Baroda Cricket Team News

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Rohit SharmaDasun ShanakaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawJacob BethellShreyas IyerRavi BishnoiEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh Tiwary
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Jitesh Sharma makes move from Baroda and Vidarbha in search of red-ball opportunities

Jitesh Sharma makes move from Baroda and Vidarbha in search of red-ball opportunities

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‌SMAT | Twitter reacts to Hardik Pandya's warm gesture in urging security to handle pitch invaders gently

‌SMAT | Twitter reacts to Hardik Pandya's warm gesture in urging security to handle pitch invaders gently

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WATCH, SMAT | Hardik Pandya continues his rampage with a 28-run over against Tripura

WATCH, SMAT | Hardik Pandya continues his rampage with a 28-run over against Tripura

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WATCH, SMAT | Hardik exacts revenge for Shankar by decimating CSK rookie in IPL-trailer worthy battle

WATCH, SMAT | Hardik exacts revenge for Shankar by decimating CSK rookie in IPL-trailer worthy battle

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WATCH, SMAT | Shankar makes early inroads into Chenai hearts by decimating arch-rival Hardik Pandya

WATCH, SMAT | Shankar makes early inroads into Chenai hearts by decimating arch-rival Hardik Pandya

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SMAT | Twitter reacts as umpires turn into boxing referees to separate Ambati Rayudu and Sheldon Jackson

SMAT | Twitter reacts as umpires turn into boxing referees to separate Ambati Rayudu and Sheldon Jackson

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Reports | Ambati Rayudu likely to shift Baroda from Hyderabad again from next domestic season

Reports | Ambati Rayudu likely to shift Baroda from Hyderabad again from next domestic season

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Ranji Trophy 2022 | Vishnu Solanki loses newborn daughter, returns to field, hits ton for Baroda vs Chandigarh

Ranji Trophy 2022 | Vishnu Solanki loses newborn daughter, returns to field, hits ton for Baroda vs Chandigarh

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Reports | Hardik Pandya to skip Vijay Hazare Trophy for Baroda, undergoing rehab in Mumbai

Reports | Hardik Pandya to skip Vijay Hazare Trophy for Baroda, undergoing rehab in Mumbai

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Krunal Pandya steps down as Baroda captain

Krunal Pandya steps down as Baroda captain

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Dav Whatmore to join Baroda cricket team as head coach

Dav Whatmore to join Baroda cricket team as head coach

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Deepak Hooda leaves Baroda; set to shift base to Rajasthan

Deepak Hooda leaves Baroda; set to shift base to Rajasthan

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Yusuf Pathan announces retirement from all forms of cricket

Yusuf Pathan announces retirement from all forms of cricket

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Learnings from Syed Mushtaq Ali Trophy’s quarter-final clashes ft Motera Stadium

Learnings from Syed Mushtaq Ali Trophy’s quarter-final clashes ft Motera Stadium

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Deepak Hooda suspended for current domestic season by Baroda Cricket Association

Deepak Hooda suspended for current domestic season by Baroda Cricket Association

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If Deepak Hooda's abuse claims about Krunal Pandya are true, it's shocking, states Irfan Pathan

If Deepak Hooda's abuse claims about Krunal Pandya are true, it's shocking, states Irfan Pathan

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SMAT 2021 | Deepak Hooda alleges abuse and misbehavior by Krunal Pandya; leaves Baroda camp 

SMAT 2021 | Deepak Hooda alleges abuse and misbehavior by Krunal Pandya; leaves Baroda camp 

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Baroda Cricket Association suspends U-19 cricketer over bogus documents, confirms Ajit Lele

Baroda Cricket Association suspends U-19 cricketer over bogus documents, confirms Ajit Lele

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Baroda appoint Dav Whatmore as Director of Cricket

Baroda appoint Dav Whatmore as Director of Cricket

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BCA suspends Atul Bedade over alleged sexual harassment and public shaming complaints

BCA suspends Atul Bedade over alleged sexual harassment and public shaming complaints

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Ranji Trophy 2019-20 | Elite Group B - Karun Nair leads Karnataka into quarter-finals

Ranji Trophy 2019-20 | Elite Group B - Karun Nair leads Karnataka into quarter-finals

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Twitter reacts to commentator's controversial Hindi remark in Karnataka vs Baroda game

Twitter reacts to commentator's controversial Hindi remark in Karnataka vs Baroda game

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Ranji Trophy 2019-20 | Elite Group B - Karnataka-Baroda clash hangs in balance; Himachal, Mumbai in command

Ranji Trophy 2019-20 | Elite Group B - Karnataka-Baroda clash hangs in balance; Himachal, Mumbai in command

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Ranji Trophy 2019-20 | Elite Group B -  MP become Sarfaraz Khan’s latest victim

Ranji Trophy 2019-20 | Elite Group B -  MP become Sarfaraz Khan’s latest victim

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Ranji Trophy 2019-20 | Elite Group B - Tamil Nadu crush Baroda, reignites QF hopes

Ranji Trophy 2019-20 | Elite Group B - Tamil Nadu crush Baroda, reignites QF hopes

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Ranji Trophy 2019-20 | Elite Group B - Abhinav Mukund hits double ton, puts TN in command

Ranji Trophy 2019-20 | Elite Group B - Abhinav Mukund hits double ton, puts TN in command

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Ranji Trophy 2019-20 | Elite Group B - Sarfaraz Khan falls short of another ton; TN in control against Baroda

Ranji Trophy 2019-20 | Elite Group B - Sarfaraz Khan falls short of another ton; TN in control against Baroda

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