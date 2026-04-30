New South Wales News

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Players
Prithvi ShawRohit SharmaDasun ShanakaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstoneJacob BethellShreyas IyerRavi BishnoiEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh Tiwary
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New South Wales Clinch One-Day Cup Title with 4-wicket Win Over Tasmania

New South Wales Clinch One-Day Cup Title with 4-wicket Win Over Tasmania

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Watch, Sheffield Shield | Steve Smith pulls off blinder at slips to renew partnership with Nathan Lyon

Watch, Sheffield Shield | Steve Smith pulls off blinder at slips to renew partnership with Nathan Lyon

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Sheffield Shield | Victoria bring all-star New South Wales crashing to ground with 300-run win

Sheffield Shield | Victoria bring all-star New South Wales crashing to ground with 300-run win

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Watch, Sheffield Shield | Umpire keeps Handscomb on tenterhooks to delay century celebration

Watch, Sheffield Shield | Umpire keeps Handscomb on tenterhooks to delay century celebration

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WATCH, Sheffield Shield | Steve Smith asked to work on tossing technique after all-time blooper

WATCH, Sheffield Shield | Steve Smith asked to work on tossing technique after all-time blooper

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Watch, Sheffield Shield | Labuschagne and Smith stack up against each other in hilarious match-up

Watch, Sheffield Shield | Labuschagne and Smith stack up against each other in hilarious match-up

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Is This a Warning Sign for England Ahead of The Ashes 2025?

Is This a Warning Sign for England Ahead of The Ashes 2025?

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QUE vs NSW Preview | Queensland and New South Wales to lock horns in seventh Sheffield Shield 2025-26 game

QUE vs NSW Preview | Queensland and New South Wales to lock horns in seventh Sheffield Shield 2025-26 game

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Sheffield Shield Preview | Konstas and Abbott push for Ashes spots as star-studded NSW take on Victoria

Sheffield Shield Preview | Konstas and Abbott push for Ashes spots as star-studded NSW take on Victoria

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One-Day Cup Preview | Reinforced New South Wales meet old foes Western Australia at WACA

One-Day Cup Preview | Reinforced New South Wales meet old foes Western Australia at WACA

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Sheffield Shield | Chris Green charged with code of conduct breach after showing dissent

Sheffield Shield | Chris Green charged with code of conduct breach after showing dissent

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Watch This Unbelievable Scene as Umpire Calls Back Dismissed Batsman

Watch This Unbelievable Scene as Umpire Calls Back Dismissed Batsman

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WATCH | Cameron Bancroft receives instant karma to be given caught behind for getting bowled

WATCH | Cameron Bancroft receives instant karma to be given caught behind for getting bowled

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‌WATCH, Sheffield Shield | Brainfaded Meredith costs Tasmanian triumph with meaningless second run in cliffhanger

‌WATCH, Sheffield Shield | Brainfaded Meredith costs Tasmanian triumph with meaningless second run in cliffhanger

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Watch, Sheffield Shield | Steve Smith gets a taste of his own medicine falling for four ball duck to Boland

Watch, Sheffield Shield | Steve Smith gets a taste of his own medicine falling for four ball duck to Boland

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WATCH, Sheffield Shield | Mitchell Starc’s fiery delivery strikes as Marcus Harris faces the pain of an elbow bruise

WATCH, Sheffield Shield | Mitchell Starc’s fiery delivery strikes as Marcus Harris faces the pain of an elbow bruise

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WATCH, Sheffield Shield | Nathan Lyon leaves teammate Travis Head stunned with a mesmerizing ripper

WATCH, Sheffield Shield | Nathan Lyon leaves teammate Travis Head stunned with a mesmerizing ripper

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WATCH | Hilton Cartwright grabs a brilliant catch diving full-length to his left at long-on

WATCH | Hilton Cartwright grabs a brilliant catch diving full-length to his left at long-on

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Sheffield Shield 2021-22 | James Pattinson suspended by Cricket Australia for throwing ball at Daniel Hughes

Sheffield Shield 2021-22 | James Pattinson suspended by Cricket Australia for throwing ball at Daniel Hughes

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WATCH | James Pattinson gives a nasty blow to Daniel Hughes during the Sheffield Shield match

WATCH | James Pattinson gives a nasty blow to Daniel Hughes during the Sheffield Shield match

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Nathan Lyon suffers mild concussion, hopeful for New South Wales’ opening Sheffield Shield game

Nathan Lyon suffers mild concussion, hopeful for New South Wales’ opening Sheffield Shield game

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Pulled out from IPL to play as much Shield cricket as possible, reveals Mitchell Starc

Pulled out from IPL to play as much Shield cricket as possible, reveals Mitchell Starc

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Using these Shield games as ideal preparation for home Ashes, reveals Nathan Lyon

Using these Shield games as ideal preparation for home Ashes, reveals Nathan Lyon

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Australian state cricketers forced to self-isolate after South Australia COVID outbreak

Australian state cricketers forced to self-isolate after South Australia COVID outbreak

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Fortunate to get some opportunities to bat up the order and score some runs, expresses Sean Abbott

Fortunate to get some opportunities to bat up the order and score some runs, expresses Sean Abbott

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VIDEO | ‘Gentleman’ Tim Paine lashes his gloves after ‘dubious’ LBW decision against him

VIDEO | ‘Gentleman’ Tim Paine lashes his gloves after ‘dubious’ LBW decision against him

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Twitter reacts to ‘furious’ Mitchell throwing his bat after Peter Nevill declares the innings

Twitter reacts to ‘furious’ Mitchell throwing his bat after Peter Nevill declares the innings

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