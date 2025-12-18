Jonny Bairstow News

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England Drop Their Wicketkeeper From Contract List In Surprise Move

England Drop Their Wicketkeeper From Contract List In Surprise Move

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BP vs WF, Review | Welsh Fire avoid elimination with dominant win over Birmingham Phoenix

BP vs WF, Review | Welsh Fire avoid elimination with dominant win over Birmingham Phoenix

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Welsh Fire vs Southern Brave | The Hundred Men's 2025, 21st Match in Cardiff Preview

Welsh Fire vs Southern Brave | The Hundred Men's 2025, 21st Match in Cardiff Preview

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OI vs WF, Preview | Invincibles looking to come back from heartbreaking loss at Edgbaston

OI vs WF, Preview | Invincibles looking to come back from heartbreaking loss at Edgbaston

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WF vs LS, Review | David Warner shines with unbeaten 70 as London Spirit edge past Welsh Fire

WF vs LS, Review | David Warner shines with unbeaten 70 as London Spirit edge past Welsh Fire

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YOR vs SUR Preview | Yorkshire hope to end Surrey's unbeaten streak in round 10 of County Championship

YOR vs SUR Preview | Yorkshire hope to end Surrey's unbeaten streak in round 10 of County Championship

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WATCH, County । Khaleel Ahmed gets last laugh after tough battle against Jonny Bairstow

WATCH, County । Khaleel Ahmed gets last laugh after tough battle against Jonny Bairstow

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GT vs MI | Twitter in awe as Sudharsan channels inner de Gea to spectacularly assist Bairstow dismissal

GT vs MI | Twitter in awe as Sudharsan channels inner de Gea to spectacularly assist Bairstow dismissal

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‌WATCH, ILT20 | Pooran disgusted as ‘Spirit of Cricket’ saves Curran after replicating Bairstow’s Ashes runout

‌WATCH, ILT20 | Pooran disgusted as ‘Spirit of Cricket’ saves Curran after replicating Bairstow’s Ashes runout

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Jonny Bairstow to play for Yorkshire in County Championship after Test squad snub

Jonny Bairstow to play for Yorkshire in County Championship after Test squad snub

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Men’s Hundred | Bairstow's fifty combined with Payne-Rauf's two-wicket haul clinches victory for Welsh Fire

Men’s Hundred | Bairstow's fifty combined with Payne-Rauf's two-wicket haul clinches victory for Welsh Fire

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Men’s Hundred | Twitter reacts as Bairstow holds pose despite Ellis crashing through the gates

Men’s Hundred | Twitter reacts as Bairstow holds pose despite Ellis crashing through the gates

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‌WI vs ENG | Twitter reacts to Salt-Bairstow carnage rip apart Windies’ winning streak on home soil

‌WI vs ENG | Twitter reacts to Salt-Bairstow carnage rip apart Windies’ winning streak on home soil

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IPL 2024 | Twitter reacts to deadly Deshpande cleaning up Bairstow and Rossouw to offer a dream CSK start

IPL 2024 | Twitter reacts to deadly Deshpande cleaning up Bairstow and Rossouw to offer a dream CSK start

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IPL 2024 | Twitter reacts to all-round Punjab eclipse Gaikwad fifty to earn five straight wins over CSK

IPL 2024 | Twitter reacts to all-round Punjab eclipse Gaikwad fifty to earn five straight wins over CSK

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‌IPL 2024 | Twitter erupts as Bairstow-Shashank blitzkreig blows away KKR in highest-ever run chase

‌IPL 2024 | Twitter erupts as Bairstow-Shashank blitzkreig blows away KKR in highest-ever run chase

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IPL 2024 | Twitter reacts to disappointed Bairstow clean bowled by Noor magic

IPL 2024 | Twitter reacts to disappointed Bairstow clean bowled by Noor magic

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IPL 2024 | Twitter abuzz after Ishant Sharma removes ill-fated Jonny Bairstow with 'extreme athleticism'

IPL 2024 | Twitter abuzz after Ishant Sharma removes ill-fated Jonny Bairstow with 'extreme athleticism'

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IND vs ENG | Twitter in disbelief as Gill sledges Anderson to retire and rips into Bairstow's form

IND vs ENG | Twitter in disbelief as Gill sledges Anderson to retire and rips into Bairstow's form

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ENG vs SL | Twitter trolls Root's carefree gift to accelerate England's World Cup collapse

ENG vs SL | Twitter trolls Root's carefree gift to accelerate England's World Cup collapse

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ENG vs SA | Twitter in splits as Bairstow tumbles around on imaginary ice to hold onto Markram's catch

ENG vs SA | Twitter in splits as Bairstow tumbles around on imaginary ice to hold onto Markram's catch

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BAN VS ENG | Twitter reacts as Dawid Malan and Reece Topley earn England first win in 2023 World Cup

BAN VS ENG | Twitter reacts as Dawid Malan and Reece Topley earn England first win in 2023 World Cup

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The Hundred | Twitter labels Brook 'circus master' after astounding double-juggling act

The Hundred | Twitter labels Brook 'circus master' after astounding double-juggling act

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Ashes 2023 | Twitter reacts as England dazzle on Day 3 to set up thrilling series climax

Ashes 2023 | Twitter reacts as England dazzle on Day 3 to set up thrilling series climax

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Ashes 2023 | Twitter in splits as English crowd gets behind Starc's mock appeal after hitting 'bullseye'

Ashes 2023 | Twitter in splits as English crowd gets behind Starc's mock appeal after hitting 'bullseye'

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Ashes 2023 | Twitter reacts as bold umpiring call by Nitin Menon sees Smith survive controversial run-out attempt

Ashes 2023 | Twitter reacts as bold umpiring call by Nitin Menon sees Smith survive controversial run-out attempt

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Ashes 2023 | Twitter reacts as Jonny Bairstow's massive six has Ben Stokes whistling in disbelief

Ashes 2023 | Twitter reacts as Jonny Bairstow's massive six has Ben Stokes whistling in disbelief

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