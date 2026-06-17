Matheesha Pathirana News

Category links
Teams
Royal Challengers BengaluruLancashireDerbyshire Cricket TeamPakistan Cricket TeamEngland Cricket TeamIndia Cricket TeamAfghanistan Cricket BoardSouth Africa Women Cricket TeamKent Cricket TeamWorcestershire County Cricket ClubChennai Super KingsEngland Women Cricket TeamWest Indies Women Cricket TeamBCBMumbai IndiansKolkata Knight RidersZimbabwe Cricket TeamAustralia Women Cricket TeamPunjab KingsAustralia Cricket TeamIndia Women Cricket TeamIreland Cricket TeamSri Lanka A Cricket TeamIndia A Cricket TeamNew Zealand Cricket TeamNew Zealand Women Cricket TeamBangladesh Women Cricket TeamDelhi CapitalsLucknow Super GiantsPakistan Women Cricket TeamWest Indies Cricket TeamScotland Women Cricket TeamSan Fransico UnicornsGujarat TitansBangladesh Cricket TeamRajasthan RoyalsWarwickshire CountyAfghanistan Cricket TeamMiddlesex Cricket TeamSomersetGloucestershireMelbourne StarsMelbourne RenegadesCanada Cricket TeamSri Lanka Cricket TeamSunrisers HyderabadSunriser HyderabadGujarat GiantsRoyal Challengers Bangalore WomenNew South WalesLos Angeles Knight RidersPakistan Cricket BoardBirmingham PhoenixPeshawar ZalmiSouth Africa Cricket TeamRajshahi RoyalsKarachi KingsBangladeshTasmaniaJammu And Kashmir Cricket TeamWestern AustraliaVictoria Cricket TeamNetherlands Cricket TeamBengal Cricket TeamNepal Cricket TeamScotland Cricket TeamUsa Cricket TeamUae Cricket TeamNamibia Cricket TeamOman Cricket TeamDelhi Capitals WomenIndia U 19 Cricket TeamAfghanistan U 19 Cricket TeamGujarat Giants WomenMumbai Indians WomenUp Warriorz WomenPunjab Cricket TeamPerth ScorchersSydney SixersNew Zealand U 19 Cricket TeamHobart HurricanesPaarl RoyalsJoburg Super KingsRangpur RidersUp WarriorzPretoria CapitalsSunrisers Eastern CapeWellington FirebirdsOtago VoltsDurban Super GiantsAdelaide StrikersSydney ThunderBrisbane HeatMi Cape TownDesert VipersMi EmiratesCanterbury KingsCentral StagsSri Lanka Women Cricket TeamBihar Cricket Team
Tournaments
Major League CricketICC ODI World CupICCIndia Vs Sri LankaIndia Vs EnglandIcc Womens World T 20India Tour Of EnglandIndia Women Vs Australia WomenIreland Vs IndiaWomens Cricket World CupIndian Premier LeagueAustralia Vs West IndiesIcc Odi RankingsIndia Vs BangladeshBcciT 20 World Cup2028 OlympicsWomen World T 20 SeriesEuropean Cricket LeagueNew Zealand Vs EnglandIcc RankingWorld Test ChampionshipIndia Vs PakistanIndia Vs AfghanistanCounty ChampionshipSri Lanka Vs EnglandWorld Odi ChampionshipBangladesh Vs New ZealandBangladesh Vs AustraliaT 20 Mumbai LeagueBig Bash LeaguePakistan Vs BangladeshAsian GamesIndia Vs New ZealandPink Ball TestIndia Women Vs England WomenAustralia Vs PakistanWomens Premier LeagueSa 20Super SmashLanka Premier LeaguePakistan Super LeagueAsia CupThe HundredSouth Africa Vs New ZealandOlympicsBorder Gavaskar TrophyEnglish Premier LeagueLegends League CricketIndia Vs AustraliaWest Indies Vs IndiaRanji TrophyZimbabwe Vs IndiaSri Lanka Vs New ZealandEngland Vs PakistanWest Indies Vs South AfricaIndia Vs South AfricaSri Lanka Vs ZimbabweAustralia Vs Sri LankaAustralia Vs ZimbabweEngland Vs West IndiesPakistan Women Vs South Africa WomenIcc U 19 World CupNew Zealand Tour Of IndiaAustralia Tour Of PakistanIcc Champions TrophyPakistan Vs ZimbabweBangladesh Premier LeagueVijay Hazare TrophyWtc FinalAshesSri Lanka Vs PakistanIl T 20Sri Lanka Tour Of IndiaNew Zealand Vs West IndiesSyed Mushtaq Ali TrophySouth Africa Tour Of IndiaEngland Vs AustraliaU 19 Asia CupWomens Big Bash LeagueAbu Dhabi T 10 LeagueIreland Vs BangladeshEmerging Asia CupIndia A Vs South Africa APakistan Vs SrilankaSheffield ShieldIcc Odi Super LeagueIndia Tour Of AustraliaSouth Africa Vs PakistanChampions One Day CupAfghanistan Vs ZimbabweBangladesh Vs West IndiesIndia Women Vs New Zealand WomenSri Lanka Vs BangladeshBangladesh Vs AfghanistanJlt One Day CupWest Indies Tour Of India2007 T 20 I World CupIndia A Vs AustraliaAustralia Vs New Zealand
Players
Dasun ShanakaRohit SharmaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawJacob BethellShreyas IyerRavi BishnoiEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh Tiwary
Teams
Tournaments
Players
Are IPL 2026’s Costliest Players Justifying Their Price Tags?

