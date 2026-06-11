Travis Head News

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Shadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawRavi BishnoiShreyas IyerJacob BethellAshleigh GardnerEllyse PerryJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanBabar AzamShan MasoodJay ShahVirat KohliVaibhav SuryavanshiAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulShubman GillNitish Kumar ReddyBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesRohit SharmaHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerMatt HenryGlenn PhillipsSai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarYash DayalAbhishek PorelRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh TiwaryAakash ChopraSteve Smith
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Australias ODI Plans Hit by Absence of Several Key Players Against Bangladesh

Australias ODI Plans Hit by Absence of Several Key Players Against Bangladesh

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Travis Heads Wife Weighs In on Heated Head-Kohli Debate

Travis Heads Wife Weighs In on Heated Head-Kohli Debate

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Is Travis Heads Instagram Post a Dig at Virat Kohli for not Shaking Hands?

Is Travis Heads Instagram Post a Dig at Virat Kohli for not Shaking Hands?

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AI Simulation, SRH vs PBKS | Heads powerplay carnage sets up Hyderabads 200+ domination

AI Simulation, SRH vs PBKS | Heads powerplay carnage sets up Hyderabads 200+ domination

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Twitter Erupts as Travis Head Finds Form Against KKR

Twitter Erupts as Travis Head Finds Form Against KKR

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AI Simulation, SRH vs KKR | Travis Head’s Powerplay Blitz Sets up Hyderabad’s Commanding Win

AI Simulation, SRH vs KKR | Travis Head’s Powerplay Blitz Sets up Hyderabad’s Commanding Win

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Is Pat Cummins Set to Overtake David Warner as SRH’s Greatest Leader?

Is Pat Cummins Set to Overtake David Warner as SRH’s Greatest Leader?

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Watch Champak Robot Scares Travis Head in Viral Clip

Watch Champak Robot Scares Travis Head in Viral Clip

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SRH Hit 100 Wins in IPL as Twitter Erupts with Reactions

SRH Hit 100 Wins in IPL as Twitter Erupts with Reactions

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From Fire to Flop? SRH Opening Duo Under the Scanner

From Fire to Flop? SRH Opening Duo Under the Scanner

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SRH vs LSG | Fans Roast SRH After Shami Haunts Them with Early Wickets

SRH vs LSG | Fans Roast SRH After Shami Haunts Them with Early Wickets

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AI Simulation, KKR vs SRH | Klaasens unbeaten 71 powers Sunrisers Hyderabad to 200+ chase at Eden Gardens

AI Simulation, KKR vs SRH | Klaasens unbeaten 71 powers Sunrisers Hyderabad to 200+ chase at Eden Gardens

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Fans React as RCB vs SRH Clash Gets Bigger as Travis Head Returns

Fans React as RCB vs SRH Clash Gets Bigger as Travis Head Returns

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Ashes | Reliable Root keeps wasteful England competitive before Travball seizes initiative on Day 2

Ashes | Reliable Root keeps wasteful England competitive before Travball seizes initiative on Day 2

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Cricket Australia Reveals Best Test Performers with Its Team of 2025

Cricket Australia Reveals Best Test Performers with Its Team of 2025

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Watch, Ashes | Travis Head pays gratitude to homeground Adelaide with kiss to turf after ton

Watch, Ashes | Travis Head pays gratitude to homeground Adelaide with kiss to turf after ton

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Travis Head Levels Massive Record With Another Ashes Century

Travis Head Levels Massive Record With Another Ashes Century

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Watch, Ashes | Harry Brook responds to being handed captaincy by dropping Travis Head on 99

Watch, Ashes | Harry Brook responds to being handed captaincy by dropping Travis Head on 99

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Ashes | Twitter stunned as Crawley blinder saves Carse blushes to dispatch Head and put Khawaja in hot seat

Ashes | Twitter stunned as Crawley blinder saves Carse blushes to dispatch Head and put Khawaja in hot seat

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IPL Auction | Sunrisers Hyderabad retention analysis and potential targets for 2026 season

IPL Auction | Sunrisers Hyderabad retention analysis and potential targets for 2026 season

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Huge Setback Hits Australia and England Right Before the Third Test

Huge Setback Hits Australia and England Right Before the Third Test

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Shane Warnes Old Words on Travis Head Go Viral After His Rise

Shane Warnes Old Words on Travis Head Go Viral After His Rise

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Ashes | Head rubbishes English efforts with 69-ball ton to hand Australia Perth opener by nine wickets

Ashes | Head rubbishes English efforts with 69-ball ton to hand Australia Perth opener by nine wickets

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AI Simulation, AUS vs IND | India take lead as Gill and Yadav fire in thrilling chase

AI Simulation, AUS vs IND | India take lead as Gill and Yadav fire in thrilling chase

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Shock Move as Australia Drops Key Batsman for Domestic Games

Shock Move as Australia Drops Key Batsman for Domestic Games

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Usman Khawaja Reveals His Ideal Batting Order for the Ashes

Usman Khawaja Reveals His Ideal Batting Order for the Ashes

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Enjoy batting on fast-paced pitches that nip because you can get away with more, reveals Head

Enjoy batting on fast-paced pitches that nip because you can get away with more, reveals Head

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