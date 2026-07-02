Hardik Pandya News

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Sportscafe keep you informed with the latest Hardik Pandya news today, covering everything from his match performances to off-field updates. Whether it's his leadership role in the Indian team, his fitness progress, or game-changing moments, we bring you all the important developments.

Hardik Pandya Trade Buzz Gets Fresh Twist After CSK CEO's Statement

Hardik Pandya Trade Buzz Gets Fresh Twist After CSK CEO's Statement

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Hardik Pandya Trade Deal Back on the Table, CSK Join the Race

Hardik Pandya Trade Deal Back on the Table, CSK Join the Race

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Hardik Pandya Takes a Big Step to Boost His Fitness

Hardik Pandya Takes a Big Step to Boost His Fitness

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Kolkata Knight Riders Explore Major Trade Move with Mumbai Indians

Kolkata Knight Riders Explore Major Trade Move with Mumbai Indians

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Injury Opens the Door for Suryansh Shedge's Maiden India Call-Up

Injury Opens the Door for Suryansh Shedge's Maiden India Call-Up

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India's ODI Selection for England Tour Expected in Coming Days

India's ODI Selection for England Tour Expected in Coming Days

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Injury Concern Strikes Again as Hardik Pandya Misses Afghanistan Series

Injury Concern Strikes Again as Hardik Pandya Misses Afghanistan Series

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India Receive Massive Fitness Boost Ahead of Afghanistan ODI Series

India Receive Massive Fitness Boost Ahead of Afghanistan ODI Series

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Hardik Pandya Cleared to Play in Afghanistan ODI Series

Hardik Pandya Cleared to Play in Afghanistan ODI Series

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Hardik Pandya Set for Crucial Fitness Test Before Afghanistan ODIs

Hardik Pandya Set for Crucial Fitness Test Before Afghanistan ODIs

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Hardik Pandya Becomes a Hot Trade Target for Multiple IPL Teams

Hardik Pandya Becomes a Hot Trade Target for Multiple IPL Teams

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Dressing Room Privacy Under Spotlight as MI Battle Team Chatter Leaks

Dressing Room Privacy Under Spotlight as MI Battle Team Chatter Leaks

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Did Hardik Pandya Have Dressing Room Tensions with Senior Players at Mumbai Indians?

Did Hardik Pandya Have Dressing Room Tensions with Senior Players at Mumbai Indians?

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Kieron Pollard Gives Honest Verdict on Hardik Pandya’s Captaincy

Kieron Pollard Gives Honest Verdict on Hardik Pandya’s Captaincy

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Rohit Sharma and Hardik Pandya Doubtful for Upcoming ODI Series

Rohit Sharma and Hardik Pandya Doubtful for Upcoming ODI Series

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Who Will Lead MI Against PBKS? Major Update Emerges

Who Will Lead MI Against PBKS? Major Update Emerges

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Are These Three Captains in Danger Ahead of Next IPL Season?

Are These Three Captains in Danger Ahead of Next IPL Season?

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Major Update on MI Captain Hardik Pandya Before PBKS Match

Major Update on MI Captain Hardik Pandya Before PBKS Match

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Sanjay Manjrekar Picks New Captain Choice for Mumbai Indians

Sanjay Manjrekar Picks New Captain Choice for Mumbai Indians

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Hardik Pandya Unfollowed Mumbai Indians for Short Time, Sparking Exit Rumours

Hardik Pandya Unfollowed Mumbai Indians for Short Time, Sparking Exit Rumours

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Big Update on Hardik Pandya Ahead of RCB Match

Big Update on Hardik Pandya Ahead of RCB Match

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Jaffer Questions Decisions Around Hardik Pandya and MI Management

Jaffer Questions Decisions Around Hardik Pandya and MI Management

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Has Hardik Pandya’s Return to MI Hurt Both Mumbai Indians and Gujarat Titans?

Has Hardik Pandya’s Return to MI Hurt Both Mumbai Indians and Gujarat Titans?

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Srikkanth Takes a Dig at Hardik Pandya After Mumbai Indians Loss

Srikkanth Takes a Dig at Hardik Pandya After Mumbai Indians Loss

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Krunal Pandya Hints at His Relationship with Hardik in Subtle Remark

Krunal Pandya Hints at His Relationship with Hardik in Subtle Remark

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Manoj Tiwary Suggests Key Fix for Mumbai Indians’ Struggles in IPL 2026

Manoj Tiwary Suggests Key Fix for Mumbai Indians’ Struggles in IPL 2026

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Watch a Reunion That Hits Different Before MI vs RCB Showdown

Watch a Reunion That Hits Different Before MI vs RCB Showdown

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