Ricky Ponting News

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Shadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawRavi BishnoiShreyas IyerJacob BethellAshleigh GardnerEllyse PerryJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanBabar AzamShan MasoodJay ShahVirat KohliVaibhav SuryavanshiAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulShubman GillNitish Kumar ReddyBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesRohit SharmaHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerMatt HenryGlenn PhillipsSai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarYash DayalAbhishek PorelRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh TiwaryAakash ChopraSteve Smith
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WPL | Twitter awestruck as Grace Harris starts RCB innings with majestic pull against MI

WPL | Twitter awestruck as Grace Harris starts RCB innings with majestic pull against MI

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Ricky Ponting Breaks Silence on Controversial Calls by Snicko

Ricky Ponting Breaks Silence on Controversial Calls by Snicko

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Punjab Kings Bring in This Surprising Name as Ricky Ponting Misses the Auction

Punjab Kings Bring in This Surprising Name as Ricky Ponting Misses the Auction

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IPL Auction | Punjab Kings retention analysis, who they need, potential targets for next season

IPL Auction | Punjab Kings retention analysis, who they need, potential targets for next season

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Ricky Ponting Lauds Kohli and Rohit’s Experience Ahead of 2nd ODI

Ricky Ponting Lauds Kohli and Rohit’s Experience Ahead of 2nd ODI

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Here’s the Best Way India Could Have Taken the Trophy from Mohsin Naqvi

Here’s the Best Way India Could Have Taken the Trophy from Mohsin Naqvi

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WTC Final | Ponting predicts Labuschagne to open to accommodate Green in Australian XI

WTC Final | Ponting predicts Labuschagne to open to accommodate Green in Australian XI

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IPL 2025 | Ricky Ponting praises Shreyas Iyer and Punjab Kings after team ensures top-two finish

IPL 2025 | Ricky Ponting praises Shreyas Iyer and Punjab Kings after team ensures top-two finish

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Reports | Ricky Ponting could soon join Punjab Kings ahead of IPL 2025

Reports | Ricky Ponting could soon join Punjab Kings ahead of IPL 2025

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‌South Africa’s one-step solution to nervy knockouts

‌South Africa’s one-step solution to nervy knockouts

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IPL | Ricky Ponting's seven-year tenure at Delhi Capitals comes to a close

IPL | Ricky Ponting's seven-year tenure at Delhi Capitals comes to a close

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IPL 2024 | Twitter stirred after angry Samson denies to leave the field post-Hope’s hoppity ballet dance

IPL 2024 | Twitter stirred after angry Samson denies to leave the field post-Hope’s hoppity ballet dance

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IPL 2024 Dramaverse | Dilliwale Khatron Ke Khiladi Season 1 Episode 1 – Capitals Chase History

IPL 2024 Dramaverse | Dilliwale Khatron Ke Khiladi Season 1 Episode 1 – Capitals Chase History

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IPL 2024 | Twitter and Ricky Ponting console fuming Rishabh Pant after tame dismissal

IPL 2024 | Twitter and Ricky Ponting console fuming Rishabh Pant after tame dismissal

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Ashes 2023 | Was asked for coaching job before Brendon McCullum, claims Ricky Ponting

Ashes 2023 | Was asked for coaching job before Brendon McCullum, claims Ricky Ponting

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Ashes 2023 | I don’t believe that England are not a result oriented Test team, claims Ricky Ponting

Ashes 2023 | I don’t believe that England are not a result oriented Test team, claims Ricky Ponting

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WTC 2023 | Virat Kohli and Cheteshwar Pujara might pose tough challenges, warns Ricky Ponting

WTC 2023 | Virat Kohli and Cheteshwar Pujara might pose tough challenges, warns Ricky Ponting

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IPL 2023 | Ricky Ponting has to be blamed for DC’s poor run in tournament, remarks Virender Sehwag

IPL 2023 | Ricky Ponting has to be blamed for DC’s poor run in tournament, remarks Virender Sehwag

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Made few technique changes to Axar's batting which he picked up really quickly, reveals Ricky Ponting

Made few technique changes to Axar's batting which he picked up really quickly, reveals Ricky Ponting

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BGT 2023 | David Warner should have pulled the pin on his career after Proteas series, opines Ricky Ponting

BGT 2023 | David Warner should have pulled the pin on his career after Proteas series, opines Ricky Ponting

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The story of how the Invincibles became the Invisibles in T20 cricket 

The story of how the Invincibles became the Invisibles in T20 cricket 

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Suryakumar Yadav wasn't getting a game in Mumbai, turned his career around with Kolkata, states Ricky Ponting

Suryakumar Yadav wasn't getting a game in Mumbai, turned his career around with Kolkata, states Ricky Ponting

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Going to call the debate between Hardik Pandya and Glenn Maxwell a draw, declares Ricky Ponting

Going to call the debate between Hardik Pandya and Glenn Maxwell a draw, declares Ricky Ponting

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T20 World Cup 2022 | Australia will be a formidable late-order striking team, claims Ricky Ponting

T20 World Cup 2022 | Australia will be a formidable late-order striking team, claims Ricky Ponting

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Trent Boult's release from central control was inevitable, opines Ricky Ponting

Trent Boult's release from central control was inevitable, opines Ricky Ponting

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No. 4 should be the ideal position for Suryakumar Yadav in the 2022 T20 World Cup

No. 4 should be the ideal position for Suryakumar Yadav in the 2022 T20 World Cup

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Suryakumar Yadav scores 360 degrees around the ground like ‘prime’ AB de Villiers, remarks Ricky Ponting

Suryakumar Yadav scores 360 degrees around the ground like ‘prime’ AB de Villiers, remarks Ricky Ponting

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