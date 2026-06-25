New Zealand Vs England News

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Prithvi ShawRohit SharmaDasun ShanakaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstoneJacob BethellShreyas IyerRavi BishnoiEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh Tiwary
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Twitter Can't Keep Calm as Matt Henry Matches Jasprit Bumrah's Ranking Milestone

Twitter Can't Keep Calm as Matt Henry Matches Jasprit Bumrah's Ranking Milestone

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Twitter Reacts to New Zealand's Strong First-Innings Advantage

Twitter Reacts to New Zealand's Strong First-Innings Advantage

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Maiden Test Hundred from Glenn Phillips Rescues New Zealand

Maiden Test Hundred from Glenn Phillips Rescues New Zealand

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Why the New Zealand Tour of England Could Haunt Both Sides for Years

Why the New Zealand Tour of England Could Haunt Both Sides for Years

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Twitter Flooded with Praise After Ollie Robinson's Three-Wicket Burst

Twitter Flooded with Praise After Ollie Robinson's Three-Wicket Burst

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Jacob Bethell Could Miss The Ashes Because of This Issue

Jacob Bethell Could Miss The Ashes Because of This Issue

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Watch, NZ vs ENG | Will Young pulls off one-handed blinder at point to dismiss Harry Brook

Watch, NZ vs ENG | Will Young pulls off one-handed blinder at point to dismiss Harry Brook

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England tour of New Zealand | New Zealand pocket ODI series with comfortable win in second game

England tour of New Zealand | New Zealand pocket ODI series with comfortable win in second game

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NZ vs ENG Preview | New Zealand and England to lock horns in the penultimate of three-match ODI series

NZ vs ENG Preview | New Zealand and England to lock horns in the penultimate of three-match ODI series

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AI Simulation, NZ vs ENG | New Zealand beat England by four wickets in second ODI

AI Simulation, NZ vs ENG | New Zealand beat England by four wickets in second ODI

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England tour of New Zealand | New Zealand add Blair Tickner to ODI squad for remaining games

England tour of New Zealand | New Zealand add Blair Tickner to ODI squad for remaining games

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Have the 2019 World Cup Winners Lost Their ODI Spark?

Have the 2019 World Cup Winners Lost Their ODI Spark?

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NZ vs ENG Review | New Zealand beat England by four wickets in first ODI to take 1-0 lead

NZ vs ENG Review | New Zealand beat England by four wickets in first ODI to take 1-0 lead

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England tour of New Zealand | First ODI in Mount Maunganui, Preview

England tour of New Zealand | First ODI in Mount Maunganui, Preview

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England tour of New Zealand | New Zealand pacer Kyle Jamieson out of ODI series with injury

England tour of New Zealand | New Zealand pacer Kyle Jamieson out of ODI series with injury

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NZ vs ENG Review | Rain ruins third T20I as England seal the three-match series by 1-0

NZ vs ENG Review | Rain ruins third T20I as England seal the three-match series by 1-0

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England tour of New Zealand | England pacer Jofra Archer to sit out of first ODI

England tour of New Zealand | England pacer Jofra Archer to sit out of first ODI

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NZ vs ENG Preview | New Zealand and England to lock horns in third T20I in Auckland

NZ vs ENG Preview | New Zealand and England to lock horns in third T20I in Auckland

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AI Simulation, NZ vs ENG | New Zealand beat England by four runs in third T20I to level series

AI Simulation, NZ vs ENG | New Zealand beat England by four runs in third T20I to level series

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How is England Positioning Themselves as Favourites for the 2026 T20 World Cup?

How is England Positioning Themselves as Favourites for the 2026 T20 World Cup?

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NZ vs ENG Preview | New Zealand and England set to face each other in second T20I, eye first win after washed-out opener

NZ vs ENG Preview | New Zealand and England set to face each other in second T20I, eye first win after washed-out opener

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AI Simulation, NZ vs ENG | England beat New Zealand by five wickets in second T20I to secure 1-0 lead

AI Simulation, NZ vs ENG | England beat New Zealand by five wickets in second T20I to secure 1-0 lead

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AI Simulation, NZ vs ENG | New Zealand beat England by five wickets in T20I series opener

AI Simulation, NZ vs ENG | New Zealand beat England by five wickets in T20I series opener

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NZ vs ENG Preview | New Zealand to face England in T20I series opener, eye T20I comeback after defeat against Australia

NZ vs ENG Preview | New Zealand to face England in T20I series opener, eye T20I comeback after defeat against Australia

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Coach Rob Walter confident of Kane Williamson’s prospects ahead of 2026 T20 World Cup

Coach Rob Walter confident of Kane Williamson’s prospects ahead of 2026 T20 World Cup

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WATCH, NZ vs ENG | Williamson offers England a taste of Bazball by notching up 33rd Test ton with maximum

WATCH, NZ vs ENG | Williamson offers England a taste of Bazball by notching up 33rd Test ton with maximum

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NZ vs ENG | Twitter in splits as Williamson's Kane impression goes awry in bizarre own goal dismissal

NZ vs ENG | Twitter in splits as Williamson's Kane impression goes awry in bizarre own goal dismissal

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