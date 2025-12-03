Delhi Cricket Team News

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Players
Shadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawRavi BishnoiShreyas IyerJacob BethellAshleigh GardnerEllyse PerryJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanBabar AzamShan MasoodJay ShahVirat KohliVaibhav SuryavanshiAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulShubman GillNitish Kumar ReddyBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesRohit SharmaHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerMatt HenryGlenn PhillipsSai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarYash DayalAbhishek PorelRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh TiwaryAakash ChopraSteve Smith
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Watch, Ranji Trophy | Qamran Iqbal comes to Shubham Khajuria’s rescue with precisional assist

Watch, Ranji Trophy | Qamran Iqbal comes to Shubham Khajuria’s rescue with precisional assist

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Rishabh Pant set to feature for Delhi in second round of Ranji Trophy

Rishabh Pant set to feature for Delhi in second round of Ranji Trophy

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DEL vs RLY | Twitter questions serious security lapse in Delhi as pitch invaders swarm Kohli

DEL vs RLY | Twitter questions serious security lapse in Delhi as pitch invaders swarm Kohli

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DEL vs RLY | Twitter laments as Sangwan curbs dancing Kohli to trigger mass stadium exodus

DEL vs RLY | Twitter laments as Sangwan curbs dancing Kohli to trigger mass stadium exodus

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DEL vs RLY | Twitter reacts as Kohli fails to evade pitch invader falling to his feet on Ranji return

DEL vs RLY | Twitter reacts as Kohli fails to evade pitch invader falling to his feet on Ranji return

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DEL vs RLY | Twitter in splits as fans push for Kohli's move into politics on his Delhi Ranji return

DEL vs RLY | Twitter in splits as fans push for Kohli's move into politics on his Delhi Ranji return

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DEL vs RLY | Twitter ecstatic as Kohli return restores Ranji glory in Delhi as fans pack stands

DEL vs RLY | Twitter ecstatic as Kohli return restores Ranji glory in Delhi as fans pack stands

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‌Rohit, Shreyas, and Jaiswal to miss Mumbai’s upcoming Ranji Trophy clash owing to national duties

‌Rohit, Shreyas, and Jaiswal to miss Mumbai’s upcoming Ranji Trophy clash owing to national duties

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‌Ranji Trophy | Kohli and Rahul set to participate in forthcoming Ranji Trophy fixtures 

‌Ranji Trophy | Kohli and Rahul set to participate in forthcoming Ranji Trophy fixtures 

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Report | Virat Kohli set for Delhi return in Ranji Trophy after 12-year hiatus

Report | Virat Kohli set for Delhi return in Ranji Trophy after 12-year hiatus

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‌SMAT | Twitter reacts as Patidar offers Suyash a taste of Chinnaswamy by smoking back-to-back sixes

‌SMAT | Twitter reacts as Patidar offers Suyash a taste of Chinnaswamy by smoking back-to-back sixes

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‌SMAT | Twitter reacts to rampage Rajat eclipse Delhi as MP storm into Mushtaq Ali finals

‌SMAT | Twitter reacts to rampage Rajat eclipse Delhi as MP storm into Mushtaq Ali finals

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‌SMAT | Twitter reacts to Nitish Rana and Ayush Badoni lock horn in verbal duel sparking intense drama  

‌SMAT | Twitter reacts to Nitish Rana and Ayush Badoni lock horn in verbal duel sparking intense drama  

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Watch, Ranji Trophy | Amol Muzumdar takes cap off to laud Sarfaraz Khan for another superb century

Watch, Ranji Trophy | Amol Muzumdar takes cap off to laud Sarfaraz Khan for another superb century

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Ranji Trophy | Twitter reacts to Jaydev Unadkat becoming first-ever bowler with first-over hattrick to leave Delhi in the mud

Ranji Trophy | Twitter reacts to Jaydev Unadkat becoming first-ever bowler with first-over hattrick to leave Delhi in the mud

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Ranji Trophy | Twitter reacts to Ishant Sharma getting in batsman's face to fire stern warning following controversial umpiring call

Ranji Trophy | Twitter reacts to Ishant Sharma getting in batsman's face to fire stern warning following controversial umpiring call

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Reports | Yash Dhull to lead Delhi Ranji Trophy squad, Ishant Sharma to be included for first two matches

Reports | Yash Dhull to lead Delhi Ranji Trophy squad, Ishant Sharma to be included for first two matches

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Ranji Trophy 2022 | Yash Dhull becomes third batsman in tournament's history to hit centuries in both innings on debut

Ranji Trophy 2022 | Yash Dhull becomes third batsman in tournament's history to hit centuries in both innings on debut

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Ranji Trophy 2021-22 | India Under 19 captain Yash Dhull scores century on Ranji Trophy debut for Delhi

Ranji Trophy 2021-22 | India Under 19 captain Yash Dhull scores century on Ranji Trophy debut for Delhi

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Ranji Trophy 2022 | Ishant Sharma to join Delhi Ranji Trophy squad in Guwahati

Ranji Trophy 2022 | Ishant Sharma to join Delhi Ranji Trophy squad in Guwahati

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Vijay Hazare Trophy | Anuj Rawat, Pradeep Sangwan stage stunning comeback to help Delhi book place in QFs

Vijay Hazare Trophy | Anuj Rawat, Pradeep Sangwan stage stunning comeback to help Delhi book place in QFs

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Bishan Singh Bedi quits DDCA membership; asks to remove his name from stand

Bishan Singh Bedi quits DDCA membership; asks to remove his name from stand

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Virat Kohli’s childhood coach Rajkumar Sharma appointed Delhi coach

Virat Kohli’s childhood coach Rajkumar Sharma appointed Delhi coach

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IPL 2020 | Picked up a lot of my batting style from Gautam Gambhir, admits Nitish Rana

IPL 2020 | Picked up a lot of my batting style from Gautam Gambhir, admits Nitish Rana

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Rajat Bhatia calls time on 21-year cricketing career

Rajat Bhatia calls time on 21-year cricketing career

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DDCA elections most likely to go ahead after June, confirms Justice Deepak Verma

DDCA elections most likely to go ahead after June, confirms Justice Deepak Verma

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I wasn’t selected in Delhi team because my father refused to pay bribe, reveals Virat Kohli

I wasn’t selected in Delhi team because my father refused to pay bribe, reveals Virat Kohli

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