West Indies Vs South Africa News

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Players
Prithvi ShawRohit SharmaDasun ShanakaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstoneJacob BethellShreyas IyerRavi BishnoiEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh Tiwary
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‌AI Simulation, SA vs WI | Infallible de Kock guides Proteas to clean sweep in Johannesburg

‌AI Simulation, SA vs WI | Infallible de Kock guides Proteas to clean sweep in Johannesburg

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SA vs WI Preview | Final chance for South Africa and West Indies to lock-in combinations for World Cup

SA vs WI Preview | Final chance for South Africa and West Indies to lock-in combinations for World Cup

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‌AI Simulation, SA vs WI | Proteas seal series with game to spare as de Kock leads another calm chase

‌AI Simulation, SA vs WI | Proteas seal series with game to spare as de Kock leads another calm chase

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SA vs WI Preview | South Africa look to seal series in Centurion as West Indies hope for Hope return

SA vs WI Preview | South Africa look to seal series in Centurion as West Indies hope for Hope return

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AI Simulation, South Africa vs West Indies | Composed chase hands West Indies opening win in Paarl

AI Simulation, South Africa vs West Indies | Composed chase hands West Indies opening win in Paarl

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South Africa & West Indies | 1st T20I Preview

South Africa & West Indies | 1st T20I Preview

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South Africa Women Tour of West Indies 2025 | West Indies win third T20 to pocket three-match series

South Africa Women Tour of West Indies 2025 | West Indies win third T20 to pocket three-match series

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‌Russell and Holder rested as West Indies name T20I squad against South Africa 

‌Russell and Holder rested as West Indies name T20I squad against South Africa 

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‌WATCH | Dragonfly 'obstructing the field' attack to halt Jayden Seales runup

‌WATCH | Dragonfly 'obstructing the field' attack to halt Jayden Seales runup

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WI vs SA | Twitter erupts as Shamar Joseph's fiery fifer shakes Proteas batting at Guyana

WI vs SA | Twitter erupts as Shamar Joseph's fiery fifer shakes Proteas batting at Guyana

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SA vs WI | Twitter reacts to Jayden Seales’ splendid jaffa sending Tony de Zorzi’s off-stump cartwheeling

SA vs WI | Twitter reacts to Jayden Seales’ splendid jaffa sending Tony de Zorzi’s off-stump cartwheeling

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WI vs SA | Twitter and Windies elated as Holder sends Markram's stump cartwheeling on first ball

WI vs SA | Twitter and Windies elated as Holder sends Markram's stump cartwheeling on first ball

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Matthew Breetzke called up, Marco Jansen rested as South Africa announces Test squad against West Indies

Matthew Breetzke called up, Marco Jansen rested as South Africa announces Test squad against West Indies

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WI vs SA | West Indies need more Tests for their betterment, feels Jason Holder

WI vs SA | West Indies need more Tests for their betterment, feels Jason Holder

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WI vs SA | Alick Athanaze earns maiden West Indies call-up for South Africa Tests

WI vs SA | Alick Athanaze earns maiden West Indies call-up for South Africa Tests

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Woakes achieves career-best 3rd spot in ODIs; KL Rahul climbs to sixth spot in T20Is

Woakes achieves career-best 3rd spot in ODIs; KL Rahul climbs to sixth spot in T20Is

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WI vs SA | Think we were very smart in difficult conditions against Windies, postulates Mark Boucher

WI vs SA | Think we were very smart in difficult conditions against Windies, postulates Mark Boucher

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Learnings for West Indies from the South Africa T20Is ft. Horrendous spin show and the rise of Fabian Allen

Learnings for West Indies from the South Africa T20Is ft. Horrendous spin show and the rise of Fabian Allen

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Despite the away win in the Caribbean, South Africa have some glaring issues to fix

Despite the away win in the Caribbean, South Africa have some glaring issues to fix

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WI vs SA | Incredible from the boys to bounce back under immense pressure, admits Temba Bavuma

WI vs SA | Incredible from the boys to bounce back under immense pressure, admits Temba Bavuma

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WI vs SA | We keep making same mistakes over and again, rues Kieron Pollard

WI vs SA | We keep making same mistakes over and again, rues Kieron Pollard

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When Nicholas ‘T20’ Pooran meets The Nicholas ‘T20I’ Pooran

When Nicholas ‘T20’ Pooran meets The Nicholas ‘T20I’ Pooran

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West Indies would be my favourites to lift this year's World T20, reveals Saba Karim

West Indies would be my favourites to lift this year's World T20, reveals Saba Karim

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Twitter reacts to evergreen Chris Gayle pulling off 'Sinclair-lite' cartwheel to send off Reeza Hendricks

Twitter reacts to evergreen Chris Gayle pulling off 'Sinclair-lite' cartwheel to send off Reeza Hendricks

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WI vs SA | ‘Phenomenal’ Dwayne Bravo has nothing to prove to anyone, attests Kieron Pollard

WI vs SA | ‘Phenomenal’ Dwayne Bravo has nothing to prove to anyone, attests Kieron Pollard

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Despite possessing firepower in abundance, Windies' inconsistency with the bat could hamper their WT20 defense 

Despite possessing firepower in abundance, Windies' inconsistency with the bat could hamper their WT20 defense 

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Twitter reacts to pumped up Kagiso Rabada controlling his emotions to escape potential ICC sanction

Twitter reacts to pumped up Kagiso Rabada controlling his emotions to escape potential ICC sanction

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