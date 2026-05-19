Quinton De Kock News

Category links
Teams
Derbyshire Cricket TeamLancashirePakistan Cricket TeamEngland Cricket TeamIndia Cricket TeamAfghanistan Cricket BoardSouth Africa Women Cricket TeamKent Cricket TeamWorcestershire County Cricket ClubChennai Super KingsEngland Women Cricket TeamWest Indies Women Cricket TeamBCBKolkata Knight RidersMumbai IndiansRoyal Challengers BengaluruZimbabwe Cricket TeamAustralia Women Cricket TeamPunjab KingsAustralia Cricket TeamIndia Women Cricket TeamIreland Cricket TeamSri Lanka A Cricket TeamIndia A Cricket TeamNew Zealand Cricket TeamNew Zealand Women Cricket TeamBangladesh Women Cricket TeamDelhi CapitalsLucknow Super GiantsPakistan Women Cricket TeamWest Indies Cricket TeamScotland Women Cricket TeamSan Fransico UnicornsGujarat TitansBangladesh Cricket TeamRajasthan RoyalsWarwickshire CountyAfghanistan Cricket TeamMiddlesex Cricket TeamSomersetGloucestershireMelbourne StarsMelbourne RenegadesCanada Cricket TeamSri Lanka Cricket TeamSunrisers HyderabadSunriser HyderabadGujarat GiantsRoyal Challengers Bangalore WomenNew South WalesLos Angeles Knight RidersPakistan Cricket BoardBirmingham PhoenixPeshawar ZalmiSouth Africa Cricket TeamRajshahi RoyalsKarachi KingsBangladeshTasmaniaJammu And Kashmir Cricket TeamWestern AustraliaVictoria Cricket TeamNetherlands Cricket TeamBengal Cricket TeamNepal Cricket TeamScotland Cricket TeamUsa Cricket TeamUae Cricket TeamNamibia Cricket TeamOman Cricket TeamDelhi Capitals WomenIndia U 19 Cricket TeamAfghanistan U 19 Cricket TeamGujarat Giants WomenMumbai Indians WomenUp Warriorz WomenPunjab Cricket TeamPerth ScorchersSydney SixersNew Zealand U 19 Cricket TeamHobart HurricanesPaarl RoyalsJoburg Super KingsRangpur RidersUp WarriorzPretoria CapitalsSunrisers Eastern CapeWellington FirebirdsOtago VoltsDurban Super GiantsAdelaide StrikersSydney ThunderBrisbane HeatMi Cape TownDesert VipersMi EmiratesCanterbury KingsCentral StagsSri Lanka Women Cricket TeamBihar Cricket Team
Tournaments
India Vs Sri LankaIndia Vs EnglandIcc Womens World T 20India Tour Of EnglandIndia Women Vs Australia WomenIreland Vs IndiaWomens Cricket World CupIndian Premier LeagueAustralia Vs West IndiesIcc Odi RankingsIndia Vs BangladeshBcciT 20 World Cup2028 OlympicsICCWomen World T 20 SeriesMajor League CricketEuropean Cricket LeagueNew Zealand Vs EnglandIcc RankingWorld Test ChampionshipIndia Vs PakistanIndia Vs AfghanistanCounty ChampionshipSri Lanka Vs EnglandWorld Odi ChampionshipBangladesh Vs New ZealandBangladesh Vs AustraliaT 20 Mumbai LeagueBig Bash LeaguePakistan Vs BangladeshAsian GamesICC ODI World CupIndia Vs New ZealandPink Ball TestIndia Women Vs England WomenAustralia Vs PakistanWomens Premier LeagueSa 20Super SmashLanka Premier LeaguePakistan Super LeagueAsia CupThe HundredSouth Africa Vs New ZealandOlympicsBorder Gavaskar TrophyEnglish Premier LeagueLegends League CricketIndia Vs AustraliaWest Indies Vs IndiaRanji TrophyZimbabwe Vs IndiaSri Lanka Vs New ZealandEngland Vs PakistanWest Indies Vs South AfricaIndia Vs South AfricaSri Lanka Vs ZimbabweAustralia Vs Sri LankaAustralia Vs ZimbabweEngland Vs West IndiesPakistan Women Vs South Africa WomenIcc U 19 World CupNew Zealand Tour Of IndiaAustralia Tour Of PakistanIcc Champions TrophyPakistan Vs ZimbabweBangladesh Premier LeagueVijay Hazare TrophyWtc FinalAshesSri Lanka Vs PakistanIl T 20Sri Lanka Tour Of IndiaNew Zealand Vs West IndiesSyed Mushtaq Ali TrophySouth Africa Tour Of IndiaEngland Vs AustraliaU 19 Asia CupWomens Big Bash LeagueAbu Dhabi T 10 LeagueIreland Vs BangladeshEmerging Asia CupIndia A Vs South Africa APakistan Vs SrilankaSheffield ShieldIcc Odi Super LeagueIndia Tour Of AustraliaSouth Africa Vs PakistanChampions One Day CupAfghanistan Vs ZimbabweBangladesh Vs West IndiesIndia Women Vs New Zealand WomenSri Lanka Vs BangladeshBangladesh Vs AfghanistanJlt One Day CupWest Indies Tour Of India2007 T 20 I World CupIndia A Vs AustraliaAustralia Vs New Zealand
Players
Shadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawRavi BishnoiShreyas IyerJacob BethellAshleigh GardnerEllyse PerryJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanBabar AzamShan MasoodJay ShahVirat KohliVaibhav SuryavanshiAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulShubman GillNitish Kumar ReddyBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesRohit SharmaHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerMatt HenryGlenn PhillipsSai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarYash DayalAbhishek PorelRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh TiwaryAakash ChopraSteve Smith
Teams
Tournaments
Players
AI Simulation, South Africa vs Canada | De Kock sets the tone as South Africa cruise to comfortable win in opener

