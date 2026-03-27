Border Gavaskar Trophy News

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Prithvi ShawRohit SharmaDasun ShanakaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstoneJacob BethellShreyas IyerRavi BishnoiEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh Tiwary
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Sam Konstas Breaks Silence on What He Told Virat Kohli During the BGT Match

Sam Konstas Breaks Silence on What He Told Virat Kohli During the BGT Match

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BGT 2024 | Australia shatters India’s WTC hopes with a Sydney storm and regains BGT title

BGT 2024 | Australia shatters India’s WTC hopes with a Sydney storm and regains BGT title

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BGT 2024 | Twitter goes wild as Virat Kohli takes a cheeky dig at SCG crowd with sandpaper gate pocket gesture

BGT 2024 | Twitter goes wild as Virat Kohli takes a cheeky dig at SCG crowd with sandpaper gate pocket gesture

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BGT 2024 | Twitter erupts as Jaiswal’s stunning leap halts Smith’s march to 10k Test runs

BGT 2024 | Twitter erupts as Jaiswal’s stunning leap halts Smith’s march to 10k Test runs

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BGT 2024 | Pant’s heroics shine briefly as Boland’s destruction puts Australia in command

BGT 2024 | Pant’s heroics shine briefly as Boland’s destruction puts Australia in command

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BGT 2024 | Twitter hails Rishabh Pant’s fierce comeback as he smashes Starc for two stunning sixes

BGT 2024 | Twitter hails Rishabh Pant’s fierce comeback as he smashes Starc for two stunning sixes

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BGT 2024 | Twitter applauds as Pant’s cheeky first-ball six off Boland leaves SCG in awe

BGT 2024 | Twitter applauds as Pant’s cheeky first-ball six off Boland leaves SCG in awe

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BGT 2024 | Twitter not surprised as Kohli and outside-off rekindle their never-ending old love story

BGT 2024 | Twitter not surprised as Kohli and outside-off rekindle their never-ending old love story

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BGT 2024 | Twitter showers praise as Jaiswal's bazball style crushes Starc with a hat-trick of fours

BGT 2024 | Twitter showers praise as Jaiswal's bazball style crushes Starc with a hat-trick of fours

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BGT 2024 |Twitter reacts as Marnus Labuschagne refuses to budge despite the bat's faint knick

BGT 2024 |Twitter reacts as Marnus Labuschagne refuses to budge despite the bat's faint knick

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BGT 2024 | Twitter relives the past as Kohli’s captaincy sees a perfect decision to part ways with Smith

BGT 2024 | Twitter relives the past as Kohli’s captaincy sees a perfect decision to part ways with Smith

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BGT 2024 | Twitter roars as Kohli and Bumrah turn the heat on Konstas after yesterday’s showdown

BGT 2024 | Twitter roars as Kohli and Bumrah turn the heat on Konstas after yesterday’s showdown

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WATCH, BGT | Jaiswal takes a cheeky dig at Konstas for missing the “good shots” mark

WATCH, BGT | Jaiswal takes a cheeky dig at Konstas for missing the “good shots” mark

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‌WATCH, BGT 2024 | Kohli’s hawk-eyes help umpire locate lost ball in pocket

‌WATCH, BGT 2024 | Kohli’s hawk-eyes help umpire locate lost ball in pocket

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BGT 2024 | Boland’s brilliance with the ball leaves Indian batting in tatters at SCG

BGT 2024 | Boland’s brilliance with the ball leaves Indian batting in tatters at SCG

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BGT 2024 | Twitter buzzes as Bumrah delivers a heated response to Konstas for his disruptive behaviour

BGT 2024 | Twitter buzzes as Bumrah delivers a heated response to Konstas for his disruptive behaviour

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BGT 2024 | Twitter reacts as NKR mirrors Kohli’s Adelaide wicket to Smith and following his idol perfectly

BGT 2024 | Twitter reacts as NKR mirrors Kohli’s Adelaide wicket to Smith and following his idol perfectly

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BGT 2024 | Twitter goes gaga as Starc's bouncer lands a vicious headshot on Pant and leaving him reeling

BGT 2024 | Twitter goes gaga as Starc's bouncer lands a vicious headshot on Pant and leaving him reeling

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BGT 2024 | Twitter erupts as Mitchell Starc’s brutal pace inflicts agony on Pant’s biceps

BGT 2024 | Twitter erupts as Mitchell Starc’s brutal pace inflicts agony on Pant’s biceps

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BGT 2024 | Twitter buzzes as Beau Webster’s reflex catch compounds Kohli’s worrying exit

BGT 2024 | Twitter buzzes as Beau Webster’s reflex catch compounds Kohli’s worrying exit

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BGT 2024 | Twitter reacts as Smith's brilliance turns bittersweet and gives Kohli a lifeline amidst Aussie’s premature festivity

BGT 2024 | Twitter reacts as Smith's brilliance turns bittersweet and gives Kohli a lifeline amidst Aussie’s premature festivity

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‌Reports, BGT | Bumrah likely to fill Rohit Sharma’s shoes in New Year’s Test in Sydney

‌Reports, BGT | Bumrah likely to fill Rohit Sharma’s shoes in New Year’s Test in Sydney

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‌BGT | Akash Deep and Mitchell Marsh to miss Pink Test at SCG

‌BGT | Akash Deep and Mitchell Marsh to miss Pink Test at SCG

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BGT | Twitter reacts as final session ends India’s hopes of salvaging a draw in Melbourne

BGT | Twitter reacts as final session ends India’s hopes of salvaging a draw in Melbourne

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BGT | Twitter and MCG crowd cry ‘cheater’ after umpire ignores Sniko in Jaiswal DRS

BGT | Twitter and MCG crowd cry ‘cheater’ after umpire ignores Sniko in Jaiswal DRS

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BGT | Explaining Travis Head’s ‘finger’ celebration following Rishabh Pant’s wicket

BGT | Explaining Travis Head’s ‘finger’ celebration following Rishabh Pant’s wicket

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Twitter in shock as Jaiswal almost sprints into another run out after Pant warning

Twitter in shock as Jaiswal almost sprints into another run out after Pant warning

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