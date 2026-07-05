India Vs England News

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Prithvi ShawRohit SharmaDasun ShanakaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstoneJacob BethellShreyas IyerRavi BishnoiEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh Tiwary
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Irfan Pathan Makes Strong Case for Rajat Patidar's India Call-Up

Irfan Pathan Makes Strong Case for Rajat Patidar's India Call-Up

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Twitter Buzzes Over Vaibhav Sooryavanshi's Story Ahead of 2nd T20I

Twitter Buzzes Over Vaibhav Sooryavanshi's Story Ahead of 2nd T20I

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AI Simulation | ENG vs IND | Abhishek Sharma's Blitz Helps India Chase Down England at Old Trafford

AI Simulation | ENG vs IND | Abhishek Sharma's Blitz Helps India Chase Down England at Old Trafford

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Here's How England Fared in Their Last T20I at Manchester

Here's How England Fared in Their Last T20I at Manchester

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Team India Gears Up for the Second T20I Against England

Team India Gears Up for the Second T20I Against England

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Sunil Gavaskar Urges Patience with Sanju Samson in England T20Is

Sunil Gavaskar Urges Patience with Sanju Samson in England T20Is

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Watch the Conversation Between Ishan Kishan and Abhishek Sharma After the Run Out

Watch the Conversation Between Ishan Kishan and Abhishek Sharma After the Run Out

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Watch the Conversation Between Ishan Kishan and Abhishek Sharma After the Run Out

Watch the Conversation Between Ishan Kishan and Abhishek Sharma After the Run Out

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Sanju Samsons Rough Patch Continues, Twitter Cant Keep Calm

Sanju Samsons Rough Patch Continues, Twitter Cant Keep Calm

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Twitter Reacts to Harry Brook's Verdict on Vaibhav Sooryavanshi

Twitter Reacts to Harry Brook's Verdict on Vaibhav Sooryavanshi

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AI Simulation | ENG vs IND | Varun Chakravarthy Spins India to Thrilling 12-Run Victory Over England

AI Simulation | ENG vs IND | Varun Chakravarthy Spins India to Thrilling 12-Run Victory Over England

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Team India Receive Huge Squad Update Ahead of England Clash

Team India Receive Huge Squad Update Ahead of England Clash

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Twitter Goes Wild as Team India Arrives for England T20Is

Twitter Goes Wild as Team India Arrives for England T20Is

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Twitter Celebrates Virat Kohlis Successful Fitness Test Ahead of England Challenge

Twitter Celebrates Virat Kohlis Successful Fitness Test Ahead of England Challenge

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Twitter Buzzes as Jasprit Bumrah Gears Up for England Challenge

Twitter Buzzes as Jasprit Bumrah Gears Up for England Challenge

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Relief for Indian Fans as Virat Kohli Nears Return from Injury

Relief for Indian Fans as Virat Kohli Nears Return from Injury

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Former England Cricketer's Big Statement on Vaibhav Sooryavanshi Goes Viral

Former England Cricketer's Big Statement on Vaibhav Sooryavanshi Goes Viral

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RCB Everywhere? Jacob Bethell Shares Unique Semi-final Experience

RCB Everywhere? Jacob Bethell Shares Unique Semi-final Experience

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Jacob Bethell Registers Centuries in All Formats Before Domestic Ton

Jacob Bethell Registers Centuries in All Formats Before Domestic Ton

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How India Reinvented Itself After the 2022 T20 World Cup Semi-final

How India Reinvented Itself After the 2022 T20 World Cup Semi-final

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Sanju Samson Shines with Two Straight POTM in Knockouts

Sanju Samson Shines with Two Straight POTM in Knockouts

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For the First Time in 23 Years India Face an ICC Knockout Without Rohit and Kohli

For the First Time in 23 Years India Face an ICC Knockout Without Rohit and Kohli

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Arshdeep Singh Enters Unwanted List With 100 Plus Wides in T20Is

Arshdeep Singh Enters Unwanted List With 100 Plus Wides in T20Is

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What Happened When India Faced England in the T20 World Cup Semi-final?

What Happened When India Faced England in the T20 World Cup Semi-final?

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ENG vs IND | Twitter in splits as bamboozled Atkinson follows illusionary ball to neary run himself out

ENG vs IND | Twitter in splits as bamboozled Atkinson follows illusionary ball to neary run himself out

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ENG vs IND | Twitter in disbelief as Nitish shoulders arms to embarrass himself on maiden England outing

ENG vs IND | Twitter in disbelief as Nitish shoulders arms to embarrass himself on maiden England outing

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ENG vs IND | Twitter in splits as deputy Pant chides skipper Gill to place full faith in him

ENG vs IND | Twitter in splits as deputy Pant chides skipper Gill to place full faith in him

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