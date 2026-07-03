ICC Women's World Cup News

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Prithvi ShawRohit SharmaDasun ShanakaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstoneJacob BethellShreyas IyerRavi BishnoiEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh Tiwary
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BCCI Unveils Team India Squad for Women’s T20 World Cup

BCCI Unveils Team India Squad for Women’s T20 World Cup

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Jay Shah Steps Up to Resolve Medal Issue for Pratika Rawal

Jay Shah Steps Up to Resolve Medal Issue for Pratika Rawal

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Find Out the First Instance When World Cup Champion Failed to Receive Medal

Find Out the First Instance When World Cup Champion Failed to Receive Medal

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Mithali Raj Shares How Little Players Were Paid in the 2005 World Cup

Mithali Raj Shares How Little Players Were Paid in the 2005 World Cup

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Deepti Sharma’s Redemption Story Reaches Its Peak with World Cup Glory

Deepti Sharma’s Redemption Story Reaches Its Peak with World Cup Glory

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Why 2025 Might Go Down as the Most Unique Year in Cricket History?

Why 2025 Might Go Down as the Most Unique Year in Cricket History?

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Has Harmanpreet Kaur Officially Taken Over the Tag of Mumbai Chi Rani?

Has Harmanpreet Kaur Officially Taken Over the Tag of Mumbai Chi Rani?

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How Every Player Made the 2025 Women’s World Cup Unforgettable

How Every Player Made the 2025 Women’s World Cup Unforgettable

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Was Laura Wolvaardt’s World Cup Journey a Reflection of Kohli’s?

Was Laura Wolvaardt’s World Cup Journey a Reflection of Kohli’s?

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You Won’t Believe What Shafali Verma Said Before India Won the World Cup

You Won’t Believe What Shafali Verma Said Before India Won the World Cup

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Women’s ODI World Cup Final | Twitter thrilled as India crowned champions after 52-run win over South Africa

Women’s ODI World Cup Final | Twitter thrilled as India crowned champions after 52-run win over South Africa

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Women’s ODI World Cup Final | Twitter elated as Harmanpreet pulls rabbit out of hat with clever change

Women’s ODI World Cup Final | Twitter elated as Harmanpreet pulls rabbit out of hat with clever change

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Women’s ODI World Cup Final | Twitter roars as Amandeep triggers Brits’ dismissal with brilliant effort

Women’s ODI World Cup Final | Twitter roars as Amandeep triggers Brits’ dismissal with brilliant effort

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The 2nd of the Month Has Become a Familiar Date for Indian Finals

The 2nd of the Month Has Become a Familiar Date for Indian Finals

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2025 Turns Into a Landmark Year for New Cricketing Champions

2025 Turns Into a Landmark Year for New Cricketing Champions

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Jemimah Rodrigues Recreates Gambhir’s 2011 Magic with Her Calm Under Fire

Jemimah Rodrigues Recreates Gambhir’s 2011 Magic with Her Calm Under Fire

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The Journey of Heart and Hope That Took India Women to the Final

The Journey of Heart and Hope That Took India Women to the Final

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IND-W vs AUS-W | India pull off historic chase in World Cup semi-final to smash past Australia into final

IND-W vs AUS-W | India pull off historic chase in World Cup semi-final to smash past Australia into final

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IND-W vs AUS-W | Twitter reacts as shellshocked Mandhana walks off after succumbing to smallest of spikes

IND-W vs AUS-W | Twitter reacts as shellshocked Mandhana walks off after succumbing to smallest of spikes

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IND-W vs AUS-W | Twitter impressed as DK perfectly prophesizes Litchfield's monstrous hit that stun Perry

IND-W vs AUS-W | Twitter impressed as DK perfectly prophesizes Litchfield's monstrous hit that stun Perry

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South Africa Women Continue Their Dream Run, Enter Third Straight Final

South Africa Women Continue Their Dream Run, Enter Third Straight Final

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Women’s ODI World Cup | Twitter impressed as South Africa reach maiden final with huge win over England

Women’s ODI World Cup | Twitter impressed as South Africa reach maiden final with huge win over England

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AI Simulation, Women's WC | Mandhana-Kaur rise to occasion to set finals date with Proteas

AI Simulation, Women's WC | Mandhana-Kaur rise to occasion to set finals date with Proteas

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Women’s ODI World Cup | Twitter and England Women acknowledge as Laura Wolvaardt plays innings for ages

Women’s ODI World Cup | Twitter and England Women acknowledge as Laura Wolvaardt plays innings for ages

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Women’s ODI World Cup | Twitter in splits as Annerie Dercksen digs her own hole in comical dismissal

Women’s ODI World Cup | Twitter in splits as Annerie Dercksen digs her own hole in comical dismissal

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Women's WC Preview | India set out for impossible once more as invincible Australia await in semis

Women's WC Preview | India set out for impossible once more as invincible Australia await in semis

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Ajinkya Rahane and Cheteshwar Pujara Voice Support for Domestic Cricketers

Ajinkya Rahane and Cheteshwar Pujara Voice Support for Domestic Cricketers

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