Gujarat Cricket Team News

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Prithvi ShawRohit SharmaDasun ShanakaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstoneJacob BethellShreyas IyerRavi BishnoiEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh Tiwary
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Urvil Patel Hails MS Dhoni as the Inspiration Behind His Keeping Style

Urvil Patel Hails MS Dhoni as the Inspiration Behind His Keeping Style

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  • cricket
Watch How Shami’s Performance Sends a Strong Message to Ajit Agarkar

Watch How Shami’s Performance Sends a Strong Message to Ajit Agarkar

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Ranji Trophy | Urvil Patel shows flashes of brilliance to catch Shahbaz Ahmed off-guard

Ranji Trophy | Urvil Patel shows flashes of brilliance to catch Shahbaz Ahmed off-guard

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Ranji Trophy | Twitter cannot stop laughing as Urvil Patel produces his version of ‘Hips Don't Lie’

Ranji Trophy | Twitter cannot stop laughing as Urvil Patel produces his version of ‘Hips Don't Lie’

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Gujarat batter Priyank Panchal announces retirement from all formats of cricket

Gujarat batter Priyank Panchal announces retirement from all formats of cricket

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WATCH | Severe blow to Nizar's head earns Kerala Ranji final spot in dramatic finish against Gujarat

WATCH | Severe blow to Nizar's head earns Kerala Ranji final spot in dramatic finish against Gujarat

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Ranji Trophy I Twitter reacts as Siddharth Desai shines in Gujarat's historic six run win over Karnataka in Ranji

Ranji Trophy I Twitter reacts as Siddharth Desai shines in Gujarat's historic six run win over Karnataka in Ranji

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Surprising and unexpected India call-up left me speechless, expresses Arzan Nagwaswalla

Surprising and unexpected India call-up left me speechless, expresses Arzan Nagwaswalla

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Vijay Hazare Trophy | U.P thrash unbeaten Gujarat to set up final clash with Mumbai

Vijay Hazare Trophy | U.P thrash unbeaten Gujarat to set up final clash with Mumbai

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Vijay Hazare Trophy | Panchal, Nagwaswalla-powered Gujarat book semi-final berth with convincing QF victory

Vijay Hazare Trophy | Panchal, Nagwaswalla-powered Gujarat book semi-final berth with convincing QF victory

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SMAT 2021 | Knockout teams in quarantine after players tested COVID-19 negative

SMAT 2021 | Knockout teams in quarantine after players tested COVID-19 negative

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Ganguly and Kumble’s leadership made me a better person on and off the field, reckons Parthiv Patel

Ganguly and Kumble’s leadership made me a better person on and off the field, reckons Parthiv Patel

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Ranji Trophy 2019-20 | GUJ v SAU - Arpit Vasavada puts Saurashtra on the brink to final

Ranji Trophy 2019-20 | GUJ v SAU - Arpit Vasavada puts Saurashtra on the brink to final

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Ranji Trophy 2019-20 | Mental toughness helped me become consistent, shares Arzan Nagwaswalla

Ranji Trophy 2019-20 | Mental toughness helped me become consistent, shares Arzan Nagwaswalla

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Ranji Trophy 2019-20 | GUJ v SAU - Sheldon Jackson fifty gives Saurashtra edge

Ranji Trophy 2019-20 | GUJ v SAU - Sheldon Jackson fifty gives Saurashtra edge

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Ranji Trophy 2019-20 | 'Team Game' has got us through this far, feels Parthiv Patel

Ranji Trophy 2019-20 | 'Team Game' has got us through this far, feels Parthiv Patel

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Ranji Trophy 2019-20 | Saurashtra to host Gujarat; Bengal face Karnataka in semis

Ranji Trophy 2019-20 | Saurashtra to host Gujarat; Bengal face Karnataka in semis

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Ranji Trophy 2019-20 | GUJ v GOA - Gujarat roar into semis with massive win

Ranji Trophy 2019-20 | GUJ v GOA - Gujarat roar into semis with massive win

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Twitter reacts to infuriated batsman standing ground as umpire does 'Mbappe celebration' after wrong decision

Twitter reacts to infuriated batsman standing ground as umpire does 'Mbappe celebration' after wrong decision

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Ranji Trophy 2019-20 | GUJ v GOA - Chintan Gaja fifer further dents Goa’s hopes

Ranji Trophy 2019-20 | GUJ v GOA - Chintan Gaja fifer further dents Goa’s hopes

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Ranji Trophy 2019-20 | GUJ vs GOA - Goa in early trouble after Gujarat post 600-plus

Ranji Trophy 2019-20 | GUJ vs GOA - Goa in early trouble after Gujarat post 600-plus

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Feel good to have contributed in Jasprit Bumrah and Axar Patel's success, says Parthiv Patel

Feel good to have contributed in Jasprit Bumrah and Axar Patel's success, says Parthiv Patel

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Ranji Trophy 2019-20 | Quarter-Final - Parthiv Patel leads the way for Gujarat

Ranji Trophy 2019-20 | Quarter-Final - Parthiv Patel leads the way for Gujarat

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Ranji Trophy 2019-20 | Elite Group A - Gujarat sets up clash against Goa with easy win

Ranji Trophy 2019-20 | Elite Group A - Gujarat sets up clash against Goa with easy win

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Ranji Trophy 2019-20 | Gujarat to take on Goa in Valsad; J&K-Karnataka venue yet to be confirmed

Ranji Trophy 2019-20 | Gujarat to take on Goa in Valsad; J&K-Karnataka venue yet to be confirmed

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Ranji Trophy 2019-20 | Elite Group A - Bengal headline Group A with win over Punjab to qualify for quarter-finals

Ranji Trophy 2019-20 | Elite Group A - Bengal headline Group A with win over Punjab to qualify for quarter-finals

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Ranji Trophy 2019-20 | Elite Group A - Bengal beat Punjab to qualify for quarter-finals

Ranji Trophy 2019-20 | Elite Group A - Bengal beat Punjab to qualify for quarter-finals

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