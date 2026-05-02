Marnus Labuschagne News

Category links
Teams
Royal Challengers BengaluruLancashireDerbyshire Cricket TeamPakistan Cricket TeamEngland Cricket TeamIndia Cricket TeamAfghanistan Cricket BoardSouth Africa Women Cricket TeamKent Cricket TeamWorcestershire County Cricket ClubChennai Super KingsEngland Women Cricket TeamWest Indies Women Cricket TeamBCBMumbai IndiansKolkata Knight RidersZimbabwe Cricket TeamAustralia Women Cricket TeamPunjab KingsAustralia Cricket TeamIndia Women Cricket TeamIreland Cricket TeamSri Lanka A Cricket TeamIndia A Cricket TeamNew Zealand Cricket TeamNew Zealand Women Cricket TeamBangladesh Women Cricket TeamDelhi CapitalsLucknow Super GiantsPakistan Women Cricket TeamWest Indies Cricket TeamScotland Women Cricket TeamSan Fransico UnicornsGujarat TitansBangladesh Cricket TeamRajasthan RoyalsWarwickshire CountyAfghanistan Cricket TeamMiddlesex Cricket TeamSomersetGloucestershireMelbourne StarsMelbourne RenegadesCanada Cricket TeamSri Lanka Cricket TeamSunrisers HyderabadSunriser HyderabadGujarat GiantsRoyal Challengers Bangalore WomenNew South WalesLos Angeles Knight RidersPakistan Cricket BoardBirmingham PhoenixPeshawar ZalmiSouth Africa Cricket TeamRajshahi RoyalsKarachi KingsBangladeshTasmaniaJammu And Kashmir Cricket TeamWestern AustraliaVictoria Cricket TeamNetherlands Cricket TeamBengal Cricket TeamNepal Cricket TeamScotland Cricket TeamUsa Cricket TeamUae Cricket TeamNamibia Cricket TeamOman Cricket TeamDelhi Capitals WomenIndia U 19 Cricket TeamAfghanistan U 19 Cricket TeamGujarat Giants WomenMumbai Indians WomenUp Warriorz WomenPunjab Cricket TeamPerth ScorchersSydney SixersNew Zealand U 19 Cricket TeamHobart HurricanesPaarl RoyalsJoburg Super KingsRangpur RidersUp WarriorzPretoria CapitalsSunrisers Eastern CapeWellington FirebirdsOtago VoltsDurban Super GiantsAdelaide StrikersSydney ThunderBrisbane HeatMi Cape TownDesert VipersMi EmiratesCanterbury KingsCentral StagsSri Lanka Women Cricket TeamBihar Cricket Team
Tournaments
Major League CricketICC ODI World CupICCIndia Vs Sri LankaIndia Vs EnglandIcc Womens World T 20India Tour Of EnglandIndia Women Vs Australia WomenIreland Vs IndiaWomens Cricket World CupIndian Premier LeagueAustralia Vs West IndiesIcc Odi RankingsIndia Vs BangladeshBcciT 20 World Cup2028 OlympicsWomen World T 20 SeriesEuropean Cricket LeagueNew Zealand Vs EnglandIcc RankingWorld Test ChampionshipIndia Vs PakistanIndia Vs AfghanistanCounty ChampionshipSri Lanka Vs EnglandWorld Odi ChampionshipBangladesh Vs New ZealandBangladesh Vs AustraliaT 20 Mumbai LeagueBig Bash LeaguePakistan Vs BangladeshAsian GamesIndia Vs New ZealandPink Ball TestIndia Women Vs England WomenAustralia Vs PakistanWomens Premier LeagueSa 20Super SmashLanka Premier LeaguePakistan Super LeagueAsia CupThe HundredSouth Africa Vs New ZealandOlympicsBorder Gavaskar TrophyEnglish Premier LeagueLegends League CricketIndia Vs AustraliaWest Indies Vs IndiaRanji TrophyZimbabwe Vs IndiaSri Lanka Vs New ZealandEngland Vs PakistanWest Indies Vs South AfricaIndia Vs South AfricaSri Lanka Vs ZimbabweAustralia Vs Sri LankaAustralia Vs ZimbabweEngland Vs West IndiesPakistan Women Vs South Africa WomenIcc U 19 World CupNew Zealand Tour Of IndiaAustralia Tour Of PakistanIcc Champions TrophyPakistan Vs ZimbabweBangladesh Premier LeagueVijay Hazare TrophyWtc FinalAshesSri Lanka Vs PakistanIl T 20Sri Lanka Tour Of IndiaNew Zealand Vs West IndiesSyed Mushtaq Ali TrophySouth Africa Tour Of IndiaEngland Vs AustraliaU 19 Asia CupWomens Big Bash LeagueAbu Dhabi T 10 LeagueIreland Vs BangladeshEmerging Asia CupIndia A Vs South Africa APakistan Vs SrilankaSheffield ShieldIcc Odi Super LeagueIndia Tour Of AustraliaSouth Africa Vs PakistanChampions One Day CupAfghanistan Vs ZimbabweBangladesh Vs West IndiesIndia Women Vs New Zealand WomenSri Lanka Vs BangladeshBangladesh Vs AfghanistanJlt One Day CupWest Indies Tour Of India2007 T 20 I World CupIndia A Vs AustraliaAustralia Vs New Zealand
Players
Dasun ShanakaRohit SharmaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawJacob BethellShreyas IyerRavi BishnoiEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh Tiwary
Teams
Tournaments
Players
Internet Goes Crazy After Ball Turns Pink Mid-Match in PSL

