Nathan Lyon News

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Australia Makes Bold Bowling Calls Ahead of Last Two Ashes Clash

Australia Makes Bold Bowling Calls Ahead of Last Two Ashes Clash

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Ashes | Twitter in awe as Lyon asserts homeground dominance with three quick scalps

Ashes | Twitter in awe as Lyon asserts homeground dominance with three quick scalps

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Ashes | Australia end Day 4 just four wickets away from claiming urn in Adelaide

Ashes | Australia end Day 4 just four wickets away from claiming urn in Adelaide

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Ashes | Twitter in splits as McGrath fakes anger fit after Lyon breaks his record with ripper

Ashes | Twitter in splits as McGrath fakes anger fit after Lyon breaks his record with ripper

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Australia Brings Back Star Player Ahead of Crucial Third Test

Australia Brings Back Star Player Ahead of Crucial Third Test

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Watch, Sheffield Shield | Steve Smith pulls off blinder at slips to renew partnership with Nathan Lyon

Watch, Sheffield Shield | Steve Smith pulls off blinder at slips to renew partnership with Nathan Lyon

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Sheffield Shield | Victoria bring all-star New South Wales crashing to ground with 300-run win

Sheffield Shield | Victoria bring all-star New South Wales crashing to ground with 300-run win

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Ashes | Leach is still their best spinner, Lyon on England’s bowling attack

Ashes | Leach is still their best spinner, Lyon on England’s bowling attack

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WI vs AUS | I was disappointed with the decision, Lyon on missing third Test

WI vs AUS | I was disappointed with the decision, Lyon on missing third Test

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AI Simulation, WI vs AUS | Cameron Green and Nathan Lyon ensure 3-0 whitewash with massive win

AI Simulation, WI vs AUS | Cameron Green and Nathan Lyon ensure 3-0 whitewash with massive win

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Australia tour of West Indies 2025 | Australia win second Test to retain Frank Worrell Trophy

Australia tour of West Indies 2025 | Australia win second Test to retain Frank Worrell Trophy

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AI Simulation, WI vs AUS | Nathan Lyon and Sam Konstas star in the second Test as Australia seal the series in Grenada

AI Simulation, WI vs AUS | Nathan Lyon and Sam Konstas star in the second Test as Australia seal the series in Grenada

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Lyon appoints Carey as Australia's new songmaster but rubbishes retirement rumours

Lyon appoints Carey as Australia's new songmaster but rubbishes retirement rumours

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‌AUS vs SL | Twitter reacts to Kuhnemann and Lyon back batters dominance to dent Lanka at home  

‌AUS vs SL | Twitter reacts to Kuhnemann and Lyon back batters dominance to dent Lanka at home  

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‌BGT 2024 | Twitter reacts to annoyed Gill falls prey to chirpy Smith, Marnus and Lyon’s Bermuda triangle

‌BGT 2024 | Twitter reacts to annoyed Gill falls prey to chirpy Smith, Marnus and Lyon’s Bermuda triangle

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Twitter laughs at Nitish’s advice to Siraj on how to counter Nathan Lyon

Twitter laughs at Nitish’s advice to Siraj on how to counter Nathan Lyon

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WATCH, BGT | Lyon chides Siraj's batting and Bumrah accepts 'mystery' in Indian batting order

WATCH, BGT | Lyon chides Siraj's batting and Bumrah accepts 'mystery' in Indian batting order

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BGT 2024 | Twitter in disbelief as Pant’s careless approach falls to Lyon’s skilful bowling

BGT 2024 | Twitter in disbelief as Pant’s careless approach falls to Lyon’s skilful bowling

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BGT 2024 |Twitter laughs out loud as Lyon asks Pant about IPL plans ahead of the mega auction

BGT 2024 |Twitter laughs out loud as Lyon asks Pant about IPL plans ahead of the mega auction

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WATCH, Sheffield Shield | Nathan Lyon leaves teammate Travis Head stunned with a mesmerizing ripper

WATCH, Sheffield Shield | Nathan Lyon leaves teammate Travis Head stunned with a mesmerizing ripper

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‌Cummins aims Sheffield Shield return to bolster preparation for Border Gavaskar Trophy

‌Cummins aims Sheffield Shield return to bolster preparation for Border Gavaskar Trophy

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NZ vs AUS | Big Brother Australia ride on Lyon's perfect 10 to decimate Kiwis by 172 runs in Wellington

NZ vs AUS | Big Brother Australia ride on Lyon's perfect 10 to decimate Kiwis by 172 runs in Wellington

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AUS vs WI | Twitter stunned as Head puts forth reaction-time challenge to Daniel Ricciardo with knee-jerk run out

AUS vs WI | Twitter stunned as Head puts forth reaction-time challenge to Daniel Ricciardo with knee-jerk run out

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AUS vs PAK | Twitter reacts as Lyon minces in reluctant admiration after lusty reverse sweep blow by tailender Jamal

AUS vs PAK | Twitter reacts as Lyon minces in reluctant admiration after lusty reverse sweep blow by tailender Jamal

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AUS vs PAK | Twitter reacts as piece of paper gives Aussies more trouble than Pakistan batsmen

AUS vs PAK | Twitter reacts as piece of paper gives Aussies more trouble than Pakistan batsmen

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AUS vs PAK | Twitter and Perth boo World Cup hero Head's success for denying Lyon elusive 500th scalp

AUS vs PAK | Twitter and Perth boo World Cup hero Head's success for denying Lyon elusive 500th scalp

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Nathan Lyon is set to play a full county season with Lancashire

Nathan Lyon is set to play a full county season with Lancashire

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