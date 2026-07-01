Royal Challengers Bengaluru News

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Players
Shadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawRavi BishnoiShreyas IyerJacob BethellAshleigh GardnerEllyse PerryJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanBabar AzamShan MasoodJay ShahVirat KohliVaibhav SuryavanshiAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulShubman GillNitish Kumar ReddyBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesRohit SharmaHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerMatt HenryGlenn PhillipsSai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarYash DayalAbhishek PorelRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh TiwaryAakash ChopraSteve Smith
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RCB CEO Makes Big Statement on Virat Kohli's IPL Future

RCB CEO Makes Big Statement on Virat Kohli's IPL Future

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Twitter Buzzes Over IPL 2026 Video Viewership Rankings

Twitter Buzzes Over IPL 2026 Video Viewership Rankings

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Bhuvneshwar Kumar Opens Up on His India Comeback Chances

Bhuvneshwar Kumar Opens Up on His India Comeback Chances

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Harry Kanes Latest Post Has Fans Joking About an RCB Contract

Harry Kanes Latest Post Has Fans Joking About an RCB Contract

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RCB Shares Unseen Footage of Kohli Mentoring Vaibhav Sooryavanshi

RCB Shares Unseen Footage of Kohli Mentoring Vaibhav Sooryavanshi

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Tim David Handed Penalty for Conduct During Post-Final Celebrations

Tim David Handed Penalty for Conduct During Post-Final Celebrations

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IPL 2026 Final Creates History with Massive Audience Across Platforms

IPL 2026 Final Creates History with Massive Audience Across Platforms

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Twitter Flooded with Memes and Emotions After RCBs Title Defence

Twitter Flooded with Memes and Emotions After RCBs Title Defence

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Twitter Can’t Keep Calm as RCB Face GT in IPL 2026 Final

Twitter Can’t Keep Calm as RCB Face GT in IPL 2026 Final

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AI Simulation, IPL 2026 Final | Virat Kohli powers RCB to historic IPL title against Gujarat Titans

AI Simulation, IPL 2026 Final | Virat Kohli powers RCB to historic IPL title against Gujarat Titans

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IPL Final Fever Hits Bengaluru, But Celebrations Put on Hold

IPL Final Fever Hits Bengaluru, But Celebrations Put on Hold

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Tim David Gives Comedy Gold During IPL Rapid-Fire Session

Tim David Gives Comedy Gold During IPL Rapid-Fire Session

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Can RCB Continue the Qualifier 1 Winners Trophy-Winning Trend in IPL?

Can RCB Continue the Qualifier 1 Winners Trophy-Winning Trend in IPL?

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Twitter Goes Crazy as RCB Continue Their Dream Run in IPL 2026

Twitter Goes Crazy as RCB Continue Their Dream Run in IPL 2026

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What Happened When RCB Last Faced a Gujarat Team in Qualifier 1?

What Happened When RCB Last Faced a Gujarat Team in Qualifier 1?

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Rajat Patidar Gives Big Update on Phil Salt Ahead of Qualifier 1

Rajat Patidar Gives Big Update on Phil Salt Ahead of Qualifier 1

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Dinesh Karthik Credits Virat Kohli for Key Moments in His Career

Dinesh Karthik Credits Virat Kohli for Key Moments in His Career

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Twitter Buzzes as Royal Challengers Bengaluru and Gujarat Titans Gear Up for Qualifier 1

Twitter Buzzes as Royal Challengers Bengaluru and Gujarat Titans Gear Up for Qualifier 1

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AI Simulation, Qualifier 1 | Virat Kohli leads RCB into IPL 2026 Final with masterclass against GT

AI Simulation, Qualifier 1 | Virat Kohli leads RCB into IPL 2026 Final with masterclass against GT

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Tim David Steals the Show with Funny Comment on Phil Salt

Tim David Steals the Show with Funny Comment on Phil Salt

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Twitter in Shock as Heinrich Klaasen gets to 600 Runs in the IPL 2026

Twitter in Shock as Heinrich Klaasen gets to 600 Runs in the IPL 2026

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Is Travis Heads Instagram Post a Dig at Virat Kohli for not Shaking Hands?

Is Travis Heads Instagram Post a Dig at Virat Kohli for not Shaking Hands?

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AI Simulation, SRH vs RCB | Kohlis unbeaten century powers Bengaluru to 225-run chase in Hyderabad classic

AI Simulation, SRH vs RCB | Kohlis unbeaten century powers Bengaluru to 225-run chase in Hyderabad classic

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How SRH Can Finish in Top Two After RCB Clash?

How SRH Can Finish in Top Two After RCB Clash?

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Why IPL 2026 Is a Mirror Image of IPL 2016

Why IPL 2026 Is a Mirror Image of IPL 2016

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RCB Get Timely Boost Before Playoffs With Phil Salt News

RCB Get Timely Boost Before Playoffs With Phil Salt News

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RCB Receive Positive News on Captain Rajat Patidar

RCB Receive Positive News on Captain Rajat Patidar

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