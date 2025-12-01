Abu Dhabi T10 League News

Category links
Teams
Royal Challengers BengaluruLancashireDerbyshire Cricket TeamPakistan Cricket TeamEngland Cricket TeamIndia Cricket TeamAfghanistan Cricket BoardSouth Africa Women Cricket TeamKent Cricket TeamWorcestershire County Cricket ClubChennai Super KingsEngland Women Cricket TeamWest Indies Women Cricket TeamBCBMumbai IndiansKolkata Knight RidersZimbabwe Cricket TeamAustralia Women Cricket TeamPunjab KingsAustralia Cricket TeamIndia Women Cricket TeamIreland Cricket TeamSri Lanka A Cricket TeamIndia A Cricket TeamNew Zealand Cricket TeamNew Zealand Women Cricket TeamBangladesh Women Cricket TeamDelhi CapitalsLucknow Super GiantsPakistan Women Cricket TeamWest Indies Cricket TeamScotland Women Cricket TeamSan Fransico UnicornsGujarat TitansBangladesh Cricket TeamRajasthan RoyalsWarwickshire CountyAfghanistan Cricket TeamMiddlesex Cricket TeamSomersetGloucestershireMelbourne StarsMelbourne RenegadesCanada Cricket TeamSri Lanka Cricket TeamSunrisers HyderabadSunriser HyderabadGujarat GiantsRoyal Challengers Bangalore WomenNew South WalesLos Angeles Knight RidersPakistan Cricket BoardBirmingham PhoenixPeshawar ZalmiSouth Africa Cricket TeamRajshahi RoyalsKarachi KingsBangladeshTasmaniaJammu And Kashmir Cricket TeamWestern AustraliaVictoria Cricket TeamNetherlands Cricket TeamBengal Cricket TeamNepal Cricket TeamScotland Cricket TeamUsa Cricket TeamUae Cricket TeamNamibia Cricket TeamOman Cricket TeamDelhi Capitals WomenIndia U 19 Cricket TeamAfghanistan U 19 Cricket TeamGujarat Giants WomenMumbai Indians WomenUp Warriorz WomenPunjab Cricket TeamPerth ScorchersSydney SixersNew Zealand U 19 Cricket TeamHobart HurricanesPaarl RoyalsJoburg Super KingsRangpur RidersUp WarriorzPretoria CapitalsSunrisers Eastern CapeWellington FirebirdsOtago VoltsDurban Super GiantsAdelaide StrikersSydney ThunderBrisbane HeatMi Cape TownDesert VipersMi EmiratesCanterbury KingsCentral StagsSri Lanka Women Cricket TeamBihar Cricket Team
Tournaments
India Tour Of EnglandIcc Test ChampionshipWorld Test ChampionshipMajor League CricketICCICC ODI World CupIndia Vs Sri LankaIndia Vs EnglandIcc Womens World T 20India Women Vs Australia WomenIreland Vs IndiaWomens Cricket World CupIndian Premier LeagueAustralia Vs West IndiesIcc Odi RankingsBcciIndia Vs BangladeshT 20 World Cup2028 OlympicsWomen World T 20 SeriesEuropean Cricket LeagueNew Zealand Vs EnglandIcc RankingIndia Vs PakistanIndia Vs AfghanistanCounty ChampionshipSri Lanka Vs EnglandWorld Odi ChampionshipBangladesh Vs New ZealandBangladesh Vs AustraliaT 20 Mumbai LeagueBig Bash LeaguePakistan Vs BangladeshAsian GamesIndia Vs New ZealandPink Ball TestIndia Women Vs England WomenAustralia Vs PakistanWomens Premier LeagueSa 20Super SmashLanka Premier LeaguePakistan Super LeagueAsia CupThe HundredSouth Africa Vs New ZealandOlympicsBorder Gavaskar TrophyEnglish Premier LeagueLegends League CricketIndia Vs AustraliaWest Indies Vs IndiaRanji TrophyZimbabwe Vs IndiaSri Lanka Vs New ZealandEngland Vs PakistanWest Indies Vs South AfricaIndia Vs South AfricaSri Lanka Vs ZimbabweAustralia Vs Sri LankaAustralia Vs ZimbabweEngland Vs West IndiesPakistan Women Vs South Africa WomenIcc U 19 World CupNew Zealand Tour Of IndiaAustralia Tour Of PakistanIcc Champions TrophyPakistan Vs ZimbabweBangladesh Premier LeagueVijay Hazare TrophyWtc FinalAshesSri Lanka Vs PakistanIl T 20Sri Lanka Tour Of IndiaNew Zealand Vs West IndiesSyed Mushtaq Ali TrophySouth Africa Tour Of IndiaEngland Vs AustraliaU 19 Asia CupWomens Big Bash LeagueAbu Dhabi T 10 LeagueIreland Vs BangladeshEmerging Asia CupIndia A Vs South Africa APakistan Vs SrilankaSheffield ShieldIcc Odi Super LeagueIndia Tour Of AustraliaSouth Africa Vs PakistanChampions One Day CupAfghanistan Vs ZimbabweBangladesh Vs West IndiesIndia Women Vs New Zealand WomenSri Lanka Vs BangladeshBangladesh Vs AfghanistanJlt One Day CupWest Indies Tour Of India2007 T 20 I World CupIndia A Vs Australia
Players
Prithvi ShawRohit SharmaDasun ShanakaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstoneJacob BethellShreyas IyerRavi BishnoiEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh Tiwary
Teams
Tournaments
Players

ADT10 | Udana’s three-fer and Gous-Taylor rampage send Morrisville to the finals after Delhi Bulls defeat

ADT10 | Udana’s three-fer and Gous-Taylor rampage send Morrisville to the finals after Delhi Bulls defeat

