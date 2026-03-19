Rahul Chahar News

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Dasun ShanakaRohit SharmaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawJacob BethellShreyas IyerRavi BishnoiEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh Tiwary
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IPL Auction | Surprises galore as teams go uncapped player route to spice up mini auction

IPL Auction | Surprises galore as teams go uncapped player route to spice up mini auction

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Mumbai Indians Set to Strengthen Spin Department with These Two Names

Mumbai Indians Set to Strengthen Spin Department with These Two Names

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‌County Champioship | Rahul Chahar’s heroics takes Surrey to 20-run win in Southampton

‌County Champioship | Rahul Chahar’s heroics takes Surrey to 20-run win in Southampton

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Surrey rope in Rahul Chahar for last game of County Championship Division One

Surrey rope in Rahul Chahar for last game of County Championship Division One

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IPL 2024 | Twitter reacts to Curran’s all-round brilliance leaving Royals with four back-to-back loses

IPL 2024 | Twitter reacts to Curran’s all-round brilliance leaving Royals with four back-to-back loses

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IPL 2024 | Twitter reacts to Rockstar Jadeja peppering Punjab to keep CSK alive in playoffs race

IPL 2024 | Twitter reacts to Rockstar Jadeja peppering Punjab to keep CSK alive in playoffs race

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IPL 2024 | Twitter worried as Shivam Dube departs for back-to-back golden ducks post World Cup selection

IPL 2024 | Twitter worried as Shivam Dube departs for back-to-back golden ducks post World Cup selection

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IPL 2024 | Twitter reacts to all-round Punjab eclipse Gaikwad fifty to earn five straight wins over CSK

IPL 2024 | Twitter reacts to all-round Punjab eclipse Gaikwad fifty to earn five straight wins over CSK

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IPL 2023 | Twitter reacts as Prabhsimran, spinners star as Punjab Kings eliminate Delhi Capitals from playoff contention

IPL 2023 | Twitter reacts as Prabhsimran, spinners star as Punjab Kings eliminate Delhi Capitals from playoff contention

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Punjab Kings squad for IPL 2023

Punjab Kings squad for IPL 2023

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Punjab Kings’ Report Card for IPL 2022: Innovative approach yet same old story

Punjab Kings’ Report Card for IPL 2022: Innovative approach yet same old story

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IPL 2022 | Twitter reacts to Rahul Chahar antagonizing Kieron Pollard after beating him with a googly

IPL 2022 | Twitter reacts to Rahul Chahar antagonizing Kieron Pollard after beating him with a googly

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IND vs SL 2022 | Too many changes happening in the squad is sad, says Aakash Chopra

IND vs SL 2022 | Too many changes happening in the squad is sad, says Aakash Chopra

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IPL 2022 Auctions | RCB will break the bank for Rahul Chahar, Jason Holder can be a captaincy option, says Aakash Chopra

IPL 2022 Auctions | RCB will break the bank for Rahul Chahar, Jason Holder can be a captaincy option, says Aakash Chopra

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WATCH | Rahul Chahar throws sunglasses after umpire denies LBW appeal

WATCH | Rahul Chahar throws sunglasses after umpire denies LBW appeal

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Rahul Chahar will be wondering what went wrong, reflects Sunil Gavaskar on leg spinner’s exclusion from NZ T20Is

Rahul Chahar will be wondering what went wrong, reflects Sunil Gavaskar on leg spinner’s exclusion from NZ T20Is

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T20 World Cup | Drop Bhuvneshwar Kumar and play Shardul Thakur if Hardik Pandya not bowling, says Ajit Agarkar

T20 World Cup | Drop Bhuvneshwar Kumar and play Shardul Thakur if Hardik Pandya not bowling, says Ajit Agarkar

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T20 World Cup 2021 | Dropping Yuzvendra Chahal was a difficult call, admits Virat Kohli

T20 World Cup 2021 | Dropping Yuzvendra Chahal was a difficult call, admits Virat Kohli

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T20 WC 2021 | Barring injury, India should not make any changes to T20 World Cup squad, says Ajit Agarkar

T20 WC 2021 | Barring injury, India should not make any changes to T20 World Cup squad, says Ajit Agarkar

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Yuzvendra Chahal has never disappointed Virat Kohli, says MSK Prasad on spinner's exclusion from T20 World Cup squad

Yuzvendra Chahal has never disappointed Virat Kohli, says MSK Prasad on spinner's exclusion from T20 World Cup squad

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MI vs PBKS | Belief in one another is what we have in the dressing room, explains Kieron Pollard

MI vs PBKS | Belief in one another is what we have in the dressing room, explains Kieron Pollard

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T20 World Cup 2021 | Ravindra Jadeja would be the first name in the Indian team management’s minds, believes Ashish Nehra

T20 World Cup 2021 | Ravindra Jadeja would be the first name in the Indian team management’s minds, believes Ashish Nehra

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IPL 2021 | Mumbai Indians vs Punjab Kings - BONS preview, head to head, where to watch, and betting tips

IPL 2021 | Mumbai Indians vs Punjab Kings - BONS preview, head to head, where to watch, and betting tips

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IPL 2021 | Can’t understand why Yuzvendra Chahal was omitted from the T20 World Cup squad, asks Virender Sehwag

IPL 2021 | Can’t understand why Yuzvendra Chahal was omitted from the T20 World Cup squad, asks Virender Sehwag

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RCB vs MI | Harshal Patel's delivery to dismiss Kieron Pollard was very cleverly bowled, says Sunil Gavaskar

RCB vs MI | Harshal Patel's delivery to dismiss Kieron Pollard was very cleverly bowled, says Sunil Gavaskar

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IPL 2021 | The middle-order has not fired for Mumbai Indians which puts lot of pressure, feels Zaheer Khan

IPL 2021 | The middle-order has not fired for Mumbai Indians which puts lot of pressure, feels Zaheer Khan

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RCB vs MI | Twitter reacts to Harshal Patel's sensational hat-trick against defending champions Mumbai

RCB vs MI | Twitter reacts to Harshal Patel's sensational hat-trick against defending champions Mumbai

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