Internet Goes Crazy After Ball Turns Pink Mid-Match in PSL

  • news
  • cricket
The Ashes Turns Fiery Again with Heated Labuschagne-Stokes Moment

The Ashes Turns Fiery Again with Heated Labuschagne-Stokes Moment

  • news
  • cricket
Ashes | Twitter reacts as frustrated Stokes unloads on sheepish Labuschagne in fierce altercation

Ashes | Twitter reacts as frustrated Stokes unloads on sheepish Labuschagne in fierce altercation

  • news
  • cricket
Ashes | Twitter shocked as Smith brings sordid end to immensely lucky knock by succumbing to Labuschagne

Ashes | Twitter shocked as Smith brings sordid end to immensely lucky knock by succumbing to Labuschagne

  • news
  • cricket
Ashes | Twitter in disbelief as Labuschagne repeats blinder to deny England unlikely Adelaide miracle

Ashes | Twitter in disbelief as Labuschagne repeats blinder to deny England unlikely Adelaide miracle

  • news
  • cricket
Ashes | Twitter reacts as Labuschagne takes Smith impression too far with once-in-lifetime catch to dismiss Pope

Ashes | Twitter reacts as Labuschagne takes Smith impression too far with once-in-lifetime catch to dismiss Pope

  • news
  • cricket
The Ashes | Twitter reacts as Australia produce their version of Bazball to take 44-run lead over England

The Ashes | Twitter reacts as Australia produce their version of Bazball to take 44-run lead over England

  • news
  • cricket
The Ashes | Twitter stunned as Labuschagne pulls off blinder to end England's innings

The Ashes | Twitter stunned as Labuschagne pulls off blinder to end England's innings

  • news
  • cricket
The Ashes | Twitter stunned as Carey holds off Labuschagne to hold on to stunning catch

The Ashes | Twitter stunned as Carey holds off Labuschagne to hold on to stunning catch

  • news
  • cricket
Ashes | Twitter in splits as awed Labuschagne forces his jaw shut after Carse ripper leaves him in disarray

Ashes | Twitter in splits as awed Labuschagne forces his jaw shut after Carse ripper leaves him in disarray

  • news
  • cricket
Greg Chappell Takes a Dig at Australia for Leaving Out This Key Batsman

Greg Chappell Takes a Dig at Australia for Leaving Out This Key Batsman

  • news
  • cricket
Is Marnus Labuschagne Peaking at the Perfect Time Before The Ashes?

