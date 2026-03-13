Aiden Markram News

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Players
Shadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawRavi BishnoiShreyas IyerJacob BethellAshleigh GardnerEllyse PerryJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanBabar AzamShan MasoodJay ShahVirat KohliVaibhav SuryavanshiAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulShubman GillNitish Kumar ReddyBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesRohit SharmaHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerMatt HenryGlenn PhillipsSai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarYash DayalAbhishek PorelRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh TiwaryAakash ChopraSteve Smith
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Tournaments
Players
ICC T20 World Cup | Twitter in awe as South Africa begin campaign with clinical win over Canada

ICC T20 World Cup | Twitter in awe as South Africa begin campaign with clinical win over Canada

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ICC T20 World Cup | Twitter in awe as Heyliger pulls off stunning catch in touch and go with the ropes

ICC T20 World Cup | Twitter in awe as Heyliger pulls off stunning catch in touch and go with the ropes

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AI Simulation, South Africa vs Canada | De Kock sets the tone as South Africa cruise to comfortable win in opener

AI Simulation, South Africa vs Canada | De Kock sets the tone as South Africa cruise to comfortable win in opener

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South Africa vs Canada | T20 World Cup Match Preview

South Africa vs Canada | T20 World Cup Match Preview

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AI Simulation, South Africa vs West Indies | Composed chase hands West Indies opening win in Paarl

AI Simulation, South Africa vs West Indies | Composed chase hands West Indies opening win in Paarl

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South Africa & West Indies | 1st T20I Preview

South Africa & West Indies | 1st T20I Preview

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South Africa tour of India | Twitter disappointed as fourth T20I abandoned due to poor visibility under fog

South Africa tour of India | Twitter disappointed as fourth T20I abandoned due to poor visibility under fog

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AI Simulation, IND vs SA | India edge past South Africa in tense series decider at Visakhapatnam

AI Simulation, IND vs SA | India edge past South Africa in tense series decider at Visakhapatnam

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India vs South Africa, 3rd ODI Preview | Final match of the series in Visakhapatnam

India vs South Africa, 3rd ODI Preview | Final match of the series in Visakhapatnam

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South Africa tour of India | Twitter impressed as South Africa level series with four-wicket win in high-scoring contest

South Africa tour of India | Twitter impressed as South Africa level series with four-wicket win in high-scoring contest

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South Africa tour of India | Twitter not impressed as sloppy Jaiswal hands important life to Markram

South Africa tour of India | Twitter not impressed as sloppy Jaiswal hands important life to Markram

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South Africa tour of India | Twitter awestruck as Tilak’s gravity-defying effort stops certain six from Markram

South Africa tour of India | Twitter awestruck as Tilak’s gravity-defying effort stops certain six from Markram

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AI Simulation, IND vs SA | Kohli shines as India notches up tense win in 1st ODI

AI Simulation, IND vs SA | Kohli shines as India notches up tense win in 1st ODI

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IND vs SA | Twitter stunned as Markram flies at slip to dispatch Reddy and leave Jadeja shook

IND vs SA | Twitter stunned as Markram flies at slip to dispatch Reddy and leave Jadeja shook

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South Africa tour of India | Twitter in awe as Bavuma’s masterstroke to introduce Markram to opens up match

South Africa tour of India | Twitter in awe as Bavuma’s masterstroke to introduce Markram to opens up match

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South Africa tour of India | Twitter not surprised as go-to man Bumrah delivers with peaches

South Africa tour of India | Twitter not surprised as go-to man Bumrah delivers with peaches

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South Africa tour of India | Temba Bavuma returns as captain of South Africa’s Test team

South Africa tour of India | Temba Bavuma returns as captain of South Africa’s Test team

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South Africa’s 18-Year Wait Ends in Style Against Pakistan

South Africa’s 18-Year Wait Ends in Style Against Pakistan

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Has South Africa Just Set the Unthinkable Record in Tests?

Has South Africa Just Set the Unthinkable Record in Tests?

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PAK vs SA Preview | The reigning World Test Champions, South Africa to face Pakistan in their first assignment of new WTC cycle

PAK vs SA Preview | The reigning World Test Champions, South Africa to face Pakistan in their first assignment of new WTC cycle

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AI Simulation, PAK vs SA । Pakistan beat South Africa by 76 runs in first Test

AI Simulation, PAK vs SA । Pakistan beat South Africa by 76 runs in first Test

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South Africa tour of Pakistan | Captain Temba Bavuma to miss Test series with calf strain

South Africa tour of Pakistan | Captain Temba Bavuma to miss Test series with calf strain

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‌ENG vs SA, Preview | South Africa one win away from claiming T20I series against Three Lions

‌ENG vs SA, Preview | South Africa one win away from claiming T20I series against Three Lions

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ENG vs SA | South Africa beat England by 14 runs in rain-shortened first T20I

ENG vs SA | South Africa beat England by 14 runs in rain-shortened first T20I

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SA20 Auction | Dewald Brevis becomes costliest player in the history of the league

SA20 Auction | Dewald Brevis becomes costliest player in the history of the league

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‌Eng vs SA, Preview | England and South Africa to play first T20I bilateral series since 2022

‌Eng vs SA, Preview | England and South Africa to play first T20I bilateral series since 2022

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AUS vs SA | Temba Bavuma rested for second ODI with Aiden Markram named as stand-in skipper

AUS vs SA | Temba Bavuma rested for second ODI with Aiden Markram named as stand-in skipper

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