  • news
  • cricket
ADT10 | Twitter reacts in awe as du Plessis turns back time with a gravity-defying one-hander

ADT10 | Twitter reacts in awe as du Plessis turns back time with a gravity-defying one-hander

  • news
  • cricket
‌WATCH, ADT10 | Kieron Pollard with the last laugh in lighthearted duel with MI pal Tim David

‌WATCH, ADT10 | Kieron Pollard with the last laugh in lighthearted duel with MI pal Tim David

  • news
  • cricket
WATCH, ADT10 | Quirky Pollard shocks everyone with unusual stance by standing behind the crease

WATCH, ADT10 | Quirky Pollard shocks everyone with unusual stance by standing behind the crease

  • news
  • cricket
Abu Dhabi T10 | Twitter, du Plessis, and Topley amused as Hazrat Bilal’s long jump attempt leads to a monumental no-ball

Abu Dhabi T10 | Twitter, du Plessis, and Topley amused as Hazrat Bilal’s long jump attempt leads to a monumental no-ball

  • news
  • cricket
Abu Dhabi T10 | Twitter sizzles as Phil Salt seasons Gulbadin Naib with 34-run over

Abu Dhabi T10 | Twitter sizzles as Phil Salt seasons Gulbadin Naib with 34-run over

  • news
  • cricket
‌ADT10 | Twitter in splits as Rashid brings his version of choke hold against Salt in lighthearted banter

‌ADT10 | Twitter in splits as Rashid brings his version of choke hold against Salt in lighthearted banter

  • news
  • cricket
Abu Dhabi T10 | Twitter reacts to Chris Lynn's 'scissor' ripping both Alex Hales' 'paper' and dreams of avoiding taking strike

Abu Dhabi T10 | Twitter reacts to Chris Lynn's 'scissor' ripping both Alex Hales' 'paper' and dreams of avoiding taking strike

  • news
  • cricket
Abu Dhabi T10 League | Iftikhar Ahmed to play for Bengal Tigers in tournament’s upcoming edition

Abu Dhabi T10 League | Iftikhar Ahmed to play for Bengal Tigers in tournament’s upcoming edition

  • news
  • cricket
Abu Dhabi T10 League 2022 | S Sreesanth named Bangla Tigers mentor, Shakib Al Hasan to lead

Abu Dhabi T10 League 2022 | S Sreesanth named Bangla Tigers mentor, Shakib Al Hasan to lead

  • news
  • cricket
T20 cricket has slowed down dramatically, T10 has raised the bar a bit, feels Chris Gayle

T20 cricket has slowed down dramatically, T10 has raised the bar a bit, feels Chris Gayle

  • news
  • cricket
'Eye-catching' T10 format can be played in Olympics, feels Eoin Morgan

'Eye-catching' T10 format can be played in Olympics, feels Eoin Morgan

  • news
  • cricket
T10 format can be played in Olympics, feels Faf du Plessis

T10 format can be played in Olympics, feels Faf du Plessis

  • news
  • cricket
ICC impose eight-year ban on Mohammad Naveed, Shaiman Anwar Butt for breaching ACU Code

ICC impose eight-year ban on Mohammad Naveed, Shaiman Anwar Butt for breaching ACU Code

  • news
  • cricket
IPL 2020 | Hoping to use Abu Dhabi T10 experience to my advantage, claims Chris Lynn

IPL 2020 | Hoping to use Abu Dhabi T10 experience to my advantage, claims Chris Lynn

  • news
  • cricket
Abu Dhabi T10 | Cricketers should play as many matches as possible irrespective of format, opines Lasith Malinga

Abu Dhabi T10 | Cricketers should play as many matches as possible irrespective of format, opines Lasith Malinga

  • news
  • cricket
VIDEO | Spinner Qais Ahmad floors Andre Russell with perfect seam-up bouncer

VIDEO | Spinner Qais Ahmad floors Andre Russell with perfect seam-up bouncer

  • news
  • cricket
Abu Dhabi T10 League | Mohammed Shahzad guides Deccan Gladiators to easy win

Abu Dhabi T10 League | Mohammed Shahzad guides Deccan Gladiators to easy win

  • report
  • cricket
IPL 2020 | No hard feelings at all for KKR, reveals Chris Lynn

IPL 2020 | No hard feelings at all for KKR, reveals Chris Lynn

  • news
  • cricket
The Hundred could become a revolution as big as T20, feels Yuvraj Singh

The Hundred could become a revolution as big as T20, feels Yuvraj Singh

  • news
  • cricket
PCB temporarily avoids player strike over T10 League and CPL NOCs

PCB temporarily avoids player strike over T10 League and CPL NOCs

  • news
  • cricket
PCB should have clear policy on leagues, states Mohammed Hafeez

PCB should have clear policy on leagues, states Mohammed Hafeez

  • news
  • cricket
Yuvraj Singh still has it, will bring in the crowds, believes Ben Cutting

Yuvraj Singh still has it, will bring in the crowds, believes Ben Cutting

  • news
  • cricket
Abu Dhabi T10 | Paras Khadka to feature in Abu Dhabi T10 League

Abu Dhabi T10 | Paras Khadka to feature in Abu Dhabi T10 League

  • news
  • cricket
Abu Dhabi T10 | Yuvraj Singh named Maratha Arabians' icon player

Abu Dhabi T10 | Yuvraj Singh named Maratha Arabians' icon player

  • news
  • cricket
Pakistan revoke NOCs of its players for Abu Dhabi T10 league

Pakistan revoke NOCs of its players for Abu Dhabi T10 league

  • news
  • cricket
Would be great to see more Indian cricketers in the Abu Dhabi T10 league, asserts Robin Singh

Would be great to see more Indian cricketers in the Abu Dhabi T10 league, asserts Robin Singh

  • news
  • cricket