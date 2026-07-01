Venkatesh Iyer News

Category links
Teams
Royal Challengers BengaluruLancashireDerbyshire Cricket TeamPakistan Cricket TeamEngland Cricket TeamIndia Cricket TeamAfghanistan Cricket BoardSouth Africa Women Cricket TeamKent Cricket TeamWorcestershire County Cricket ClubChennai Super KingsEngland Women Cricket TeamWest Indies Women Cricket TeamBCBMumbai IndiansKolkata Knight RidersZimbabwe Cricket TeamAustralia Women Cricket TeamPunjab KingsAustralia Cricket TeamIndia Women Cricket TeamIreland Cricket TeamSri Lanka A Cricket TeamIndia A Cricket TeamNew Zealand Cricket TeamNew Zealand Women Cricket TeamBangladesh Women Cricket TeamDelhi CapitalsLucknow Super GiantsPakistan Women Cricket TeamWest Indies Cricket TeamScotland Women Cricket TeamSan Fransico UnicornsGujarat TitansBangladesh Cricket TeamRajasthan RoyalsWarwickshire CountyAfghanistan Cricket TeamMiddlesex Cricket TeamSomersetGloucestershireMelbourne StarsMelbourne RenegadesCanada Cricket TeamSri Lanka Cricket TeamSunrisers HyderabadSunriser HyderabadGujarat GiantsRoyal Challengers Bangalore WomenNew South WalesLos Angeles Knight RidersPakistan Cricket BoardBirmingham PhoenixPeshawar ZalmiSouth Africa Cricket TeamRajshahi RoyalsKarachi KingsBangladeshTasmaniaJammu And Kashmir Cricket TeamWestern AustraliaVictoria Cricket TeamNetherlands Cricket TeamBengal Cricket TeamNepal Cricket TeamScotland Cricket TeamUsa Cricket TeamUae Cricket TeamNamibia Cricket TeamOman Cricket TeamDelhi Capitals WomenIndia U 19 Cricket TeamAfghanistan U 19 Cricket TeamGujarat Giants WomenMumbai Indians WomenUp Warriorz WomenPunjab Cricket TeamPerth ScorchersSydney SixersNew Zealand U 19 Cricket TeamHobart HurricanesPaarl RoyalsJoburg Super KingsRangpur RidersUp WarriorzPretoria CapitalsSunrisers Eastern CapeWellington FirebirdsOtago VoltsDurban Super GiantsAdelaide StrikersSydney ThunderBrisbane HeatMi Cape TownDesert VipersMi EmiratesCanterbury KingsCentral StagsSri Lanka Women Cricket TeamBihar Cricket Team
Tournaments
World Test ChampionshipIcc Test ChampionshipMajor League CricketICCICC ODI World CupIndia Vs Sri LankaIndia Vs EnglandIcc Womens World T 20India Tour Of EnglandIndia Women Vs Australia WomenIreland Vs IndiaWomens Cricket World CupIndian Premier LeagueAustralia Vs West IndiesIcc Odi RankingsBcciIndia Vs BangladeshT 20 World Cup2028 OlympicsWomen World T 20 SeriesEuropean Cricket LeagueNew Zealand Vs EnglandIcc RankingIndia Vs PakistanIndia Vs AfghanistanCounty ChampionshipSri Lanka Vs EnglandWorld Odi ChampionshipBangladesh Vs New ZealandBangladesh Vs AustraliaT 20 Mumbai LeagueBig Bash LeaguePakistan Vs BangladeshAsian GamesIndia Vs New ZealandPink Ball TestIndia Women Vs England WomenAustralia Vs PakistanWomens Premier LeagueSa 20Super SmashLanka Premier LeaguePakistan Super LeagueAsia CupThe HundredSouth Africa Vs New ZealandOlympicsBorder Gavaskar TrophyEnglish Premier LeagueLegends League CricketIndia Vs AustraliaWest Indies Vs IndiaRanji TrophyZimbabwe Vs IndiaSri Lanka Vs New ZealandEngland Vs PakistanWest Indies Vs South AfricaIndia Vs South AfricaSri Lanka Vs ZimbabweAustralia Vs Sri LankaAustralia Vs ZimbabweEngland Vs West IndiesPakistan Women Vs South Africa WomenIcc U 19 World CupNew Zealand Tour Of IndiaAustralia Tour Of PakistanIcc Champions TrophyPakistan Vs ZimbabweBangladesh Premier LeagueVijay Hazare TrophyWtc FinalAshesSri Lanka Vs PakistanIl T 20Sri Lanka Tour Of IndiaNew Zealand Vs West IndiesSyed Mushtaq Ali TrophySouth Africa Tour Of IndiaEngland Vs AustraliaU 19 Asia CupWomens Big Bash LeagueAbu Dhabi T 10 LeagueIreland Vs BangladeshEmerging Asia CupIndia A Vs South Africa APakistan Vs SrilankaSheffield ShieldIcc Odi Super LeagueIndia Tour Of AustraliaSouth Africa Vs PakistanChampions One Day CupAfghanistan Vs ZimbabweBangladesh Vs West IndiesIndia Women Vs New Zealand WomenSri Lanka Vs BangladeshBangladesh Vs AfghanistanJlt One Day CupWest Indies Tour Of India2007 T 20 I World CupIndia A Vs Australia
Players
Dasun ShanakaRohit SharmaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawJacob BethellShreyas IyerRavi BishnoiEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh Tiwary
Teams
Tournaments
Players
Venkatesh Iyers Epic Reaction to Fan Touching His Feet Breaks Internet

Venkatesh Iyers Epic Reaction to Fan Touching His Feet Breaks Internet

  • news
  • cricket
Royal Challengers Bengaluru Impress with Strong Batting Display in Practice Match

