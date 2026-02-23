India Vs South Africa News

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Players
Shadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawRavi BishnoiShreyas IyerJacob BethellAshleigh GardnerEllyse PerryJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanBabar AzamShan MasoodJay ShahVirat KohliVaibhav SuryavanshiAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulShubman GillNitish Kumar ReddyBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesRohit SharmaHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerMatt HenryGlenn PhillipsSai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarYash DayalAbhishek PorelRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh TiwaryAakash ChopraSteve Smith
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Former Indian Cricketer Urges Major Overhaul Before Super Eight Clash

Former Indian Cricketer Urges Major Overhaul Before Super Eight Clash

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Why Narendra Modi Stadium Hasn’t Been Kind to India in ICC Events?

Why Narendra Modi Stadium Hasn’t Been Kind to India in ICC Events?

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Can History Repeat When India and South Africa Meet Again in Ahmedabad?

Can History Repeat When India and South Africa Meet Again in Ahmedabad?

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Former Indian Cricketer Sounds Alarm Ahead of Super Eight Clashes

Former Indian Cricketer Sounds Alarm Ahead of Super Eight Clashes

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Will Team India Drop Sanju Samson from the T20 World Cup Playing XI?

Will Team India Drop Sanju Samson from the T20 World Cup Playing XI?

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IND vs SA | Hardik Pandya and Tilak Varma smash ravenous fifties to seal series 3-1 in Ahmedabad

IND vs SA | Hardik Pandya and Tilak Varma smash ravenous fifties to seal series 3-1 in Ahmedabad

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IND vs SA | Twitter stunned as Pandya unleashes beast mode to injure cameraman first ball

IND vs SA | Twitter stunned as Pandya unleashes beast mode to injure cameraman first ball

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IND vs SA | Twitter in splits as Steyn declares umpire LBW after brutal blow off Samson

IND vs SA | Twitter in splits as Steyn declares umpire LBW after brutal blow off Samson

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IND vs SA | Twitter laments as cricket's tussle with technology continues with controversial dismissal of Abhishek

IND vs SA | Twitter laments as cricket's tussle with technology continues with controversial dismissal of Abhishek

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IND vs SA | Twitter in awe Samson announces return with dismissive no-look six off Jansen

IND vs SA | Twitter in awe Samson announces return with dismissive no-look six off Jansen

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AI Simulation, IND vs SA | India edge past South Africa in tense T20I decider at Ahmedabad

AI Simulation, IND vs SA | India edge past South Africa in tense T20I decider at Ahmedabad

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IND vs SA | South Africa eye one last hurrah to end marathon tour by drawing level in T20I series

IND vs SA | South Africa eye one last hurrah to end marathon tour by drawing level in T20I series

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Indian All-Rounder out Due to Illness for Half of South African Series

Indian All-Rounder out Due to Illness for Half of South African Series

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IND vs SA | Resurgent India decimate hapless Proteas batting in Dharamsala to go 2-1 up with seven-wicket win

IND vs SA | Resurgent India decimate hapless Proteas batting in Dharamsala to go 2-1 up with seven-wicket win

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IND vs SA | Twitter in awe as Shivam Dube produces ball of series contender to clean up Corbin Bosch

IND vs SA | Twitter in awe as Shivam Dube produces ball of series contender to clean up Corbin Bosch

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Aakash Chopra Calls Out Gambhir for His Chaotic Number 3 Rotation

Aakash Chopra Calls Out Gambhir for His Chaotic Number 3 Rotation

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Virat Kohlis SA Series Heroics Trigger Massive Jump in ICC Rankings

Virat Kohlis SA Series Heroics Trigger Massive Jump in ICC Rankings

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Hardik Pandyas Comeback Turns Nightmare for South Africa

Hardik Pandyas Comeback Turns Nightmare for South Africa

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Ajit Agarkar Criticised by Former BCCI President for Leaving Out Star Bowler

Ajit Agarkar Criticised by Former BCCI President for Leaving Out Star Bowler

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Gautam Gambhir Targets This IPL Team Owner with a Bold Attack

Gautam Gambhir Targets This IPL Team Owner with a Bold Attack

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IND vs SA | Twitter reacts as Rohit laughter melts into disbelief at Kuldeep's shameless DRS antics

IND vs SA | Twitter reacts as Rohit laughter melts into disbelief at Kuldeep's shameless DRS antics

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IND vs SA | Twitter in splits as Kohli forces Kuldeep to break into dance after dismantling Proteas

IND vs SA | Twitter in splits as Kohli forces Kuldeep to break into dance after dismantling Proteas

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IND vs SA | Twitter reacts as de Kock and Bosch marvel in disbelief at Kohli's no-look special

IND vs SA | Twitter reacts as de Kock and Bosch marvel in disbelief at Kohli's no-look special

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Hardik Pandya Silences Doubts With a Powerful Comeback Innings

Hardik Pandya Silences Doubts With a Powerful Comeback Innings

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Ravi Shastris Explosive Remarks on Indias Home Whitewash Go Viral

Ravi Shastris Explosive Remarks on Indias Home Whitewash Go Viral

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Arshdeep Exposes What Rohit Said After Kohlis Century

Arshdeep Exposes What Rohit Said After Kohlis Century

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Hardik Pandya Receives Clearance for a Long-Awaited Return

Hardik Pandya Receives Clearance for a Long-Awaited Return

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