Are IPL 2026’s Costliest Players Justifying Their Price Tags?

  • news
  • cricket
Twitter Erupts as Matheesha Pathirana Set to Play in KKR vs SRH

Twitter Erupts as Matheesha Pathirana Set to Play in KKR vs SRH

  • news
  • cricket
IPL Auction | Surprises galore as teams go uncapped player route to spice up mini auction

IPL Auction | Surprises galore as teams go uncapped player route to spice up mini auction

  • feature
  • cricket
Matheesha Pathirana on IPL Teams’ Radar Ahead of the Upcoming Auction

Matheesha Pathirana on IPL Teams’ Radar Ahead of the Upcoming Auction

  • news
  • cricket
Huge News Coming Out of CSK Camp Ahead of IPL 2026 Auction

Huge News Coming Out of CSK Camp Ahead of IPL 2026 Auction

  • news
  • cricket
Three Players’ Instagram Accounts Mysteriously Disappear Amid IPL Trade Rumours

Three Players’ Instagram Accounts Mysteriously Disappear Amid IPL Trade Rumours

  • news
  • cricket
IPL Retentions Preview | Sanju in CSK colours to be or not to be as Pathirana question looms large

IPL Retentions Preview | Sanju in CSK colours to be or not to be as Pathirana question looms large

  • feature
  • cricket
India vs Sri Lanka, Preview | Super Four Match 6 will look to dominate after strong wins in the last round

India vs Sri Lanka, Preview | Super Four Match 6 will look to dominate after strong wins in the last round

  • news
  • cricket
Team Pakistan vs Team Sri Lanka, Preview | Super Four Match 3 will look to dominate after strong group stage

Team Pakistan vs Team Sri Lanka, Preview | Super Four Match 3 will look to dominate after strong group stage

  • news
  • cricket
Team Sri Lanka vs Bangladesh, Preview | Match Will Look To Dominate After Record-Breaking Win In Last Game

Team Sri Lanka vs Bangladesh, Preview | Match Will Look To Dominate After Record-Breaking Win In Last Game

  • news
  • cricket
Sri Lanka vs Hong Kong, Preview | Sri Lanka Aim To Bounce Back After Early Struggles

Sri Lanka vs Hong Kong, Preview | Sri Lanka Aim To Bounce Back After Early Struggles