Royal Challengers Bengaluru Impress with Strong Batting Display in Practice Match

  • news
  • cricket
Ashwin Names the Team That Dominated the Auction & Its Not CSK

Ashwin Names the Team That Dominated the Auction & Its Not CSK

  • news
  • cricket
IPL Auction | Surprises galore as teams go uncapped player route to spice up mini auction

IPL Auction | Surprises galore as teams go uncapped player route to spice up mini auction

  • feature
  • cricket
Massive Names Appear in the Newly Released IPL Auction List

Massive Names Appear in the Newly Released IPL Auction List

  • news
  • cricket
Venkatesh Iyer Breaks Silence After Being Released by KKR

Venkatesh Iyer Breaks Silence After Being Released by KKR

  • news
  • cricket
Has Aakash Chopra Confirmed Sanju Samson’s Swap in IPL Window?

Has Aakash Chopra Confirmed Sanju Samson’s Swap in IPL Window?

  • news
  • cricket
MP vs PUN | Ranji Trophy first round in Indore, Preview

MP vs PUN | Ranji Trophy first round in Indore, Preview

  • news
  • cricket
PBKS vs KKR | Twitter and Chahal left in shock as Xavier Bartlett converts one run into five

PBKS vs KKR | Twitter and Chahal left in shock as Xavier Bartlett converts one run into five

  • news
  • cricket
KKR vs SRH | Violent Venky and precise bowling deny toothless SRH final revenge at Eden Gardens

KKR vs SRH | Violent Venky and precise bowling deny toothless SRH final revenge at Eden Gardens

  • news
  • cricket
IPL | Ajinkya Rahane to captain KKR with Venkatesh Iyer as his deputy

IPL | Ajinkya Rahane to captain KKR with Venkatesh Iyer as his deputy

  • news
  • cricket
‌Stokes missing amidst Anderson’s inclusion in long list of registered players for IPL 2025 auction 

‌Stokes missing amidst Anderson’s inclusion in long list of registered players for IPL 2025 auction 

  • news
  • cricket
KKR vs SRH | Russell’s class blended with Venky-Gurbaz domination silences Sunrisers as KKR crowned IPL 2024 champions

KKR vs SRH | Russell’s class blended with Venky-Gurbaz domination silences Sunrisers as KKR crowned IPL 2024 champions

  • news
  • cricket
KKR vs MI | Twitter reacts to Knight Riders’ clinical bowling beating Mumbai and storming to the playoffs

KKR vs MI | Twitter reacts to Knight Riders’ clinical bowling beating Mumbai and storming to the playoffs

  • news
  • cricket
KKR vs MI | Twitter reacts to wounded Venkatesh unleashing fury on Bumrah after unfortunate injury

KKR vs MI | Twitter reacts to wounded Venkatesh unleashing fury on Bumrah after unfortunate injury

  • news
  • cricket
MI vs KKR | Twitter reacts to livid Russell departing for cheap after being sold down the river by Venkatesh

MI vs KKR | Twitter reacts to livid Russell departing for cheap after being sold down the river by Venkatesh

  • news
  • cricket
IPL 2024 | Twitter reacts to agitated Gambhir arguing with match referee over controversial dead ball

IPL 2024 | Twitter reacts to agitated Gambhir arguing with match referee over controversial dead ball

  • news
  • cricket
IPL 2024 | Twitter reacts as Rishabh Pant dazzles with vintage display launching no-look six

IPL 2024 | Twitter reacts as Rishabh Pant dazzles with vintage display launching no-look six

  • news
  • cricket
IPL 2024 | Twitter reacts to Venky-Narine extending KKR’s Chinnaswamy reign against RCB

IPL 2024 | Twitter reacts to Venky-Narine extending KKR’s Chinnaswamy reign against RCB

  • news
  • cricket
IPL 2023 | Twitter awes at Yashasvi Jaiswal for making a mockery of bowlers to propel RR bulldoze KKR

IPL 2023 | Twitter awes at Yashasvi Jaiswal for making a mockery of bowlers to propel RR bulldoze KKR

  • news
  • cricket
IPL 2023, KKR vs GT | Twitter bashes Rahmanullah Gurbaz for letting KKR batters burn DRS from non-strikers' end

IPL 2023, KKR vs GT | Twitter bashes Rahmanullah Gurbaz for letting KKR batters burn DRS from non-strikers' end

  • news
  • cricket
IPL 2023 | Twitter reacts to Iyer century going in vain as MI maul KKR by 5 wickets

IPL 2023 | Twitter reacts to Iyer century going in vain as MI maul KKR by 5 wickets

  • news
  • cricket
Kolkata Knight Riders squad for IPL 2023

Kolkata Knight Riders squad for IPL 2023

  • news
  • cricket
Duleep Trophy 2022 | Venkatesh Iyer suffers blow to neck in wild incident with Chintan Gaja

Duleep Trophy 2022 | Venkatesh Iyer suffers blow to neck in wild incident with Chintan Gaja

  • news
  • cricket
IPL 2022 | Hardik Pandya is a superstar of the game, says Venkatesh Iyer

IPL 2022 | Hardik Pandya is a superstar of the game, says Venkatesh Iyer

  • news
  • cricket
A golden opportunity wasted, ft. Venkatesh Iyer

A golden opportunity wasted, ft. Venkatesh Iyer

  • feature
  • cricket
IPL 2022, LSG vs KKR | Internet reacts as Quinton de Kock takes a one-handed stunner

IPL 2022, LSG vs KKR | Internet reacts as Quinton de Kock takes a one-handed stunner

  • news
  • cricket