanka in driver’s seat at end of day three’s play

Bangladesh tour of Sri Lanka 2025 | Sri Lanka in driver’s seat at end of day three’s play

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BAN tour of SL 2025 | Twitter reacts as Ebadot Hossain caught in two minds before giving up catch attempt halfway

BAN tour of SL 2025 | Twitter reacts as Ebadot Hossain caught in two minds before giving up catch attempt halfway

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Bangladesh tour of Sri Lanka 2025 | Twitter impressed as Sri Lanka dominate proceedings on day two

Bangladesh tour of Sri Lanka 2025 | Twitter impressed as Sri Lanka dominate proceedings on day two

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SL vs BAN | Twitter reacts to Bangladesh throwing away wickets to hand Sri Lanka edge on Day 1 in Colombo

SL vs BAN | Twitter reacts to Bangladesh throwing away wickets to hand Sri Lanka edge on Day 1 in Colombo

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SL vs BAN | Reckless Bangladesh fail to make most of Lankan sloppiness on rain-affected Day 1 in Colombo

SL vs BAN | Reckless Bangladesh fail to make most of Lankan sloppiness on rain-affected Day 1 in Colombo

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SL vs BAN | Twitter wide-eyed as apocalyptic weather in Colombo leads to strong gales uprooting stumps

SL vs BAN | Twitter wide-eyed as apocalyptic weather in Colombo leads to strong gales uprooting stumps

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Bangladesh tour of Sri Lanka 2025 | Twitter on the edge as Shadman Islam takes evasive action from Dhananjaya de Silva’s bouncer

Bangladesh tour of Sri Lanka 2025 | Twitter on the edge as Shadman Islam takes evasive action from Dhananjaya de Silva’s bouncer

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