India Cricket Team News

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Shadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawRavi BishnoiShreyas IyerJacob BethellAshleigh GardnerEllyse PerryJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanBabar AzamShan MasoodJay ShahVirat KohliVaibhav SuryavanshiAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulShubman GillNitish Kumar ReddyBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesRohit SharmaHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerMatt HenryGlenn PhillipsSai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarYash DayalAbhishek PorelRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh TiwaryAakash ChopraSteve Smith
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Players
Team India Gears Up for the Second T20I Against England

Team India Gears Up for the Second T20I Against England

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India Unveil Two Debutants for Crucial 2nd T20I Against Ireland

India Unveil Two Debutants for Crucial 2nd T20I Against Ireland

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Why Was Abhishek Sharma Denied a Half-Century After the Match?

Why Was Abhishek Sharma Denied a Half-Century After the Match?

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Twitter Reacts as SKY Trends Following Indias Surprise Defeat

Twitter Reacts as SKY Trends Following Indias Surprise Defeat

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Virat Kohli Set to Don the Blue Jersey Again in England ODIs

Virat Kohli Set to Don the Blue Jersey Again in England ODIs

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India's ODI Calendar Ahead of the 2027 World Cup

India's ODI Calendar Ahead of the 2027 World Cup

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India's Search for a New Number Three Continues in Afghanistan Series

India's Search for a New Number Three Continues in Afghanistan Series

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Selection Committee Clarifies Why Shubman Gill Was Not Considered for T20Is

Selection Committee Clarifies Why Shubman Gill Was Not Considered for T20Is

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Twitter Explodes as Shreyas Iyer Begins a New Chapter in Indian Cricket

Twitter Explodes as Shreyas Iyer Begins a New Chapter in Indian Cricket

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Hardik Pandya Cleared to Play in Afghanistan ODI Series

Hardik Pandya Cleared to Play in Afghanistan ODI Series

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India A Receive Boost as Ruturaj Gaikwad Joins Squad for Crucial Series

India A Receive Boost as Ruturaj Gaikwad Joins Squad for Crucial Series

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Surprise Omissions and New Faces in India’s Asian Games 2026 Squad Probables

Surprise Omissions and New Faces in India’s Asian Games 2026 Squad Probables

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Here is how the Indian Cricket Team helped the England Cricket Board in a Financial Way

Here is how the Indian Cricket Team helped the England Cricket Board in a Financial Way

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DC Star Could Receive First-Ever Test Team Selection

DC Star Could Receive First-Ever Test Team Selection

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India-Pakistan Clash Reaches FIFA World Cup Final Level Popularity

India-Pakistan Clash Reaches FIFA World Cup Final Level Popularity

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When Australia Had No Answer to Sachin Tendulkar in 1998

When Australia Had No Answer to Sachin Tendulkar in 1998

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Did India Consider Rashid Khan for Citizenship and National Selection?

Did India Consider Rashid Khan for Citizenship and National Selection?

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Massive Workload Incoming as Indian Team Set for 20 ODIs

Massive Workload Incoming as Indian Team Set for 20 ODIs

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Indian Cricket Team Set for Late June Clash Against Ireland

Indian Cricket Team Set for Late June Clash Against Ireland

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Historic Watch Time Recorded in India vs New Zealand Final Clash

Historic Watch Time Recorded in India vs New Zealand Final Clash

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Record Revenue Highlights Success of ICC Mens T20 World Cup 2026

Record Revenue Highlights Success of ICC Mens T20 World Cup 2026

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Full Test Cricket Schedule for India in the Upcoming Season

Full Test Cricket Schedule for India in the Upcoming Season

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Indian Cricket Team to Receive Special Honour at BCCI Naman Awards

Indian Cricket Team to Receive Special Honour at BCCI Naman Awards

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Shubman Gill Shares Glimpses of Family Time in Stunning Photos

Shubman Gill Shares Glimpses of Family Time in Stunning Photos

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T20 World Cup | Samson answers critics in style with majestic knock in must-win encounter

T20 World Cup | Samson answers critics in style with majestic knock in must-win encounter

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WATCH | Samson shuts out noise to deliver his best knock in Indian jersey with clutch masterclass

WATCH | Samson shuts out noise to deliver his best knock in Indian jersey with clutch masterclass

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WATCH | Jasprit goes Boom Boom to peg back Windies with scintillating double blow

WATCH | Jasprit goes Boom Boom to peg back Windies with scintillating double blow

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