AI Simulation, South Africa vs Canada | De Kock sets the tone as South Africa cruise to comfortable win in opener

  • news
  • cricket
South Africa vs Canada | T20 World Cup Match Preview

South Africa vs Canada | T20 World Cup Match Preview

  • news
  • cricket
T20 World Cup Preview | Well-rounded South Africa primed to go one step better and create history

T20 World Cup Preview | Well-rounded South Africa primed to go one step better and create history

  • feature
  • cricket
MIs Batting Looks Unstoppable with Overseas Stars in Red-Hot Form

MIs Batting Looks Unstoppable with Overseas Stars in Red-Hot Form

  • news
  • cricket
AI Simulation, South Africa vs West Indies | Composed chase hands West Indies opening win in Paarl

AI Simulation, South Africa vs West Indies | Composed chase hands West Indies opening win in Paarl

  • news
  • cricket
Watch, SA20 | De Kock goes straight as arrow to stun Burger with stupendous drive

Watch, SA20 | De Kock goes straight as arrow to stun Burger with stupendous drive

  • news
  • cricket
SA20 | Sunrisers become first team to qualify for playoffs with thumping win over Super Kings

SA20 | Sunrisers become first team to qualify for playoffs with thumping win over Super Kings

  • news
  • cricket
South Africa tour of India | Twitter disappointed as fourth T20I abandoned due to poor visibility under fog

South Africa tour of India | Twitter disappointed as fourth T20I abandoned due to poor visibility under fog

  • news
  • cricket
IPL Auction | Surprises galore as teams go uncapped player route to spice up mini auction

IPL Auction | Surprises galore as teams go uncapped player route to spice up mini auction

  • feature
  • cricket
South Africa tour of India | Twitter in awe as clinical South Africa level five-match T20I series in Mullanpur

South Africa tour of India | Twitter in awe as clinical South Africa level five-match T20I series in Mullanpur

  • news
  • cricket
South Africa tour of India | Twitter applauds as Jitesh trumps De Kock in battle of wicketkeepers

South Africa tour of India | Twitter applauds as Jitesh trumps De Kock in battle of wicketkeepers

  • news
  • cricket
South Africa tour of India | Twitter shocked as Pommie Mbangwa predicts future with perfection

South Africa tour of India | Twitter shocked as Pommie Mbangwa predicts future with perfection

  • news
  • cricket
South Africa tour of India | Twitter in awe as India seal series with commanding win in Vizag

South Africa tour of India | Twitter in awe as India seal series with commanding win in Vizag

  • news
  • cricket
India vs South Africa, 1st ODI | Match Preview

India vs South Africa, 1st ODI | Match Preview

  • news
  • cricket
IPL Retentions Preview | Kolkata Knight Riders will have key decisions to make with big money

IPL Retentions Preview | Kolkata Knight Riders will have key decisions to make with big money

  • news
  • cricket
Pakistan vs South Africa Preview | Decisive 3rd ODI at Faisalabad promises high-stakes action

Pakistan vs South Africa Preview | Decisive 3rd ODI at Faisalabad promises high-stakes action

  • news
  • cricket
Is This the Perfect Return from Retirement by a South African Player?

Is This the Perfect Return from Retirement by a South African Player?

  • news
  • cricket
South Africa tour of Pakistan | Twitter impressed as South Africa level series with clinical win in second ODI

South Africa tour of Pakistan | Twitter impressed as South Africa level series with clinical win in second ODI

  • news
  • cricket
PAK vs SA Preview | Pakistan to host South Africa in first T20I of three-match series in Rawalpindi

PAK vs SA Preview | Pakistan to host South Africa in first T20I of three-match series in Rawalpindi

  • news
  • cricket
AI Simulation, PAK vs SA । Pakistan beat South Africa by five wickets in T20I series opener

AI Simulation, PAK vs SA । Pakistan beat South Africa by five wickets in T20I series opener

  • news
  • cricket
AI Simulation, NAM vs SA | Namibia stun South Africa with thrilling four-run win in one-off T20I

AI Simulation, NAM vs SA | Namibia stun South Africa with thrilling four-run win in one-off T20I

  • news
  • cricket
Quinton de Kock Enters Shahid Afridi’s Club of Repeat Retirements

Quinton de Kock Enters Shahid Afridi’s Club of Repeat Retirements

  • news
  • cricket
South Africa tour of Pakistan | Quinton de Kock in ODI and T20I squad after making U-turn on ODI retirement

South Africa tour of Pakistan | Quinton de Kock in ODI and T20I squad after making U-turn on ODI retirement

  • news
  • cricket
South Africa tour of Pakistan | Captain Temba Bavuma to miss Test series with calf strain

South Africa tour of Pakistan | Captain Temba Bavuma to miss Test series with calf strain

  • news
  • cricket
AI Simulation, BR vs STKNP । Barbados Royals beat St Kitts and Nevis Patriots by five wickets in 27th CPL 2025 game

AI Simulation, BR vs STKNP । Barbados Royals beat St Kitts and Nevis Patriots by five wickets in 27th CPL 2025 game

  • news
  • cricket
AI Simulation, BR vs GAW | Royals open their account in CPL after thrilling win over Warriors

AI Simulation, BR vs GAW | Royals open their account in CPL after thrilling win over Warriors

  • news
  • cricket
MLC 2025 final | Rushil Ugarkar keeps his nerve to ensure second MLC title win for MI New York

MLC 2025 final | Rushil Ugarkar keeps his nerve to ensure second MLC title win for MI New York

  • news
  • cricket