Ravi Bishnoi News

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Dasun ShanakaRohit SharmaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawJacob BethellShreyas IyerRavi BishnoiEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh Tiwary
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AI Simulation | ENG vs IND | Abhishek Sharma's Blitz Helps India Chase Down England at Old Trafford

AI Simulation | ENG vs IND | Abhishek Sharma's Blitz Helps India Chase Down England at Old Trafford

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AI Simulation | IRE vs IND | Abhishek Sharmas Blazing Fifty Powers India to Dominant Win Over Ireland in T20I Opener

AI Simulation | IRE vs IND | Abhishek Sharmas Blazing Fifty Powers India to Dominant Win Over Ireland in T20I Opener

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AI Simulation, RR vs GT | Bishnois spin brilliance seals Rajasthans gritty win

AI Simulation, RR vs GT | Bishnois spin brilliance seals Rajasthans gritty win

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RR Steals the Spotlight in RCB vs CSK Social Media Banter

RR Steals the Spotlight in RCB vs CSK Social Media Banter

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NZ tour of India | Twitter in awe as India seal T20I series with another lop-sided outing

NZ tour of India | Twitter in awe as India seal T20I series with another lop-sided outing

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IPL Auction | Rajasthan Royals retention analysis, potential targets for 2026 season

IPL Auction | Rajasthan Royals retention analysis, potential targets for 2026 season

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Massive Names Appear in the Newly Released IPL Auction List

Massive Names Appear in the Newly Released IPL Auction List

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IPL Retention Preview | Unpredictable Lucknow Super Giants’ temperament will be tested with big decisions to make

IPL Retention Preview | Unpredictable Lucknow Super Giants’ temperament will be tested with big decisions to make

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MI vs LSG | Twitter in splits as Bishnoi pulls out 'Champion' celebration after slamming Bumrah for six

MI vs LSG | Twitter in splits as Bishnoi pulls out 'Champion' celebration after slamming Bumrah for six

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MI vs LSG | Twitter reacts to SKY consoling Bishnoi with kiss after Lady Luck aids his brutal assault

MI vs LSG | Twitter reacts to SKY consoling Bishnoi with kiss after Lady Luck aids his brutal assault

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LSG vs GT | Twitter reacts as Bishnoi convinces Pant to waste review but save a run in doing so

LSG vs GT | Twitter reacts as Bishnoi convinces Pant to waste review but save a run in doing so

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DC vs LSG | Twitter laughs as lethal Starc yorker humiliates Bishnoi to leave stumps in sixes and sevens

DC vs LSG | Twitter laughs as lethal Starc yorker humiliates Bishnoi to leave stumps in sixes and sevens

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SA vs IND | Samson’s fiery hundred and Bishnoi-Chakaravarthy’s spin wizardry leave South Africa in the shadows

SA vs IND | Samson’s fiery hundred and Bishnoi-Chakaravarthy’s spin wizardry leave South Africa in the shadows

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ZIM vs IND | Twitter reacts as Bishnoi honors Jonty Rhodes by grabbing jaw-dropping flying catch

ZIM vs IND | Twitter reacts as Bishnoi honors Jonty Rhodes by grabbing jaw-dropping flying catch

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ZIM vs IND | Abhishek Sharma’s glorious ton and Gaikwad-Rinku alliance crush Zimbabwe

ZIM vs IND | Abhishek Sharma’s glorious ton and Gaikwad-Rinku alliance crush Zimbabwe

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MI vs LSG | Twitter ablaze as Pooran's blitzkrieg crushes Mumbai Indians in their farewell showdown

MI vs LSG | Twitter ablaze as Pooran's blitzkrieg crushes Mumbai Indians in their farewell showdown

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MI vs LSG | Twitter reacts as Rohit Sharma gets a standing ovation from Wankhede in Mumbai’s curtain closer

MI vs LSG | Twitter reacts as Rohit Sharma gets a standing ovation from Wankhede in Mumbai’s curtain closer

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LSG vs RR| Twitter buzzing as Jonty Rhodes turns back the clock by taking a catch off-field

LSG vs RR| Twitter buzzing as Jonty Rhodes turns back the clock by taking a catch off-field

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IPL 2024 | Twitter stunned as gliding Bishnoi leaves impact sub Williamson with no 'impact'

IPL 2024 | Twitter stunned as gliding Bishnoi leaves impact sub Williamson with no 'impact'

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‌IND vs AFG | Twitter goes berserk after India seals dramatic double Super Over to whitewash Afghanistan

‌IND vs AFG | Twitter goes berserk after India seals dramatic double Super Over to whitewash Afghanistan

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IPL 2023, RCB vs LSG | Twitter trolls Dinesh Karthik's run out miss with MS Dhoni comparisons

IPL 2023, RCB vs LSG | Twitter trolls Dinesh Karthik's run out miss with MS Dhoni comparisons

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Reports | BCCI asks Shreyas Iyer and Ravi Bishnoi to stay back in India, not to travel for T20 World Cup

Reports | BCCI asks Shreyas Iyer and Ravi Bishnoi to stay back in India, not to travel for T20 World Cup

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T20 World Cup 2022 | Yuzvendra Chahal is the only legit wicket-taking option in spin department, asserts Aakash Chopra

T20 World Cup 2022 | Yuzvendra Chahal is the only legit wicket-taking option in spin department, asserts Aakash Chopra

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Asia Cup 2022, IND vs PAK | Internet reacts as Wasim Akram's perfectly-timed commentator's curse costs Pakistan big with hilarious misfields

Asia Cup 2022, IND vs PAK | Internet reacts as Wasim Akram's perfectly-timed commentator's curse costs Pakistan big with hilarious misfields

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Asia Cup 2022 | Ravi Bishnoi could be a real trump card versus Hong Kong, feels Danish Kaneria

Asia Cup 2022 | Ravi Bishnoi could be a real trump card versus Hong Kong, feels Danish Kaneria

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Asia Cup 2022 | India have high chance of winning against Pakistan with their bowling strength, remarks Danish Kaneria

Asia Cup 2022 | India have high chance of winning against Pakistan with their bowling strength, remarks Danish Kaneria

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Asia Cup 2022 | Disappointed over Axar Patel missing from India squad, comments Kris Srikkanth

Asia Cup 2022 | Disappointed over Axar Patel missing from India squad, comments Kris Srikkanth

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