Womens Premier League News

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Prithvi ShawRohit SharmaDasun ShanakaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstoneJacob BethellShreyas IyerRavi BishnoiEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh Tiwary
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Laura Wolvaardt Does Everything Right Yet Finals Keep Breaking Her Heart

Laura Wolvaardt Does Everything Right Yet Finals Keep Breaking Her Heart

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RCB Script History as Only Team with This Indian T20 Feat

RCB Script History as Only Team with This Indian T20 Feat

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WPL Final | Twitter in disbelief as RCB condemn DC to second-best for fourth year running with thrilling win

WPL Final | Twitter in disbelief as RCB condemn DC to second-best for fourth year running with thrilling win

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How Did Delhi Capitals Silence All Doubters in WPL 2026?

How Did Delhi Capitals Silence All Doubters in WPL 2026?

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WPL Eliminator | Twitter in awe as Delhi Capitals storm into final with comfortable win over Gujarat Giants

WPL Eliminator | Twitter in awe as Delhi Capitals storm into final with comfortable win over Gujarat Giants

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WPL League Stage Ends with Mumbai Indians Shocking Achievement

WPL League Stage Ends with Mumbai Indians Shocking Achievement

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WPL | Twitter applauds as Delhi Capitals pip Mumbai Indians in playoff race with win over UP Warriorz

WPL | Twitter applauds as Delhi Capitals pip Mumbai Indians in playoff race with win over UP Warriorz

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WPL | Twitter thrilled as Chinelle Henry gives Delhi Capitals dream start in must-win game

WPL | Twitter thrilled as Chinelle Henry gives Delhi Capitals dream start in must-win game

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WPL | All-round Wareham hands Gujarat Giants first-ever win over Mumbai Indians to secure playoffs spot

WPL | All-round Wareham hands Gujarat Giants first-ever win over Mumbai Indians to secure playoffs spot

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‌AI Simulation, WPL | Mumbai Indians confirm playoff spot and leave Gujarat Giants with win in Vadodara

‌AI Simulation, WPL | Mumbai Indians confirm playoff spot and leave Gujarat Giants with win in Vadodara

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WPL Preview | Playoff spot up for claim as Giants and Indians close out their league phase in Vadodara

WPL Preview | Playoff spot up for claim as Giants and Indians close out their league phase in Vadodara

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Is RCB Currently the Most Dominant Franchise in Indian Cricket?

Is RCB Currently the Most Dominant Franchise in Indian Cricket?

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WPL | Disruptive de Klerk four-fer and high-octane Harris 75 ensure RCB finals spot as Warriorz bow out

WPL | Disruptive de Klerk four-fer and high-octane Harris 75 ensure RCB finals spot as Warriorz bow out

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WPL Preview | RCB aim to seal finals spot in must-win clash for UP Warriorz in Vadodara

WPL Preview | RCB aim to seal finals spot in must-win clash for UP Warriorz in Vadodara

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UP Warriorz Hit by Injury Scare Ahead of Crucial WPL Matches

UP Warriorz Hit by Injury Scare Ahead of Crucial WPL Matches

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WPL | Devine denies Prasad-Rana miracle in all-time classic to keep Gujarat Giants in hunt for top-spot

WPL | Devine denies Prasad-Rana miracle in all-time classic to keep Gujarat Giants in hunt for top-spot

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WPL | Twitter in splits as Lee's wild heave deceives Mooney and herself to leave them hallucinating

WPL | Twitter in splits as Lee's wild heave deceives Mooney and herself to leave them hallucinating

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Historic Feat by Nat Sciver-Brunt Pushes Mumbai Near WPL Playoff Spot

Historic Feat by Nat Sciver-Brunt Pushes Mumbai Near WPL Playoff Spot

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AI Simulation, Gujarat Giants-W vs Delhi Capitals-W | Calm chase seals another win for Delhi in Vadodara

AI Simulation, Gujarat Giants-W vs Delhi Capitals-W | Calm chase seals another win for Delhi in Vadodara

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Gujarat Giants-W vs Delhi Capitals-W Preview | An important match for both teams

Gujarat Giants-W vs Delhi Capitals-W Preview | An important match for both teams

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WPL | Mumbai Indians remain in contention for playoffs with clinical win over Royal Challengers Bengaluru

WPL | Mumbai Indians remain in contention for playoffs with clinical win over Royal Challengers Bengaluru

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WPL | Twitter in splits as players rush to attend to VIP Firdous after she gets hit on shoulder

WPL | Twitter in splits as players rush to attend to VIP Firdous after she gets hit on shoulder

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WPL | Twitter relieved as Sciver-Brunt finally breaks hundred hoodoo with magnificent knock

WPL | Twitter relieved as Sciver-Brunt finally breaks hundred hoodoo with magnificent knock

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WPL | Twitter stunned as Delhi Capitals end Royal Challengers Bengaluru’s unbeaten run with thumping win

WPL | Twitter stunned as Delhi Capitals end Royal Challengers Bengaluru’s unbeaten run with thumping win

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WPL | Twitter in splits as Jemimah comes to rescue of Nandani Sharma after DRS logic goes over her head

WPL | Twitter in splits as Jemimah comes to rescue of Nandani Sharma after DRS logic goes over her head

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WPL | Twitter in disbelief as no ball denies Marizanne Kapp from getting big fish Mandhana

WPL | Twitter in disbelief as no ball denies Marizanne Kapp from getting big fish Mandhana

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WPL | Twitter in awe as Gujarat Giants go second after thumping win over UP Warriorz

WPL | Twitter in awe as Gujarat Giants go second after thumping win over UP Warriorz

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