  • news
  • cricket
Bangladesh vs Sri Lanka, Preview | Sri Lanka Will Look To Bounce Back, Bangladesh Aim To Prove Consistency

Bangladesh vs Sri Lanka, Preview | Sri Lanka Will Look To Bounce Back, Bangladesh Aim To Prove Consistency

  • news
  • cricket
AI Simulation, ZIM vs SL | Theekshana-Pathirana stifle Zimbabwe to clinch T20I series with game to spare

AI Simulation, ZIM vs SL | Theekshana-Pathirana stifle Zimbabwe to clinch T20I series with game to spare

  • news
  • cricket
CSK vs PBKS | Twitter in disbelief as Priyansh brings up 39-ball ton with three sixes off Pathirana

CSK vs PBKS | Twitter in disbelief as Priyansh brings up 39-ball ton with three sixes off Pathirana

  • news
  • cricket
‌IPL 2025 Mega Auction Preview: Analyzing Chennai Super Kings’ Strategy

‌IPL 2025 Mega Auction Preview: Analyzing Chennai Super Kings’ Strategy

  • news
  • cricket
Asalanka to lead as Sri Lanka announces white ball squad against New Zealand

Asalanka to lead as Sri Lanka announces white ball squad against New Zealand

  • news
  • cricket
‌Sri Lanka’s injury woes deepens as Pathirana and Madushanka ruled out of India ODI series 

‌Sri Lanka’s injury woes deepens as Pathirana and Madushanka ruled out of India ODI series 

  • news
  • cricket
‌SL vs IND | Pathirana's four-for in vain as all-round India earn maiden win under coach Gambhir

‌SL vs IND | Pathirana's four-for in vain as all-round India earn maiden win under coach Gambhir

  • news
  • cricket
‌SL vs IND | Twitter reacts as Matheesha Pathirana produces threatening yorker to clean up Hardik Pandya

‌SL vs IND | Twitter reacts as Matheesha Pathirana produces threatening yorker to clean up Hardik Pandya

  • news
  • cricket
LPL 2024 | Samarawickrama’s heroics in vain as Kamindu-Shanaka partnership crushes Colombo Strikers

LPL 2024 | Samarawickrama’s heroics in vain as Kamindu-Shanaka partnership crushes Colombo Strikers

  • news
  • cricket
IPL 2024 | Huge setback for CSK as Matheesha Pathirana returns home due to hamstring injury

IPL 2024 | Huge setback for CSK as Matheesha Pathirana returns home due to hamstring injury

  • news
  • cricket
CSK vs SRH | Twitter lauds Pathirana's splendid corker sending Markram's middle stump flying

CSK vs SRH | Twitter lauds Pathirana's splendid corker sending Markram's middle stump flying

  • news
  • cricket
MI vs CSK | Ruturaj-Dube fireworks and Pathirana corkers help CSK dominate rivals despite Rohit ton

MI vs CSK | Ruturaj-Dube fireworks and Pathirana corkers help CSK dominate rivals despite Rohit ton

  • news
  • cricket
IPL 2024 | Twitter astonished as Pathirana’s sensational corkers rattle Delhi's middle order

IPL 2024 | Twitter astonished as Pathirana’s sensational corkers rattle Delhi's middle order

  • news
  • cricket
IPL 2024 | Twitter and Dhoni laud flying Pathirana’s one-handed screamer denying Warner’s assault

IPL 2024 | Twitter and Dhoni laud flying Pathirana’s one-handed screamer denying Warner’s assault

  • news
  • cricket
ILT20 | Twitter reacts to Sikandar Raza’s heroics as Dubai Capitals beat Desert Vipers

ILT20 | Twitter reacts to Sikandar Raza’s heroics as Dubai Capitals beat Desert Vipers

  • news
  • cricket
SA vs. SL | Twitter goes crazy as Dhoni-Dhoni chants heard as Pathirana gets bowling call-up

SA vs. SL | Twitter goes crazy as Dhoni-Dhoni chants heard as Pathirana gets bowling call-up

  • news
  • cricket