Is Marnus Labuschagne Peaking at the Perfect Time Before The Ashes?

  • news
  • cricket
Watch, Sheffield Shield | Labuschagne and Smith stack up against each other in hilarious match-up

Watch, Sheffield Shield | Labuschagne and Smith stack up against each other in hilarious match-up

  • news
  • cricket
QUE vs NSW Preview | Queensland and New South Wales to lock horns in seventh Sheffield Shield 2025-26 game

QUE vs NSW Preview | Queensland and New South Wales to lock horns in seventh Sheffield Shield 2025-26 game

  • news
  • cricket
Steven Smith Shows Confidence in Labuschagne for Ashes Series

Steven Smith Shows Confidence in Labuschagne for Ashes Series

  • news
  • cricket
Australia Turns to Labuschagne After Cameron Green’s ODI Exit vs India

Australia Turns to Labuschagne After Cameron Green’s ODI Exit vs India

  • news
  • cricket
Marnus Labuschagne Sends Strong Ashes Warning With Dominant Show

Marnus Labuschagne Sends Strong Ashes Warning With Dominant Show

  • news
  • cricket
Sheffield Shield | Labuschagne gets cold welcome after Khawaja accidentally ignores fist bump

Sheffield Shield | Labuschagne gets cold welcome after Khawaja accidentally ignores fist bump

  • news
  • cricket
QLD vs TAS । Tasmania beat Queensland by five wickets to stay on top of table in One-Day Cup 2025

QLD vs TAS । Tasmania beat Queensland by five wickets to stay on top of table in One-Day Cup 2025

  • news
  • cricket
Sheffield Shield | Marnus Labuschagne helps Queensland take huge first-innings lead against Tasmania

Sheffield Shield | Marnus Labuschagne helps Queensland take huge first-innings lead against Tasmania

  • news
  • cricket
AUS vs SA | Twitter mesmerized as Keshav Maharaj dismisses Marnus Labuschagne with a beauty

AUS vs SA | Twitter mesmerized as Keshav Maharaj dismisses Marnus Labuschagne with a beauty

  • news
  • cricket
WTC Final | Ponting predicts Labuschagne to open to accommodate Green in Australian XI

WTC Final | Ponting predicts Labuschagne to open to accommodate Green in Australian XI

  • news
  • cricket
IND vs AUS | Twitter labels Marnus drop of Rohit 'ominous' after surviving Head flashbacks

IND vs AUS | Twitter labels Marnus drop of Rohit 'ominous' after surviving Head flashbacks

  • news
  • cricket
IND vs AUS | Twitter in splits as infuriated Smith complains to umpires of Jadeja-Marnus banter

IND vs AUS | Twitter in splits as infuriated Smith complains to umpires of Jadeja-Marnus banter

  • news
  • cricket
‌BBL | Twitter abuzz as Labuschagne gets inspired by Pant’s favourite shot with audacious scoop to Meredith

‌BBL | Twitter abuzz as Labuschagne gets inspired by Pant’s favourite shot with audacious scoop to Meredith

  • news
  • cricket
BGT 2024 |Twitter reacts as Marnus Labuschagne refuses to budge despite the bat's faint knick

BGT 2024 |Twitter reacts as Marnus Labuschagne refuses to budge despite the bat's faint knick

  • news
  • cricket
‌BGT 2024 | Twitter reacts to annoyed Gill falls prey to chirpy Smith, Marnus and Lyon’s Bermuda triangle

‌BGT 2024 | Twitter reacts to annoyed Gill falls prey to chirpy Smith, Marnus and Lyon’s Bermuda triangle

  • news
  • cricket