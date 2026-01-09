Ashes News

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Prithvi ShawRohit SharmaDasun ShanakaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstoneJacob BethellShreyas IyerRavi BishnoiEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh Tiwary
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Harry Brook Finally Reacts to That Shocking Nightclub Bouncer Moment

Harry Brook Finally Reacts to That Shocking Nightclub Bouncer Moment

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Ashes | Twitter laughs as English incompetence outtrumps Green-Carey comedy of errors in series' final mistake

Ashes | Twitter laughs as English incompetence outtrumps Green-Carey comedy of errors in series' final mistake

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Ashes | Australia avoid late English defiance to claim Ashes 4-1 with five wicket win at SCG on Day 5

Ashes | Australia avoid late English defiance to claim Ashes 4-1 with five wicket win at SCG on Day 5

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Ashes | Twitter reacts to Snicko DRS drama injecting fire into proceedings as Carse digs into Weatherald

Ashes | Twitter reacts to Snicko DRS drama injecting fire into proceedings as Carse digs into Weatherald

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Ashes | Twitter in splits as umpire's double blunder pranks England into taking embarrassing review

Ashes | Twitter in splits as umpire's double blunder pranks England into taking embarrassing review

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Ashes | Breakthrough brilliant Bethell ton not enough as Australia close in on English rout on Day 4 at SCG

Ashes | Breakthrough brilliant Bethell ton not enough as Australia close in on English rout on Day 4 at SCG

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Ashes | Twitter in awe as Bethell's family erupts in emotions after prodigy announces himself with maiden ton

Ashes | Twitter in awe as Bethell's family erupts in emotions after prodigy announces himself with maiden ton

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Ashes | Twitter reacts as Carey makes rare lax mistake to gift English five penalty runs in Sydney

Ashes | Twitter reacts as Carey makes rare lax mistake to gift English five penalty runs in Sydney

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Steve Smiths Latest Knock Sparks Fab Four Domination Talk

Steve Smiths Latest Knock Sparks Fab Four Domination Talk

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Ashes | Sensational Smith ton backs up Head heroics to leave England on edge on Day 3 at SCG

Ashes | Sensational Smith ton backs up Head heroics to leave England on edge on Day 3 at SCG

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Ashes | Twitter in splits as Smith does his best roly-poly doll impression to duck nasty bumper

Ashes | Twitter in splits as Smith does his best roly-poly doll impression to duck nasty bumper

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Ashes | Twitter reacts as Carse heeds Smith's polite ask in moment of forced camaraderie

Ashes | Twitter reacts as Carse heeds Smith's polite ask in moment of forced camaraderie

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Ashes | Twitter reacts as wasteful Stokes pays with embarrassment for blind trust on Root's opinions

Ashes | Twitter reacts as wasteful Stokes pays with embarrassment for blind trust on Root's opinions

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The Ashes Turns Fiery Again with Heated Labuschagne-Stokes Moment

The Ashes Turns Fiery Again with Heated Labuschagne-Stokes Moment

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Joe Root Silences Doubters Again with Masterclass in Australia

Joe Root Silences Doubters Again with Masterclass in Australia

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Ashes | Reliable Root keeps wasteful England competitive before Travball seizes initiative on Day 2

Ashes | Reliable Root keeps wasteful England competitive before Travball seizes initiative on Day 2

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Ashes | Twitter reacts as frustrated Stokes unloads on sheepish Labuschagne in fierce altercation

Ashes | Twitter reacts as frustrated Stokes unloads on sheepish Labuschagne in fierce altercation

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Ashes | Twitter shocked as Smith brings sordid end to immensely lucky knock by succumbing to Labuschagne

Ashes | Twitter shocked as Smith brings sordid end to immensely lucky knock by succumbing to Labuschagne

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Ashes | Twitter groans as Jamie Smith lives charmed life with no-ball dismissal followed by lucky escape

Ashes | Twitter groans as Jamie Smith lives charmed life with no-ball dismissal followed by lucky escape

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Ashes | Twitter reacts as out of sync snicko dispatches Ben Stokes for duck in Sydney

Ashes | Twitter reacts as out of sync snicko dispatches Ben Stokes for duck in Sydney

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Ashes | Blistering Brook and Root save England from sinking after early blows on stormy Sydney Day 1

Ashes | Blistering Brook and Root save England from sinking after early blows on stormy Sydney Day 1

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England Hit by Fresh Setback Ahead of Fifth Ashes Test!

England Hit by Fresh Setback Ahead of Fifth Ashes Test!

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Ashes | England snap 15-year drought Down Under to register first Boxing Day win since 2010

Ashes | England snap 15-year drought Down Under to register first Boxing Day win since 2010

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Ashes | Twitter stunned as under-pump Duckett responds by taking Bazball to new extremes in Melbourne

Ashes | Twitter stunned as under-pump Duckett responds by taking Bazball to new extremes in Melbourne

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Ashes | Australia end up ahead at midpoint as 20 wickets fall on chaotic Day 1 in Melbourne

Ashes | Australia end up ahead at midpoint as 20 wickets fall on chaotic Day 1 in Melbourne

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Ashes | Twitter reacts as Harry Brook makes one last attempt to save Bazball by walloping Mitchell Starc

Ashes | Twitter reacts as Harry Brook makes one last attempt to save Bazball by walloping Mitchell Starc

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Ashes | Twitter reacts as Green adds salt to own wounds with silly run-out to extend dry run with bat

Ashes | Twitter reacts as Green adds salt to own wounds with silly run-out to extend dry run with bat

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