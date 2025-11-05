Northern Superchargers News

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Prithvi ShawRohit SharmaDasun ShanakaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstoneJacob BethellShreyas IyerRavi BishnoiEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh Tiwary
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Did Andrew Flintoff Just Blame Sunrisers Management for Not Valuing Him?

Did Andrew Flintoff Just Blame Sunrisers Management for Not Valuing Him?

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NS vs MO, AI Simulation | Manchester Originals end poor season with Northern Derby win

NS vs MO, AI Simulation | Manchester Originals end poor season with Northern Derby win

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NS vs MO, Preview | Superchargers hope to avenge disappointing loss at Old Trafford

NS vs MO, Preview | Superchargers hope to avenge disappointing loss at Old Trafford

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NS vs OI, AI Simulation | Northern Superchargers upset defending champions Oval Invincibles at Headingley

NS vs OI, AI Simulation | Northern Superchargers upset defending champions Oval Invincibles at Headingley

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NS vs OI, Preview | Oval Invincibles look to secure third consecutive playoff qualification at Headingley

NS vs OI, Preview | Oval Invincibles look to secure third consecutive playoff qualification at Headingley

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The Hundred | Northern Superchargers back in third place after crushing win over London Spirit

The Hundred | Northern Superchargers back in third place after crushing win over London Spirit

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AI Simulation, The Hundred | London Spirit beat Northern Superchargers by five wickets in high-scoring thriller at Lord's

AI Simulation, The Hundred | London Spirit beat Northern Superchargers by five wickets in high-scoring thriller at Lord's

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London Spirit vs Northern Superchargers | The Hundred, 22nd Match at Lord’s Preview

London Spirit vs Northern Superchargers | The Hundred, 22nd Match at Lord’s Preview

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Watch, The Hundred | Brook reminds kneeling sweep against Siraj with audacious carbon copy

Watch, The Hundred | Brook reminds kneeling sweep against Siraj with audacious carbon copy

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MO vs NS, Review | Manchester Originals dominate Northern Superchargers at home with 57-run win

MO vs NS, Review | Manchester Originals dominate Northern Superchargers at home with 57-run win

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WATCH, Women’s Hundred । Deandra Dottin seals game for Manchester Originals Women with her fielding brilliance

WATCH, Women’s Hundred । Deandra Dottin seals game for Manchester Originals Women with her fielding brilliance

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AI Simulation, MO vs NS | Manchester Originals get back to wiining ways after beating Northern Superchargers by six wickets

AI Simulation, MO vs NS | Manchester Originals get back to wiining ways after beating Northern Superchargers by six wickets

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WATCH, Women’s Hundred । Fi Morris takes stunning catch at boundary line to dismiss Phoebe Litchfield in MO-W vs NS-W game

WATCH, Women’s Hundred । Fi Morris takes stunning catch at boundary line to dismiss Phoebe Litchfield in MO-W vs NS-W game

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NS vs BP, Review | Northern Superchargers jump to first place after win against Birmingham Phoenix

NS vs BP, Review | Northern Superchargers jump to first place after win against Birmingham Phoenix

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AI Simulation, NS vs BP | Northern Superchargers chase down massive total to ensure six-wicket win against Birmingham Phoenix

AI Simulation, NS vs BP | Northern Superchargers chase down massive total to ensure six-wicket win against Birmingham Phoenix

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NS vs BP, Preview | Northern Superchargers eye redemption after disappointing loss against Birmingham Phoenix last season

NS vs BP, Preview | Northern Superchargers eye redemption after disappointing loss against Birmingham Phoenix last season

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The Hundred | Twitter reacts as Northern Superchargers condemn Southern Brave to first loss in last-ball thriller

The Hundred | Twitter reacts as Northern Superchargers condemn Southern Brave to first loss in last-ball thriller

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AI Simulation, SB vs NS | Souther Brave take top spot afte six-wicket win against Northern Superchargers

AI Simulation, SB vs NS | Souther Brave take top spot afte six-wicket win against Northern Superchargers

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SB vs NS, Preview | Southern Brave eye top spot and end of losing streak against Northern Superchargers

SB vs NS, Preview | Southern Brave eye top spot and end of losing streak against Northern Superchargers

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Watch, The Hundred | Harry Brook reprises Superman in stunning catch to dismiss Saif Zaib

Watch, The Hundred | Harry Brook reprises Superman in stunning catch to dismiss Saif Zaib

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The Hundred | Twitter reacts as Northern Superchargers start with eight-wicket win over Welsh Fire

The Hundred | Twitter reacts as Northern Superchargers start with eight-wicket win over Welsh Fire

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NSC vs WF, Preview | Superchargers to take on Welsh Fire in battle of underdogs at Headingley

NSC vs WF, Preview | Superchargers to take on Welsh Fire in battle of underdogs at Headingley

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Men’s Hundred | Twitter reacts to Rashid three-fer dwarf Spirits as Superchargers bolster elimination chance

Men’s Hundred | Twitter reacts to Rashid three-fer dwarf Spirits as Superchargers bolster elimination chance

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Men’s Hundred | Twitter ablaze as Keaton Jennings and Topley engage in heated mid-match confrontation

Men’s Hundred | Twitter ablaze as Keaton Jennings and Topley engage in heated mid-match confrontation

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‌Men’s Hundred | Twitter reacts to Santner’s marathon sprint resulting in acrobatic catch at the boundary

‌Men’s Hundred | Twitter reacts to Santner’s marathon sprint resulting in acrobatic catch at the boundary

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Men’s Hundred | Twitter reacts to Pooran blitz empower Superchargers into top three contention

Men’s Hundred | Twitter reacts to Pooran blitz empower Superchargers into top three contention

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‌Men’s Hundred | Twitter reacts to Old Trafford’s pitiful ovation as injury leaves Stokes agonizingly tormented

‌Men’s Hundred | Twitter reacts to Old Trafford’s pitiful ovation as injury leaves Stokes agonizingly tormented

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