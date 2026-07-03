South Africa Women Cricket Team News

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Prithvi ShawRohit SharmaDasun ShanakaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstoneJacob BethellShreyas IyerRavi BishnoiEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh Tiwary
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AI Simulation | ENG W vs SA W | Sophie Ecclestone Fires England Women Into T20 World Cup Final

AI Simulation | ENG W vs SA W | Sophie Ecclestone Fires England Women Into T20 World Cup Final

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Have India Women Laid the Foundation for a Maiden T20 World Cup Title?

Have India Women Laid the Foundation for a Maiden T20 World Cup Title?

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AI Simulation | IND W vs SA W | Smriti Mandhana Guides India Women to Thrilling 8-Run Win Over South Africa Women

AI Simulation | IND W vs SA W | Smriti Mandhana Guides India Women to Thrilling 8-Run Win Over South Africa Women

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South Africa Reveal Womens T20 World Cup Squad With Unexpected Inclusion

South Africa Reveal Womens T20 World Cup Squad With Unexpected Inclusion

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Twitter Goes Wild as Amelia Kerr Guides NZ Women Past SA Women with Stunning Ton

Twitter Goes Wild as Amelia Kerr Guides NZ Women Past SA Women with Stunning Ton

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AI Simulation, SA-W vs PAK-W | South Africa cruise to six-wicket win as all-round discipline sets the tone

AI Simulation, SA-W vs PAK-W | South Africa cruise to six-wicket win as all-round discipline sets the tone

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South Africa-W vs Pakistan-W | 1st T20I Preview

South Africa-W vs Pakistan-W | 1st T20I Preview

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Women’s ODI World Cup Final | Twitter thrilled as India crowned champions after 52-run win over South Africa

Women’s ODI World Cup Final | Twitter thrilled as India crowned champions after 52-run win over South Africa

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Women’s ODI World Cup Final | Twitter elated as Harmanpreet pulls rabbit out of hat with clever change

Women’s ODI World Cup Final | Twitter elated as Harmanpreet pulls rabbit out of hat with clever change

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Women’s ODI World Cup Final | Twitter roars as Amandeep triggers Brits’ dismissal with brilliant effort

Women’s ODI World Cup Final | Twitter roars as Amandeep triggers Brits’ dismissal with brilliant effort

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Women’s ODI World Cup | Twitter cannot believe as Anneke Bosch puts down sitter to extend Shafali’s stay

Women’s ODI World Cup | Twitter cannot believe as Anneke Bosch puts down sitter to extend Shafali’s stay

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South Africa Women Continue Their Dream Run, Enter Third Straight Final

South Africa Women Continue Their Dream Run, Enter Third Straight Final

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Women’s ODI World Cup | Twitter impressed as South Africa reach maiden final with huge win over England

Women’s ODI World Cup | Twitter impressed as South Africa reach maiden final with huge win over England

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Women’s ODI World Cup | Twitter in splits as Annerie Dercksen digs her own hole in comical dismissal

Women’s ODI World Cup | Twitter in splits as Annerie Dercksen digs her own hole in comical dismissal

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ENG-W vs SA-W Preview | England Women to take on South Africa Women in first semi-final of Women’s World Cup 2025

ENG-W vs SA-W Preview | England Women to take on South Africa Women in first semi-final of Women’s World Cup 2025

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AI Simulation, ENG-W vs SA-W | England Women beat South Africa Women by 21 runs in first semi-final

AI Simulation, ENG-W vs SA-W | England Women beat South Africa Women by 21 runs in first semi-final

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Women’s ODI World Cup | Twitter reacts as Australia end top of table with emphatic win over South Africa

Women’s ODI World Cup | Twitter reacts as Australia end top of table with emphatic win over South Africa

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Women's WC Preview | Australia and South Africa battle in final league game with top spot in table at stake

Women's WC Preview | Australia and South Africa battle in final league game with top spot in table at stake

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PAK-W vs SA-W Preview | In-form South Africa Women to take on Pakistan Women in 22nd Women’s WC 2025 game

PAK-W vs SA-W Preview | In-form South Africa Women to take on Pakistan Women in 22nd Women’s WC 2025 game

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AI Simulation, PAK-W vs SA-W | South Africa Women beat Pakistan Women by 23 runs in Women’s WC game

AI Simulation, PAK-W vs SA-W | South Africa Women beat Pakistan Women by 23 runs in Women’s WC game

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SL-W vs SA-W Preview | In-form South Africa Women to face Sri Lankan challenge in Women’s World Cup 2025

SL-W vs SA-W Preview | In-form South Africa Women to face Sri Lankan challenge in Women’s World Cup 2025

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AI Simulation, SL-W vs SA-W । South Africa Women beat Sri Lanka Women by five wickets in 18th match of Women's WC 2025

AI Simulation, SL-W vs SA-W । South Africa Women beat Sri Lanka Women by five wickets in 18th match of Women's WC 2025

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How Can India Still Qualify for the Women’s World Cup Playoffs?

How Can India Still Qualify for the Women’s World Cup Playoffs?

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Women’s ODI World Cup | Twitter in awe as South Africa beat Bangladesh in thrilling contest

Women’s ODI World Cup | Twitter in awe as South Africa beat Bangladesh in thrilling contest

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Women’s ODI World Cup | Twitter cannot stop laughing as Sinalo Jafta goes for moon with awful relay throw

Women’s ODI World Cup | Twitter cannot stop laughing as Sinalo Jafta goes for moon with awful relay throw

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AI Simulation, NAM vs SA | Namibia stun South Africa with thrilling four-run win in one-off T20I

AI Simulation, NAM vs SA | Namibia stun South Africa with thrilling four-run win in one-off T20I

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Women’s ODI World Cup | Twitter reacts as South Africa ends India’s unbeaten run with thrilling win

Women’s ODI World Cup | Twitter reacts as South Africa ends India’s unbeaten run with thrilling win

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